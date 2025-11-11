На земле Пермской остались лишь немногие богатыри, но они надеются на возрождение рода. Меч-кладенец выбрал вас, и теперь вы должны пройти испытания, чтобы раскрыть силы древних предков. Волшебный клубок укажет
5 причин купить этот квест
- 🗺 Уникальный маршрут по Перми
- 📸 Необычные локации для фото
- 🏞 Природные красоты и исторические места
- 💪 Испытания на выносливость
- 📱 Удобное мобильное приложение
Что можно увидеть
- Райский сад и Свято-Троицкий мужской монастырь
- Улица Красная Площадь
- Мотовилихинский пруд
- Мемориальный комплекс на горе Вышка
- Улица 1905 года
- Пермская Царь-пушка
- Аллея Доблести и Славы
- Памятник «Труженики тыла»
Описание квеста
Вы уже почувствовали магическую силу? Тогда вперёд! По мере прохождения квеста вы узнаете любопытные факты о городе и найдёте необычные локации для красивых фото. Также придётся проверить свою выносливость — на маршруте есть подъём на высоту (больше 300 ступеней).
Итак, вы увидите:
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям от 12 лет
- Квест можно пройти со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Райский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Перми
Провела экскурсии для 3446 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Чувикова
11 ноя 2025
Очень понравилось, спасибо!!! Всё продумано до мелочей, супер!
