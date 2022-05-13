Вылет из аэропорта.
К вашим услугам – современный аэропортовый коплекс, вкл.чающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Перелет до Долины гейзеров занимает 1 час 10 минут.
По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана – Карымский и Малый Семячик из окон вертолета.
Экскурсия в Долине гейзеров.
Вы увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.
Продолжительность – 1 час 30 минут.
Весь маршрут оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.
Купание в Налычевских горячих источниках.
Живописная долина реки Налычева окружена действующими и потухшими вулканами.
Вода имеет минеральный состав и считается лечебной, температура достигает 40-45°.
Источники оборудованы деревянными настилами и раздевалками.
Здесь же вам предложат обед – горячее, чай и камчатский морс.
Тур не предусматривает проживания.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты вылета:
|01.04 – 31.05.2022
|01.06 – 30.06.2022
|Иностранные граждане
|44 000
|47 000
|Иностранные граждане до 12 лет
|33 000
|33 000
|Инвалиды I и II
|42 000
|44 000
|Взрослые
|44 000
|47 000
|Взрослые и дети
с пропиской в Камчатском крае
|42 000
|44 000
|Дети до 12 лет
|33 000
|33 000
|Инвалиды I и II
|42 000
|44 000
Стоимость тура для детей старше 12 лет считается по взрослому тарифу.
Взрослым с пропиской в Камчатском крае перед вылетом необходимо предъявить паспорт РФ или другой документ, подтверждающий наличие камчатской прописки.
Маршрут экскурсии в Долине гейзеров оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
Вылеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка. Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку из г. Петропавловска-Камчатского от гостиниц Авача, Гейзер и Петропавловск и с основных баз отдыха в п. Паратунка.
Кол-во человек в вертолете от 18-22.
Вылеты в июне. Общая продолжительность экскурсии – 5 часов.
Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.
Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.
Вы также можете забронировать альтернативные экскурсии по маршрутам:
Подробности уточняйте у наших менеджеров при бронировании
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила территорию природного парка «Налычево» (вертолет не смог сделать посадку), возмещается сумма в размере 1000 рублей за каждого туриста. Если группа не посетила Долину гейзеров – стоимость входного билета; вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.
Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.
Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.
ПИТАНИЕ «СТАНДАРТ»
МЕНЮ С ТИХООКЕАНСКИМ ЛОСОСЕМ
ПИТАНИЕ «БИЗНЕС»
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
МЕНЮ С ПАЛТУСОМ ИЛИ ОЛЕНИНОЙ