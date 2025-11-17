Белогорский монастырь, основанный в память о спасении цесаревича, является уникальным местом, пережившим расцвет и разрушение.Путешествие начинается в центре Перми, проходит через знаковые места города и продолжается по Сибирскому тракту.На экотропе

«Белогорье» длиной 2,1 км вы насладитесь прогулкой по деревянному настилу через лес, а на вершине Белой горы вас ждёт экскурсия по монастырю с местным гидом. Завершите день обедом в трапезной и возвращением в Пермь

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–3 человек или 3977 ₽ за человека, если вас больше

от 12 150 ₽ за 1–3 человек или 3977 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Начнём экскурсию в центре Перми — от скульптуры «Пермяк — солёные уши».

Проедем по Комсомольскому проспекту — вы узнаете, почему его называют Компросом и чем он отличается от Тихого Компроса. Поговорим о знаковых зданиях: «Муравейнике», Доме учёных, «Башне смерти» и ДК Солдатова.

Далее — улица Чкалова с памятниками «МиГ на взлёте» и «Маленькому рабочему».

На Сибирском тракте поговорим об освоении Урала и развитии горнозаводской цивилизации.

В Белогорье вас ждёт прогулка по экотропе до Свято-Николаевского монастыря: 2,1 км по деревянному настилу через лес. По пути: указатели, беседки, информационные таблички, «домик бобра», «зайкина избушка», смотровая площадка-корабль.

На вершине Белой горы вас встретит местный гид и проведёт по территории монастыря. Вы увидите Крестовоздвиженский собор, святой источник, купель и стилизованные зоны отдыха.

После — обед в трапезной (по желанию) и обратный путь в Пермь.

Тайминг:

Дорога Пермь — Белая гора — 2 часа

Прогулка по экотропе «Белогорье» — 40–60 минут

Экскурсия по монастырю — 1 час

Свободное время, в том числе обед — 30–60 минут

Обратная дорога в Пермь — 2 часа

Организационные детали