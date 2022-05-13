Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники

Эта программа включает в себя две посадки - «жемчужину Камчатки» Долину гейзеров

5
3 отзыва
Эта программа включает в себя две посадки — «жемчужину Камчатки» Долину гейзеров и Налычевские горячие источники. Камчатская Долина гейзеров — это одно из крупнейших гейзерных полей мира. Хоть она и самая компактная по размерам — гейзеры расположены в глубоком каньоне реки на площади около 6 кв. км, но по красоте и количеству кипящих источников, ей нет равных.
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Ближайшие даты:
25
июн
26
июн
27
июн
28
июн
29
июн
30
июн

Программа тура по дням

1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам – современный аэропортовый коплекс, вкл.чающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до Долины гейзеров занимает 1 час 10 минут.

По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана – Карымский и Малый Семячик из окон вертолета.

Экскурсия в Долине гейзеров.

Вы увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.

Продолжительность – 1 час 30 минут.

Весь маршрут оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.

Купание в Налычевских горячих источниках.

Живописная долина реки Налычева окружена действующими и потухшими вулканами.

Вода имеет минеральный состав и считается лечебной, температура достигает 40-45°.

Источники оборудованы деревянными настилами и раздевалками.

Здесь же вам предложат обед – горячее, чай и камчатский морс.

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты вылета:

 01.04 – 31.05.202201.06 – 30.06.2022
Иностранные граждане 44 00047 000
Иностранные граждане до 12 лет33 00033 000
Инвалиды I и II42 00044 000
Взрослые44 00047 000
Взрослые и дети
с пропиской в Камчатском крае		42 00044 000
Дети до 12 лет33 00033 000
Инвалиды I и II42 00044 000

Стоимость тура для детей старше 12 лет считается по взрослому тарифу.

Взрослым с пропиской в Камчатском крае перед вылетом необходимо предъявить паспорт РФ или другой документ, подтверждающий наличие камчатской прописки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на ООПТ
  • Питание “стандарт” (обед)
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Питание “бизнес” (обед) – 3 000 руб
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии в Долине гейзеров оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • Удобная спортивная обувь (кроссовки),
  • ветронепроницаемая куртка,
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время),
  • солнцезащитные очки,
  • крем от солнца,
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • Купальник или купальные плавки,
  • резиновые тапочки,
  • полотенце.
Подробности о вертолетной заброске

Вылеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка. Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку из г. Петропавловска-Камчатского от гостиниц Авача, Гейзер и Петропавловск и с основных баз отдыха в п. Паратунка.

Кол-во человек в вертолете от 18-22.

Вылеты в июне. Общая продолжительность экскурсии – 5 часов.

Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.

Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.

Другие варианты маршрутов вертолетных экскурсий

Вы также можете забронировать альтернативные экскурсии по маршрутам:

  1. Вулкан Хангар – Тимоновские горячие источники
  2. Облет Мутновский/Горелый – Ксудач – Ходуткинские горячие источники
  3. Курильское озеро – Ксудач – Ходутка

Подробности уточняйте у наших менеджеров при бронировании

Погодные условия

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила территорию природного парка «Налычево» (вертолет не смог сделать посадку), возмещается сумма в размере 1000 рублей за каждого туриста. Если группа не посетила Долину гейзеров – стоимость входного билета; вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.

Особенности тура

Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.

Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.

Что включено в обед?

ПИТАНИЕ «СТАНДАРТ»

МЕНЮ С ТИХООКЕАНСКИМ ЛОСОСЕМ

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

ПИТАНИЕ «БИЗНЕС»

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

МЕНЮ С ПАЛТУСОМ ИЛИ ОЛЕНИНОЙ

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная,
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая,
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский,
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви,
  • ягоды камчатские (сезонно),
  • профитроли с лососем,
  • блины с вареньем из камчатских ягод,
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты,
  • салат с морепродуктами,
  • картофель с зеленью,
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе,
  • хлеб,
  • морс из камчатских ягод,
  • чай камчатский,
  • вода с газом / без газа.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
13 мая 2022
Очень хороший тур
Н
22 июня 2022
Купили вертолётную экскурсию в долину гейзеров. Очень понравилась и организация тура и сама экскурсия на месте, а также сопровождение менеджера с момента бронирования до начала экскурсии. Смело рекомендую!
В
17 июня 2022
Все было организовано на высшем уровне.

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