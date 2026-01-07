Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Экскурсия по Каменному городу из Перми: уникальный ландшафтный памятник природы
Вас ждет интереснейшая экскурсия по загадочному и энергетически заряженному Каменному городу с возможностью не спеша погулять, насладиться прекрасными видами и услышать легенды этого места.
Также, нашего визита будут ждать в музее под открытым небом, расположенном у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки, в котором можно будет не только полюбоваться представленными экспонатами, но и попробовать их использовать!
Каменный город представляет собой уникальный ландшафтный памятник природы, формировавшийся на протяжении миллионов лет. Этот впечатляющий скалистый массив – одна из главных природных достопримечательностей Пермского края. Его также называют Чертовым Городищем. Местные жители ласково именуют эти каменные образования «Черепахами», а некоторые даже верят в их инопланетное происхождение.
Уникальные возможности
На этом удивительном месте всех гостей ожидает уникальная возможность:
Ощутить энергетику природы;
Пробраться по окаменелым формам;
Загадать желания;
Сфотографироваться на «Черепахе»;
Исследовать окрестности и найти малый каменный город;
Познакомиться с местными жителями и их обитателями!
Об этнографическом парке
На обратном пути вас ожидает посещение «Этнографического парка истории реки Чусовой» – музея под открытым небом. Он расположен у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки. Главная особенность парка в том, что все экспонаты доступны для осмотра и взаимодействия. Здесь любой посетитель может сыграть мелодию на старинной гармошке, если умеет, или раздуть с помощью мехов огонь в кузнице.
Сезонность Каменного города
Каменный город прекрасен в любое время года:
Лето: радует глаз зелеными кедрами, растущими прямо на скалах;
Весна: наполнена особой атмосферой расцвета: ручьи бегут, а папоротники растут;
Осень: впечатляет яркими красками, это время особенно привлекает туристов, так что будьте осторожны с группами школьников!
В любом случае, вас ждут удивительные открытия круглый год!
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Каменный город
Этнографический парк истории реки Чусовой
Что включено
Информационное обслуживание и сопровождение
Трансфер в обе стороны
Бронирование проживания и музеев
Разработка маршрута
ГСМ
Горячий чай с печеньем в неограниченном количестве
Что не входит в цену
Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Существуют такие места, при просмотре фотографий которых узнаёшь их, как будто уже жил здесь, хотя и ни разу не был там. Именно такое случилось несколько месяцев назад: приехала и как-то читать дальшеуменьшить
нерасторопно влипла, и недоумеваю, и офигеваю, и не пытаюсь классифицировать… Пермский край - это как голову в розетку воткнуть с размаха. Адреналин невероятный. Именно гид подсадил на любовь к этому краю. И теперь зорко следит, чтоб не слезла с этой иглы. И не излечилась… от него. И не обошлась без него. И не поменяла "препарат". Наше путешествие получилось таким, каким я только могла себе нафантазировать, а фантазии и мечты, сами знаете, вещи разные.
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В
Виктория
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни!! Конечно, в этом большая заслуга самого края, но и организатор постаралась! Низкий поклон за заботу, легкость, внимание и юмор. Будем вас всем рекомендовать.
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В
Валерия
В новогодние каникулы ездили на экскурсию с Татьяной. Мы сами из Перми, но узнали много нового про край и местные достопримечательности. Огромное спасибо!
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Е
Ершова
Когда ожидания совпали с реальностью. Считаю, что край нужно изучать зимой: когда особая атмосфера и свои "краски". Спасибо за открытия и эмоции!
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В
Вера
Татьяна - настоящий профессионал, умеющий работать с детьми, не говоря уже о взрослых. Всем было комфортно, весело и очень интерсно.
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Н
Наджеда
Спасибо за знакомство с Пермским краем, нам все очень понравилось! Однозначно рекомендую. Привет от Надежды из Москвы!
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