Из Перми в Арктику на автобусе: Мурманск, Териберка, Хибины и саамская деревня

Посетить ледокол "Ленин", кладбище кораблей и пляж "драконьих яиц", погладить оленей и хаски
Приглашаем вас увидеть знаковые достопримечательности Кольского полуострова — дорога предстоит долгая, но отпуск будет насыщенным.

Вы изучите суровое сердце Заполярья — пропитанный дыханием Северного Ледовитого океана порт Мурманск: посетите ледокол «Ленин»
и мемориалы, полюбуетесь городом-героем с высоты.

Познакомитесь с укладом жизни, верованиями, мифами, гаданиями коренного народа — саамов, покормите ягелем северных оленей и погладите ездовых собак.

Целый день проведёте в культовой Териберке, рассматривая остовы брошенных кораблей, «драконьи яйца», арт-объекты, а при желании отправитесь на поиски китов. А напоследок узнаете, чем богаты недра и склоны Хибин, пленяющих первозданной красотой.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем заранее распределить багаж на 2 сумки: необходимые в дороге вещи, которые вы возьмёте в салон, и все остальные, которые уберёте в багажное отделение.

Вам понадобятся: непродуваемая и непромокаемая одежда, головной убор, удобная обувь для треккинга, дополнительный комплект тёплых вещей на случай промокания, средство от комаров, небольшой рюкзак, зонт и/или дождевик, сменная обувь (кроссовки), солнцезащитные очки, бутылочка для воды.

Рекомендуем запастись мелкими наличными для посещения туалетов в дороге.

Автобус регулярно останавливается в придорожных комплексах, где можно приобрести воду, еду или перекусить тем, что взяли с собой. Просим воздержаться от принятия пищи в салоне автобуса.

Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении).

Обратите внимание: туроператор оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы. Время в пути и продолжительность экскурсий указаны ориентировочно.

Программа тура по дням

1 день

Выезд на Кольский полуостров

Встретим вас при посадке и будем сопровождать всю дорогу. Путь предстоит долгий: расскажем о проплывающих за окнами городах, сыграем в игры и викторины, посмотрим фильмы. Санитарные остановки каждые 3–4 часа.

Посадка возможна:
11:00–11:15 — Пермь, ул. Ленина, 53, остановки «Сосновый бор» и «Лядова»
11:40 — Краснокамск, остановка «Фабрика Гознак»
11:45 — остановка «Отворот на Майский»
12:00 — остановка «Отворот на Нытву»
12:45 — остановка «Отворот на Менделеево»
13:00 — Карагай, ул. Ленина, 1
14:30 — Омутнинск, ул. Дорожная, 10
19:00 — Киров, ж/д вокзал

2 день

Дорога в Мурманск

День и ночь в пути.

3 день

Мурманск: памятники и виды

В 12:00 прибудем в Мурманск. После обеда — экскурсия по городу-герою, сердцу Русской Арктики. Порт раскинулся за полярным кругом на скалистом побережье Баренцева моря.

Вы увидите:
— монумент «Защитникам Советского Заполярья», который в народе ласково называют «Алёша»
— мемориал погибшим в мирное время морякам, который окрестили маяком
— рубку подлодки «Курск» и храм Спас на Водах — печальное эхо прошлого
— памятник Ждущей, посвящённый жёнам, матерям, сыновьям моряков
— посёлок Абрам-Мыс и музей ПВО
— панорамы города, Кольского залива

Около 17:00 — заселение в отель.

4 день

Ледокол «Ленин», саамская деревня

Атомный ледокол «Ленин». Вы прочувствуете величие корабля, который некогда пробивал путь сквозь арктические льды и открывал новые горизонты полярных исследований. Пройдёте по палубам, побываете в капитанской рубке и спусковом отсеке, рассмотрите интерьеры и инфраструктуру, узнаете о сделанных на борту научных открытиях.

После экскурсии будет время для дегустации морепродуктов, покупки сувениров, обеда.

Саамская деревня. Вы погрузитесь в быт и традиции коренных жителей Кольского полуострова, а именно:
— познакомитесь с культурой и образом жизни, посетите жилища
— услышите мифы и легенды у костра
— испытаете судьбу, гадая на священных оленьих шкурах, и получите совет от предков
— узнаете о магии окружающего мира, рассматривая камни-сейды и культовые тотемы
— сделаете фото в национальных костюмах
— покормите ягелем северных оленей и погладите ездовых собак

Возвращение в Мурманск в ~18:00.

С сентября по март за доплату можно поохотиться за северным сиянием в компании фотографа. Точный день выезда определим на месте в зависимости от прогноза.

5 день

Териберка

На целый день едем в Териберку (2,5 ч), куда потянулись гости после выхода фильма «Левиафан». Проследуем по безлюдной дороге вдоль тундры, рек, озёр, сопок. По пути остановимся у Каменного сада и Кольского ветропарка.

В Териберке вы сразу поймёте, почему её называют краем земли. Здесь вы:
— посетите кладбище кораблей
— погуляете по пляжу с «драконьими яйцами»
— понаблюдаете за Батарейским водопадом
— послушаете дыхание Ледовитого океана

После обеда — поиски китов (за доплату) или свободное время в старой Териберке. Вы увидите песчаное побережье, качели над бездной, скелет кита, рыболовецкий траулер. В кафе — хороший выбор морепродуктов.

Вернёмся в Мурманск в ~21:00–22:00.

Обратите внимание: поездка может отмениться из-за непогоды и закрытия дороги. В этом случае посетим музеи или покатаемся на квадроциклах.

6 день

Кировск, отправление в Пермь

После освобождения номеров — дорога в сердце Хибин, Кировск (3 ч).

Вы посетите:
музей «Апатит» — 8 залов и интерактивные выставки об истории горной промышленности и добываемых минералах
курорт «Большой Вудъявр» — 25 трасс разной сложности на склонах горы Айкуайвенчорр

Будет время на покупку сувениров. Отсюда везут печень трески, палтуса холодного копчения, икру морского ежа, чипсы из ягеля, сёмгу, ягоды, грибы. Затем поедем обратно.

7 день

Дорога в Пермь

День и ночь в пути.

8 день

Возвращение домой

По пути в Пермь высадим вас в точке старта:
6:00 — Киров, ж/д вокзал
11:30 — Омутнинск, ул. Дорожная, 10
12:00 — Карагай, ул. Ленина, 1
12:45 — остановка «Отворот на Менделеево»
13:00 — остановка «Отворот на Нытву»
13:15 — остановка «Отворот на Майский»
13:20 — Краснокамск, остановка «Фабрика Гознак»
13:45–14:00 — Пермь, ул. Ленина, 53, остановки «Сосновый бор» и «Лядова»

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении49 500 ₽
1-местное проживание59 500 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги сопровождающего группы
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Этнопрограмма у саамов
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Питание в дороге, обеды вне программы, ужины
  • 1-местное проживание
  • Второе место в автобусе (для комфорта) - 19 500 ₽
  • Поиски китов - 5000 ₽
  • Охота за северным сиянием с фотографом (при наборе от 10 человек) - 3700 ₽
  • Дегустация морепродуктов - от 200 ₽/шт
  • Канатная дорога - от 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, 11:00. Также можем забрать вас по пути следования в Краснокамске, Карагае, Омутнинске, Кирове
Завершение: Пермь, 14:00. Также можем высадить вас по пути следования в Краснокамске, Карагае, Омутнинске, Кирове
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Мы являемся надёжным и стабильным туроператором на рынке, самостоятельно организовываем туристические программы на собственных автобусах. С 2010 года мы профессионально обслуживаем как юридических, так и физических лиц. Обеспечение высокого качества туров и экскурсий — наша главная задача. Наша цель — дать вам возможность увидеть богатства страны; прикоснуться к нему; посетить интересные мероприятия и места.

