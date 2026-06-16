Представьте: вы на борту тихоходного катамарана, лёгкий бриз касается волос, а набережная Перми отражается в тёмной глади Камы. В этот момент пространство наполняется живой музыкой — то джазом, то величественными аккордами классики в исполнении оркестра. Идеально, чтобы сбежать от городской суеты туда, где время замедляется, а душа отдыхает под звуки скрипки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Музыкальная программа

На палубе играет оркестр, который превращает обычную прогулку в небольшое путешествие в мир прекрасного. Под тихий плеск волн за бортом для вас прозвучат изысканные мелодии классической и джазовой музыки.

Панорама города с воды

С борта катамарана Пермь открывается с той стороны, которую не увидите с набережной. Вас ждут:

Спасо-Преображенский собор — краеведческий музей — центральный парк им. Свердлова — Богоявленский монастырь — комплекс активного отдыха «Родные просторы».

Тихоходный катамаран «ЭкоходЪ 2»

Инновационное судно на электродвижении, которое не создаёт шума и вибраций, имеет нулевой выброс углекислого газа и сохраняет баланс речной экосистемы. Именно поэтому музыка на борту звучит так чисто — ничто не мешает ни звуку, ни виду, ни вашему настроению.

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления