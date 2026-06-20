Групповая
Электрокатамаран, музыка и Пермь после заката
Провести вечер на Каме под живые мелодии
Начало: На Монастырской улице
«Неспешная прогулка по Каме под живую музыку — отличный способ отвлечься от суеты»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Завтра в 21:00
18 июл в 21:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф"
Послушать оркестр и увидеть речные пейзажи Перми
Начало: От речного вокзала
«Под тихий плеск волн за бортом для вас прозвучат изысканные мелодии классической и джазовой музыки»
Расписание: в четверг в 19:30
23 июл в 19:30
30 июл в 19:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Музыкальная Пермь
Взглянуть на город глазами композиторов, джазменов, бардов, шансонье и оперных певцов
Начало: Возле отеля «Прикамье»
«Дом Генриха Терпиловского — музыканта и композитора, одного из основоположников отечественного джаза»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Мы решили прокатиться на теплоходе «ЯГОШИХА», просто купили билеты на ближайший рейс. Судно было в хорошем состоянии, видно, что за ним ухаживают, туалеты тоже оказались вполне чистыми. Было здорово посмотреть на город с реки, совсем другой ракурс, очень красиво.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Это было просто невероятно, всем советую, ребята! Хорошая прогулка, хорошая музыка, обслуживание приятное
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прогулка недорогая, виды очень красивые, и Ягошиха тоже понравилась!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Мы потанцевали и классно провели время! Спасибо за такую возможность!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Благодарю за праздник на воде, мы даже немного зажгли на танцполе!
Вам был полезен этот отзыв?
З
Замечательно провели вечер на этом техплоходе, расслабились и отвлеклись от проблем
Вам был полезен этот отзыв?
А
Получила море впечатлений, благодарю!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Благодарю за крутой вечер на воде, даже удалось немного потанцевать!
Вам был полезен этот отзыв?
З
Мы провели вечер с музыкой на экоходе, остались под большим впечатлением! Было очень душевно и необычно, настоящая романтика, друзья. Настоятельно рекомендую это всем, кто ищет что-то особенное и запоминающееся
Вам был полезен этот отзыв?
К
Впервые попала на такую шикарную яхту, Экоход! Прогулка была просто великолепная, вокруг очень красивые пейзажи.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 10 отзывов в Перми в категории "Музыкальные"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Музыкальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2026
Сейчас в Перми в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 7500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2026 год по теме «Музыкальные», 10 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь