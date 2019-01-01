Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

О Каменном городе

Каменный город 🏙️ – ландшафтный памятник природы, который формировался несколько миллионов столетий. Этот живописный скалистый массив – одна из главных достопримечательностей Пермского края. Другое название этих скал – Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами, ну а кто-то верит в их инопланетное происхождение.

Всех гостей Каменного города ждет уникальная возможность ощутить энергетику этих мест, полазить по окаменелым останцам, загадать желания, сфотографироваться на Черепахе, заблудиться, найти малый каменный город 🏙️ и увидеть местных обитателей!

Об этнографическом парке 🌳

На обратном пути мы заедем в «Этнографический парк 🌳 истории реки Чусовой» – музей 🖼 под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы ⛰️, на берегу горной речки Архиповки.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками. Здесь любой посетитель сможет запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке, если умеет, конечно, или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы!

О сезонности

Каменный город 🏙️ хорош в любое время года. Летом глаз порадуют красивые 🤩 стойкие зеленые кедры, растущие прямо на камнях, а зимой – необычайно красивые 🤩 каменные останцы 💃 в снежных шапках, покрытых инеем. Весной здесь особенная атмосфера: просыпается природа, бегут ручьи, растут папоротники. Ну а осень впечатляет и поражает насыщенностью красок. Это самое популярное время для всех туристов, берегитесь школьных групп!

В общем, здесь вас ждут круглый год!