Приглашаем вас увидеть знаковые достопримечательности Кольского полуострова — дорога предстоит долгая, но отпуск будет насыщенным.Вы изучите суровое сердце Заполярья — пропитанный дыханием Северного Ледовитого океана порт Мурманск: посетите ледокол «Ленин»

и мемориалы, полюбуетесь городом-героем с высоты. Познакомитесь с укладом жизни, верованиями, мифами, гаданиями коренного народа — саамов, покормите ягелем северных оленей и погладите ездовых собак. Целый день проведёте в культовой Териберке, рассматривая остовы брошенных кораблей, «драконьи яйца», арт-объекты, а при желании отправитесь на поиски китов. А напоследок узнаете, чем богаты недра и склоны Хибин, пленяющих первозданной красотой.

Рекомендуем заранее распределить багаж на 2 сумки: необходимые в дороге вещи, которые вы возьмёте в салон, и все остальные, которые уберёте в багажное отделение.

Вам понадобятся: непродуваемая и непромокаемая одежда, головной убор, удобная обувь для треккинга, дополнительный комплект тёплых вещей на случай промокания, средство от комаров, небольшой рюкзак, зонт и/или дождевик, сменная обувь (кроссовки), солнцезащитные очки, бутылочка для воды.

Рекомендуем запастись мелкими наличными для посещения туалетов в дороге.

Автобус регулярно останавливается в придорожных комплексах, где можно приобрести воду, еду или перекусить тем, что взяли с собой. Просим воздержаться от принятия пищи в салоне автобуса.

Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении).

Обратите внимание: туроператор оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы. Время в пути и продолжительность экскурсий указаны ориентировочно.