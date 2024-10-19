Приглашаем на классическую автобусную экскурсию по Перми.
Вы оцените главные достопримечательности города: Соборную площадь, набережную Камы, купеческие особняки, необычные памятники и арт-объекты. Наш гид поделится историей основания и развития города на Каме. Расскажет, почему у пермяков солёные уши, как Пермь связана с медведями и многое другое.
Вы оцените главные достопримечательности города: Соборную площадь, набережную Камы, купеческие особняки, необычные памятники и арт-объекты. Наш гид поделится историей основания и развития города на Каме. Расскажет, почему у пермяков солёные уши, как Пермь связана с медведями и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Вы проедете на комфортабельном автобусе по главным местам города, останавливаясь в самых значимых местах. В программе:
- Памятник «Пермяк — солёные уши»
- Арт-объект «Счастье не за горами»
- Набережная Камы
- Театр оперы и балета
- Памятники Пастернаку и Ленину
- Соборная площадь
- Дом Мешкова
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
Наш профессиональный гид расскажет интересные факты об этих местах.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
в субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|880 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Перми
Провела экскурсии для 0 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я представляю официальное туристическое агентство в Перми. Мы проводим экскурсии по городу и краю. Все наши гиды — профессионалы своего дела, транспорт — современный и комфортный. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
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