Групповая
Рейс с авторской программой на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» по выходным
Увидеть Пермь с воды и познакомиться с её историей
Начало: От речного вокзала
Расписание: в пятницу в 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 13:30 и 16:30
Завтра в 18:00
18 июл в 13:30
1800 ₽ за человека
Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Завтра в 17:00
18 июл в 11:00
700 ₽ за человека
Групповая
Прогулочный рейс по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» (по выходным)
Открыть Пермь с воды, любуясь городскими панорамами, мостами и речными просторами
Начало: От речного вокзала
Завтра в 16:00
18 июл в 12:00
1600 ₽ за человека
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30, 15:30 и 18:30
Завтра в 15:30
18 июл в 15:30
900 ₽ за человека
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