Экотропа «Белогорье» и уральский Афон - путешествие из Перми

Погрузитесь в атмосферу уральской природы и истории, посетив Белогорский монастырь и экотропу «Белогорье». Откройте для себя красоту и глубину этого места
Белогорский монастырь, основанный в память о спасении цесаревича, является уникальным местом, пережившим расцвет и разрушение.

Путешествие начинается в центре Перми, проходит через знаковые места города и продолжается по Сибирскому тракту.

На экотропе
«Белогорье» длиной 2,1 км вы насладитесь прогулкой по деревянному настилу через лес, а на вершине Белой горы вас ждёт экскурсия по монастырю с местным гидом. Завершите день обедом в трапезной и возвращением в Пермь

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по экотропе через лес
  • 🏛️ Экскурсия по Белогорскому монастырю
  • 🚗 Удобный трансфер из Перми
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🍽️ Возможность обеда в трапезной
Что можно увидеть

  • Скульптура «Пермяк - солёные уши»
  • Дом учёных
  • Крестовоздвиженский собор
  • Свято-Николаевский монастырь

Описание экскурсии

Начнём экскурсию в центре Перми — от скульптуры «Пермяк — солёные уши».

Проедем по Комсомольскому проспекту — вы узнаете, почему его называют Компросом и чем он отличается от Тихого Компроса. Поговорим о знаковых зданиях: «Муравейнике», Доме учёных, «Башне смерти» и ДК Солдатова.

Далее — улица Чкалова с памятниками «МиГ на взлёте» и «Маленькому рабочему».

На Сибирском тракте поговорим об освоении Урала и развитии горнозаводской цивилизации.

В Белогорье вас ждёт прогулка по экотропе до Свято-Николаевского монастыря: 2,1 км по деревянному настилу через лес. По пути: указатели, беседки, информационные таблички, «домик бобра», «зайкина избушка», смотровая площадка-корабль.

На вершине Белой горы вас встретит местный гид и проведёт по территории монастыря. Вы увидите Крестовоздвиженский собор, святой источник, купель и стилизованные зоны отдыха.

После — обед в трапезной (по желанию) и обратный путь в Пермь.

Тайминг:

  • Дорога Пермь — Белая гора — 2 часа
  • Прогулка по экотропе «Белогорье» — 40–60 минут
  • Экскурсия по монастырю — 1 час
  • Свободное время, в том числе обед — 30–60 минут
  • Обратная дорога в Пермь — 2 часа

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер до Белогорья и обратно на автомобиле Lifan X60, Hyundai Creta или Chevrolet Lacetti, экскурсия по Белогорскому монастырю с местным гидом
  • Дополнительно оплачивается трансфер из отдалённых районов Перми, питание, пожертвование в монастыре (всё по желанию)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Пермяк - соленые уши»
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этой целью
была создана команда из водителей и экскурсоводов. И теперь мы можем отвезти вас в любой уголок Пермского края, познакомить с достопримечательностями и гарантировать, что ваше путешествие состоится при любом наборе группы. Достопримечательности Пермского края действительно стоят вашего внимания!

