Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Вас ждет интереснейшая экскурсия по загадочному и энергетически заряженному Каменному городу с возможностью не спеша погулять, насладиться прекрасными видами и услышать легенды этого места. Также, нашего визита будут ждать в музее под открытым небом, расположенном у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки, в котором можно будет не только полюбоваться представленными экспонатами, но и попробовать их использовать!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

О Каменном городе

Каменный город представляет собой уникальный ландшафтный памятник природы, формировавшийся на протяжении миллионов лет. Этот впечатляющий скалистый массив – одна из главных природных достопримечательностей Пермского края. Его также называют Чертовым Городищем. Местные жители ласково именуют эти каменные образования «Черепахами», а некоторые даже верят в их инопланетное происхождение.

Уникальные возможности

На этом удивительном месте всех гостей ожидает уникальная возможность:

Ощутить энергетику природы;

Пробраться по окаменелым формам;

Загадать желания;

Сфотографироваться на «Черепахе»;

Исследовать окрестности и найти малый каменный город;

Познакомиться с местными жителями и их обитателями!

Об этнографическом парке

На обратном пути вас ожидает посещение «Этнографического парка истории реки Чусовой» – музея под открытым небом. Он расположен у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки. Главная особенность парка в том, что все экспонаты доступны для осмотра и взаимодействия. Здесь любой посетитель может сыграть мелодию на старинной гармошке, если умеет, или раздуть с помощью мехов огонь в кузнице.

Сезонность Каменного города

Каменный город прекрасен в любое время года:

Лето: радует глаз зелеными кедрами, растущими прямо на скалах;

радует глаз зелеными кедрами, растущими прямо на скалах; Зима: очаровывает необычными каменными формациями, покрытыми снежными шапками;

очаровывает необычными каменными формациями, покрытыми снежными шапками; Весна: наполнена особой атмосферой расцвета: ручьи бегут, а папоротники растут;

наполнена особой атмосферой расцвета: ручьи бегут, а папоротники растут; Осень: впечатляет яркими красками, это время особенно привлекает туристов, так что будьте осторожны с группами школьников!

В любом случае, вас ждут удивительные открытия круглый год!