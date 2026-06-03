Приглашаем на живописный маршрут по Каме — по заливам Гремячего лога среди парусных яхт и с выходом в Камское море! Это отличный вариант для первого знакомства с морскими каяками: маршрут длиной около 5 км в обе стороны, занимает всего 1,5 часа и подходит абсолютно всем — даже новичкам и семьям с детьми!
Описание экскурсии
- Старт с нашей базы, где вас будет ждать полностью подготовленный каяк.
- Инструктаж и знакомство с основами управления каяком.
- Неспешная прогулка по спокойной воде вдоль живописных берегов Камы.
- Заливы Гремячего лога — одно из самых уютных мест для прогулок по воде в Перми.
- Красивые виды на яхты, береговую линию и просторы Камского моря.
- Остановки для фотографий и отдыха.
- Возвращение по тому же маршруту, но уже с уверенностью настоящего каякера.
Организационные детали
- В стоимость входит всё, что нужно для старта: каяк, весло, спасжилет, гермоупаковка для телефона, инструктаж и сопровождение на маршруте.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гремячий Лог
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Команда гидов, каякеров и туристов из Перми с солидным багажом: водные походы по рекам Урала, Кавказа, Карелии и Алтая до 6-й категории сложности, регулярные курсы по оказанию первой помощи и обучение спасработам, участие в любительских и профессиональных соревнованиях. Туризм — не очередной проект, а увлечение, которым мы живём. Откроем водные просторы Перми с другой стороны.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии на «Прогулка на каяках по Каме в Перми»
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
7 июн в 10:30
8 июн в 10:30
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Познавательная прогулка по набережной Камы
Прогулка вдоль Камы в Перми - это возможность узнать о речном предпринимательстве и насладиться видами на современные теплоходы и исторические места
Начало: У железнодорожной станции Пермь 1
Завтра в 08:00
5 июн в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пермь сквозь столетия
Погрузитесь в историю Перми, прогуливаясь по знаковым местам и любуясь видами на Каму. Узнайте интересные факты и полюбуйтесь архитектурой
Начало: У скульптуры «Пермяк солëны уши»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Пермь
Увидеть главное, красивое, панорамное
Начало: На Комсомольском проспекте
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
от 3000 ₽ за человека