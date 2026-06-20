Живое выступление профессиональных музыкантов, неспешное путешествие по реке и уютная атмосфера на борту теплохода — как вам такой способ провести вечер?
Описание экскурсии
- Прогулка по Каме от Речного вокзала Перми (туда же и вернёмся)
- Живая музыка в исполнении профессионалов
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Ягошиха» класса «Стандарт». Одна палуба — застеклённая
- На борту есть кондиционеры, телевизор и туалеты
в субботу и воскресенье в 21:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский 6-12 лет
|1000 ₽
|Стандартный
|1500 ₽
|Детский до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На речном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 530 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Мы решили прокатиться на теплоходе «ЯГОШИХА», просто купили билеты на ближайший рейс. Судно было в хорошем состоянии, видно, что за ним ухаживают, туалеты тоже оказались вполне чистыми. Было здорово посмотреть на город с реки, совсем другой ракурс, очень красиво.
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Т
Прогулка недорогая, виды очень красивые, и Ягошиха тоже понравилась!
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Р
Мы потанцевали и классно провели время! Спасибо за такую возможность!
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Т
Впечатлений масса, всем рекомендую эту прогулку!
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В
Праздновали день рождения компанией из 15 человек, и теплоход - это прямо то, что нужно. Тут можно было и потанцевать, и просто расслабиться, наслаждаясь отдыхом с красивыми видами.
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