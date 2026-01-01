Вы изучите суровое сердце Заполярья — пропитанный дыханием Северного Ледовитого океана порт Мурманск: посетите ледокол «Ленин»
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем заранее распределить багаж на 2 сумки: необходимые в дороге вещи, которые вы возьмёте в салон, и все остальные, которые уберёте в багажное отделение.
Вам понадобятся: непродуваемая и непромокаемая одежда, головной убор, удобная обувь для треккинга, дополнительный комплект тёплых вещей на случай промокания, средство от комаров, небольшой рюкзак, зонт и/или дождевик, сменная обувь (кроссовки), солнцезащитные очки, бутылочка для воды.
Рекомендуем запастись мелкими наличными для посещения туалетов в дороге.
Автобус регулярно останавливается в придорожных комплексах, где можно приобрести воду, еду или перекусить тем, что взяли с собой. Просим воздержаться от принятия пищи в салоне автобуса.
Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении).
Обратите внимание: туроператор оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы. Время в пути и продолжительность экскурсий указаны ориентировочно.
Программа тура по дням
Выезд на Кольский полуостров
Встретим вас при посадке и будем сопровождать всю дорогу. Путь предстоит долгий: расскажем о проплывающих за окнами городах, сыграем в игры и викторины, посмотрим фильмы. Санитарные остановки каждые 3–4 часа.
Посадка возможна:
11:00–11:15 — Пермь, ул. Ленина, 53, остановки «Сосновый бор» и «Лядова»
11:40 — Краснокамск, остановка «Фабрика Гознак»
11:45 — остановка «Отворот на Майский»
12:00 — остановка «Отворот на Нытву»
12:45 — остановка «Отворот на Менделеево»
13:00 — Карагай, ул. Ленина, 1
14:30 — Омутнинск, ул. Дорожная, 10
19:00 — Киров, ж/д вокзал
Дорога в Мурманск
День и ночь в пути.
Мурманск: памятники и виды
В 12:00 прибудем в Мурманск. После обеда — экскурсия по городу-герою, сердцу Русской Арктики. Порт раскинулся за полярным кругом на скалистом побережье Баренцева моря.
Вы увидите:
— монумент «Защитникам Советского Заполярья», который в народе ласково называют «Алёша»
— мемориал погибшим в мирное время морякам, который окрестили маяком
— рубку подлодки «Курск» и храм Спас на Водах — печальное эхо прошлого
— памятник Ждущей, посвящённый жёнам, матерям, сыновьям моряков
— посёлок Абрам-Мыс и музей ПВО
— панорамы города, Кольского залива
Около 17:00 — заселение в отель.
Ледокол «Ленин», саамская деревня
Атомный ледокол «Ленин». Вы прочувствуете величие корабля, который некогда пробивал путь сквозь арктические льды и открывал новые горизонты полярных исследований. Пройдёте по палубам, побываете в капитанской рубке и спусковом отсеке, рассмотрите интерьеры и инфраструктуру, узнаете о сделанных на борту научных открытиях.
После экскурсии будет время для дегустации морепродуктов, покупки сувениров, обеда.
Саамская деревня. Вы погрузитесь в быт и традиции коренных жителей Кольского полуострова, а именно:
— познакомитесь с культурой и образом жизни, посетите жилища
— услышите мифы и легенды у костра
— испытаете судьбу, гадая на священных оленьих шкурах, и получите совет от предков
— узнаете о магии окружающего мира, рассматривая камни-сейды и культовые тотемы
— сделаете фото в национальных костюмах
— покормите ягелем северных оленей и погладите ездовых собак
Возвращение в Мурманск в ~18:00.
С сентября по март за доплату можно поохотиться за северным сиянием в компании фотографа. Точный день выезда определим на месте в зависимости от прогноза.
Териберка
На целый день едем в Териберку (2,5 ч), куда потянулись гости после выхода фильма «Левиафан». Проследуем по безлюдной дороге вдоль тундры, рек, озёр, сопок. По пути остановимся у Каменного сада и Кольского ветропарка.
В Териберке вы сразу поймёте, почему её называют краем земли. Здесь вы:
— посетите кладбище кораблей
— погуляете по пляжу с «драконьими яйцами»
— понаблюдаете за Батарейским водопадом
— послушаете дыхание Ледовитого океана
После обеда — поиски китов (за доплату) или свободное время в старой Териберке. Вы увидите песчаное побережье, качели над бездной, скелет кита, рыболовецкий траулер. В кафе — хороший выбор морепродуктов.
Вернёмся в Мурманск в ~21:00–22:00.
Обратите внимание: поездка может отмениться из-за непогоды и закрытия дороги. В этом случае посетим музеи или покатаемся на квадроциклах.
Кировск, отправление в Пермь
После освобождения номеров — дорога в сердце Хибин, Кировск (3 ч).
Вы посетите:
музей «Апатит» — 8 залов и интерактивные выставки об истории горной промышленности и добываемых минералах
курорт «Большой Вудъявр» — 25 трасс разной сложности на склонах горы Айкуайвенчорр
Будет время на покупку сувениров. Отсюда везут печень трески, палтуса холодного копчения, икру морского ежа, чипсы из ягеля, сёмгу, ягоды, грибы. Затем поедем обратно.
Дорога в Пермь
День и ночь в пути.
Возвращение домой
По пути в Пермь высадим вас в точке старта:
6:00 — Киров, ж/д вокзал
11:30 — Омутнинск, ул. Дорожная, 10
12:00 — Карагай, ул. Ленина, 1
12:45 — остановка «Отворот на Менделеево»
13:00 — остановка «Отворот на Нытву»
13:15 — остановка «Отворот на Майский»
13:20 — Краснокамск, остановка «Фабрика Гознак»
13:45–14:00 — Пермь, ул. Ленина, 53, остановки «Сосновый бор» и «Лядова»
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|49 500 ₽
|1-местное проживание
|59 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 2 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Услуги сопровождающего группы
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Этнопрограмма у саамов
- Страховка
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- Питание в дороге, обеды вне программы, ужины
- 1-местное проживание
- Второе место в автобусе (для комфорта) - 19 500 ₽
- Поиски китов - 5000 ₽
- Охота за северным сиянием с фотографом (при наборе от 10 человек) - 3700 ₽
- Дегустация морепродуктов - от 200 ₽/шт
- Канатная дорога - от 700 ₽