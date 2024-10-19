Обзорная автобусная экскурсия по Перми

Проехать по важнейшим местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Приглашаем на классическую автобусную экскурсию по Перми.

Вы оцените главные достопримечательности города: Соборную площадь, набережную Камы, купеческие особняки, необычные памятники и арт-объекты. Наш гид поделится историей основания и развития города на Каме. Расскажет, почему у пермяков солёные уши, как Пермь связана с медведями и многое другое.
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Вы проедете на комфортабельном автобусе по главным местам города, останавливаясь в самых значимых местах. В программе:

  • Памятник «Пермяк — солёные уши»
  • Арт-объект «Счастье не за горами»
  • Набережная Камы
  • Театр оперы и балета
  • Памятники Пастернаку и Ленину
  • Соборная площадь
  • Дом Мешкова
  • Спасо-Преображенский кафедральный собор

Наш профессиональный гид расскажет интересные факты об этих местах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.

в субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет880 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Комсомольском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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