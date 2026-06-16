На палубе играет оркестр, который превращает обычную прогулку в небольшое путешествие в мир прекрасного. Под тихий плеск волн за бортом для вас прозвучат изысканные мелодии классической и джазовой музыки.
Панорама города с воды
С борта катамарана Пермь открывается с той стороны, которую не увидите с набережной. Вас ждут:
Спасо-Преображенский собор — краеведческий музей — центральный парк им. Свердлова — Богоявленский монастырь — комплекс активного отдыха «Родные просторы».
Тихоходный катамаран «ЭкоходЪ 2»
Инновационное судно на электродвижении, которое не создаёт шума и вибраций, имеет нулевой выброс углекислого газа и сохраняет баланс речной экосистемы. Именно поэтому музыка на борту звучит так чисто — ничто не мешает ни звуку, ни виду, ни вашему настроению.
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
На борту катамарана есть кондиционеры, застеклённая на ⅔ палуба, телевизор, музыкальная аппаратура, туалеты, спасательные жилеты
Перед выходом проводят инструктаж по технике безопасности
Если погода не подходит для безопасного плавания, предложим перенести или отменить прогулку
За доплату можно заказать лёгкий перекус в баре
С вами будет сопровождающий из нашей команды
в четверг в 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
3500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 530 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России.
Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур читать дальшеуменьшить
по Байкалу.
Три года подряд — в 2021, 2022 и 2023 годах — компания становилась лауреатом конкурса «Лидер отрасли», который ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Экспертный совет конкурса неоднократно признавал «ВодоходЪ» лучшей компанией в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки пассажиров (круизные)».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Галина
Это было просто невероятно, всем советую, ребята! Хорошая прогулка, хорошая музыка, обслуживание приятное
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З
Зинаида
Замечательно провели вечер на этом техплоходе, расслабились и отвлеклись от проблем
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Р
Рустам
Благодарю за крутой вечер на воде, даже удалось немного потанцевать!
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А
Антонина
Получила море впечатлений, благодарю!
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Р
Раиса
Отпраздновали день рождения компанией из 15 человек, теплоход подошёл отлично. Можно было и танцы устроить, и спокойно посидеть у борта, просто наслаждаясь моментом.
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