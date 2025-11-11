Мои заказы

Мобильный квест «Последний богатырь земли Пермской»

Почувствуйте себя богатырём в сердце Перми! Пройдите испытания, откройте тайны древних предков и насладитесь видами старейших районов города
На земле Пермской остались лишь немногие богатыри, но они надеются на возрождение рода. Меч-кладенец выбрал вас, и теперь вы должны пройти испытания, чтобы раскрыть силы древних предков. Волшебный клубок укажет
путь, по которому вы откроете новые грани себя. В пути вы посетите один из старейших районов Перми, где до сих пор гордятся своими богатырями. Уникальные локации и захватывающие испытания ждут вас на этом маршруте

5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🗺 Уникальный маршрут по Перми
  • 📸 Необычные локации для фото
  • 🏞 Природные красоты и исторические места
  • 💪 Испытания на выносливость
  • 📱 Удобное мобильное приложение
Что можно увидеть

  • Райский сад и Свято-Троицкий мужской монастырь
  • Улица Красная Площадь
  • Мотовилихинский пруд
  • Мемориальный комплекс на горе Вышка
  • Улица 1905 года
  • Пермская Царь-пушка
  • Аллея Доблести и Славы
  • Памятник «Труженики тыла»

Описание квеста

Вы уже почувствовали магическую силу? Тогда вперёд! По мере прохождения квеста вы узнаете любопытные факты о городе и найдёте необычные локации для красивых фото. Также придётся проверить свою выносливость — на маршруте есть подъём на высоту (больше 300 ступеней).

Итак, вы увидите:

Организационные детали

  • Квест подходит взрослым и детям от 12 лет
  • Квест можно пройти со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00
  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Райский сад
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Снежана
Снежана — Организатор в Перми
Провела экскурсии для 3446 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Ч
Чувикова
11 ноя 2025
Очень понравилось, спасибо!!! Всё продумано до мелочей, супер!
Очень понравилось, спасибо!!! Всё продумано до мелочей, супер!

Входит в следующие категории Перми

