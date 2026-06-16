Мои заказы

Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф"

Послушать оркестр и увидеть речные пейзажи Перми
Представьте: вы на борту тихоходного катамарана, лёгкий бриз касается волос, а набережная Перми отражается в тёмной глади Камы.

В этот момент пространство наполняется живой музыкой — то джазом, то величественными аккордами классики в исполнении оркестра.

Идеально, чтобы сбежать от городской суеты туда, где время замедляется, а душа отдыхает под звуки скрипки.
5
5 отзывов
Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф"
Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф"
Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф"

Описание экскурсии

Музыкальная программа

На палубе играет оркестр, который превращает обычную прогулку в небольшое путешествие в мир прекрасного. Под тихий плеск волн за бортом для вас прозвучат изысканные мелодии классической и джазовой музыки.

Панорама города с воды

С борта катамарана Пермь открывается с той стороны, которую не увидите с набережной. Вас ждут:

Спасо-Преображенский собор — краеведческий музей — центральный парк им. Свердлова — Богоявленский монастырь — комплекс активного отдыха «Родные просторы».

Тихоходный катамаран «ЭкоходЪ 2»

Инновационное судно на электродвижении, которое не создаёт шума и вибраций, имеет нулевой выброс углекислого газа и сохраняет баланс речной экосистемы. Именно поэтому музыка на борту звучит так чисто — ничто не мешает ни звуку, ни виду, ни вашему настроению.

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления

  • На борту катамарана есть кондиционеры, застеклённая на ⅔ палуба, телевизор, музыкальная аппаратура, туалеты, спасательные жилеты
  • Перед выходом проводят инструктаж по технике безопасности
  • Если погода не подходит для безопасного плавания, предложим перенести или отменить прогулку
  • За доплату можно заказать лёгкий перекус в баре
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

в четверг в 19:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет3500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ
ВодоходЪ — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 530 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
читать дальшеуменьшить

по Байкалу. Три года подряд — в 2021, 2022 и 2023 годах — компания становилась лауреатом конкурса «Лидер отрасли», который ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Экспертный совет конкурса неоднократно признавал «ВодоходЪ» лучшей компанией в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки пассажиров (круизные)».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Г
Это было просто невероятно, всем советую, ребята! Хорошая прогулка, хорошая музыка, обслуживание приятное
Вам был полезен этот отзыв?
З
Замечательно провели вечер на этом техплоходе, расслабились и отвлеклись от проблем
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Благодарю за крутой вечер на воде, даже удалось немного потанцевать!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Получила море впечатлений, благодарю!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Отпраздновали день рождения компанией из 15 человек, теплоход подошёл отлично. Можно было и танцы устроить, и спокойно посидеть у борта, просто наслаждаясь моментом.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии на «Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф"»

Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
1 час
5 отзывов
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:30, 15:30 и 18:30
20 июл в 15:30
21 июл в 15:30
700 ₽ за человека
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
1 час
27 отзывов
Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 21:30
20 июл в 11:00
21 июл в 11:00
500 ₽ за человека
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
1 час
5 отзывов
Групповая
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Начало: От речного вокзала
Расписание: в пятницу в 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 13:30 и 16:30
Завтра в 13:30
1800 ₽ за человека
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням)
1 час
5 отзывов
Групповая
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по будням)
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
Начало: От речного вокзала
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 16:00 и 19:00, в четверг в 16:00
20 июл в 16:00
21 июл в 16:00
1400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми
3500 ₽ за человека