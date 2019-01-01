Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Каменный город и Этнопарк реки Чусовой

Татьяна М.
Татьяна М. – Гид из Перми
Вас ждет интереснейшая экскурсия ⛳ по загадочному и энергетически заряженному Каменному городу с возможностью не спеша погулять 👣, насладиться прекрасными видами и услышать легенды этого места.

Также, нашего визита будут ждать в музее под открытым небом, расположенном у подножия Арининой горы ⛰️, на берегу горной речки Архиповки, в котором можно будет не только полюбоваться представленными экспонатами, но и попробовать их использовать!
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Экскурсия

10 000 ₽ за человека

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Каменный город и Этнопарк реки Чусовой
Каменный город и Этнопарк реки Чусовой
О Каменном городе
Каменный город 🏙️ – ландшафтный памятник природы, который формировался несколько миллионов столетий. Этот живописный скалистый массив – одна из главных достопримечательностей Пермского края. Другое название этих скал – Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами, ну а кто-то верит в их инопланетное происхождение.
Всех гостей Каменного города ждет уникальная возможность ощутить энергетику этих мест, полазить по окаменелым останцам, загадать желания, сфотографироваться на Черепахе, заблудиться, найти малый каменный город 🏙️ и увидеть местных обитателей!
Об этнографическом парке 🌳
На обратном пути мы заедем в «Этнографический парк 🌳 истории реки Чусовой» – музей 🖼 под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы ⛰️, на берегу горной речки Архиповки.
Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками. Здесь любой посетитель сможет запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке, если умеет, конечно, или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы!
О сезонности
Каменный город 🏙️ хорош в любое время года. Летом глаз порадуют красивые 🤩 стойкие зеленые кедры, растущие прямо на камнях, а зимой – необычайно красивые 🤩 каменные останцы 💃 в снежных шапках, покрытых инеем. Весной здесь особенная атмосфера: просыпается природа, бегут ручьи, растут папоротники. Ну а осень впечатляет и поражает насыщенностью красок. Это самое популярное время для всех туристов, берегитесь школьных групп!
В общем, здесь вас ждут круглый год!
+Что входит
  • Информационное обслуживание и сопровождение
  • Трансфер в обе стороны
  • Бронирование проживания и музеев
  • Разработка маршрута
  • ГСМ
  • Горячий чай с печеньем в неограниченном количестве.
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Каменный город и Этнопарк реки Чусовой
Каменный город и Этнопарк реки Чусовой
Каменный город и Этнопарк реки Чусовой
Каменный город и Этнопарк реки Чусовой
Каменный город и Этнопарк реки Чусовой

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна М.
Татьяна М.
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