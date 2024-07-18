Знакомство с Камчаткой
Вы прогуляетесь по берегу Тихого океана на Халактырском пляже, отправитесь к Мутновскому вулкану, совершите восхождение на вулкан Горелый и сплавитесь на рафтах по реке Быстрой.
Вы проведете 3 ночи в знаменитом в СССР и восстановленном заново санатории «Начики», который волшебным образом оздоравливает.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прилет.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Встреча с представителем компании.
Питание не включено.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Завтрак.
Свободный день для выбора вертолетной или морской экскурсии за дополнительную плату.
Дополнительно бронируемые варианты программы:
- Экскурсия на катере в бухту Русская с 3-разовым питанием на борту. 07:00 Переезд в порт. 08:00–19:00 Экскурсия в бухту Русская, мыс Кекурный. Наблюдение за морскими животными. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров или на Курильское озеро.
Если вы хотите посетить две экскурсии, вам нужно иметь запасной день до начала тура.
Питание: завтрак.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Прогулка по Халактырскому пляжу
Завтрак.
09:00 Выезд из гостиницы.
Экскурсия по исторической части города с посещением смотровой площадки.
Переезд на берег Тихого океана, посещение Халактырского пляжа.
Чаепитие.
Переезд в гостиницу с термальными бассейнами.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Экскурсия к подножию Мутновского вулкана и Дачным термальным источникам
07:00 Завтрак.
Переезд к ГеоЭс «Мутновская». Экскурсия по Дачным термальным источникам.
Осмотр грязевых котлов, пульсирующих источников.
С момента проезда до каньона Опасный, возможна по усмотрению гида возможна экскурсия к Мутновскому вулкану.
Спуск в кратер и подъем по траверсу в настоящее время запрещены по решению администрации парка «Вулканы Камчатки».
Питание: завтрак, обед и ужин.
Восхождение на Горелый вулкан (1829 м)
Завтрак.
Переезд к подножию вулкана Горелый.
Восхождение 4 км в одну сторону, перепад высот 1000 м. По решению гида для части группы возможно альтернативное посещение конусов вулкана Горелый.
Обед (ланч боксы, перекус).
При дождливой, туманной, ветреной погоде гид определяет альтернативный оптимальный вариант: посещение лавовых пещер вулкана Горелый или водопада на ручье Спокойный.
Переезд на базу «Начики» с термальными бассейнами.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Экскурсия по горному комплексу Вачкажец
09:00 Завтрак.
Переезд к горному комплексу Вачкажец, входящему в систему Южно-Быстринского хребта, образовавшегося в результате тектонического поднятия.
Знакомство с проявлениями последнего оледенения.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Экскурсия по Малкинскому термальному полю. Сплав по реке Быстрая
Завтрак.
Переезд на Малкинское термальное поле.
В природных термах горячая вода изливается из нескольких грифонов, смешивается с холодными водами горной реки и становится комфортной для купания.
Переезд на реку Быстрая.
Сплав по реке (возможна покупка лицензии для рыбалки во время сплава).
Питание: завтрак, обед и ужин.
Экскурсия у подножия Авачинского вулкана. Горная экструзия Верблюд
Завтрак.
Переезд на подножие Авачинского и Корякского вулканов.
Экскурсия к сейсмостанции и «Визит центру», переход на горную экструзию Верблюд.
Обед (ланч боксы).
Переезд в гостиницу.
Заселение.
Питание: завтрак и обед.
Завершение программы
Завтрак.
Групповой трансфер в аэропорт в 10:00, 12:00.
Вылет.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- гостиницы г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово — 3 ночи;
- отель с термальными бассейнами в лесу у сопки Горячая «Карымшина» — 2 ночи;
- база «Начики» с термальными бассейнами — 3 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты заездов
|Стоимость
|25.07
|135 000
|Остальные даты заездов
|145 000
Доплата за одноместное размещение — 30 000 руб. /чел.
Скидка детям до 12 лет при размещении на раскладушке — 10%.
Варианты проживания
Гостиница «Гейзер»
Отель «Гейзер» расположен в деловом районе Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В номерах в вашем распоряжении холодильник и телевизор с кабельными каналами.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости, а также перекусить в баре отеля. Продуктовый магазин находится в 10 минутах езды.
Гостиница «Арсеньев»
В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием «Арсеньев». К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера представлены категориями двухместные «Стандарты» и «Полулюксы Сьюит». Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.
По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это — Научный музей института вулканологии и сейсмологии.
Гостиница «Аэроотель»
«Аэроотель» размещён в красивом городе Елизово. Для удобства посетителей работает круглосуточная стойка регистрации, частная платная парковка и бесплатный Wi-Fi, с помощью которого можно оставаться на связи в любое время.
Каждый номер отеля оформлен в спокойных бежевых тонах и оснащен всем необходимым для комфортабельного долговременного проживания: удобной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей. Среди прочих удобств — холодильник и электрический чайник.
Утром в отеле сервируют сытный континентальный завтрак. Также, на территории работает ресторан, организована услуга доставки блюд и напитков. Поблизости есть несколько европейских кафе и ресторанов быстрого питания.
Рядом с «Аэроотель» протекает живописная река Авача, вдоль которой гости смогут прогуляться в свободное от забот время, устроив пикник или запечатлев красоты Камчатского края на фото.
Гостиница «Карымшина»
Гостиница с садом, террасой и баром расположена в поселке Сероглазка, в 19 км от ближайшего аэропорта, Петропавловск-Камчатский.
К услугам гостей 22 номера различной ценовой категории. Номера оснащены чайником. В каждом номере есть собственная ванная комната.
Отель «Начики» (Начикинский санаторий)
Отель «Начики» расположен в одноименном городе и предлагает своим гостям качественное обслуживание и спектр услуг, который позволит сделать пребывание здесь намного комфортнее. Для Вас есть прачечная и парковка.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Гости могут отдохнуть в термальной купальне. В окрестностях есть все условия для пеших походов и занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча, проводы в аэропорту в дни прилёта и вылета по программе
- Групповые трансферы (только в дни прилёта и вылета, согласно графику заездов)
- Проезд по маршруту
- Проживание: гостиницы г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово - 3 ночиотель с термальными бассейнами в лесу у сопки Горячая "Карымшина" - 2 ночи база "Начики" с термальными бассейнами - 3 ночи
- Гостиницы г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово - 3 ночи
- Отель с термальными бассейнами в лесу у сопки Горячая «Карымшина» - 2 ночи
- База «Начики» с термальными бассейнами - 3 ночи
- 3-разовое питание на маршруте (завтраки при проживании в городских гостиницах, в день заезда питание не предоставляется):8 завтраков6 обедов5 ужинов
- 8 завтраков
- 6 обедов
- 5 ужинов
- Гиды, экскурсовод на маршруте
- Все экскурсии по программе: экскурсия по городу, посещение Халактырского пляжа, Дачные источники (альтернатива - Мутновский вулкан), Горелый вулкан (альтернатива - пещеры и шлаковые конуса вулкана Горелый), горный комплекс Вачкажец, экструзия Верблюд, сплав р. Быстрая, Малкинское термальное поле горячих источников
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Страховка
- Питание, не входящее в программу
- Экскурсии за доп. плату во второй день программы (выбираются в момент бронирования тура, оплачиваются наличными в день прилета на Камчатку):вертолетная экскурсия в Долину гейзеров - 70 000 руб. /челвертолетная экскурсия на Курильское озеро - 70 000 руб. чел. экскурсия на катере в бухту Русская - 14 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров - 70 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро - 70 000 руб. чел
- Экскурсия на катере в бухту Русская - 14 000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Специальные кожаные или облегченные, сделанные из водонепроницаемой ткани Gore-tex, ботинки на толстой, рифленой подошве. Ботинки должны быть хорошо разношенные, чтобы не причинять вам неудобств во время похода и фиксировать голеностоп, чтобы в случае поскальзывания на шлаке или камнях, предотвратить переломы и вывихи.
- Запасную обувь на случай, если ботинки промокнут или же для того, чтобы ваши ноги отдыхали во время стоянки.
- Сланцы, которые пригодятся вам при купании в термальных бассейнах.
- Водонепроницаемая и непродуваемая куртка-ветровка, штаны. Материал Gore-Tex считается самым надежным, так как помимо того, что он защищает вас от дождя, вещи, сшитые из Gore-Tex отлично пропускают воздух, предотвращая перегревание (важно при дожде, восхождениях).
- Флисовая куртка — типа Wind block или аналогичная.
- Футболки — 2–3 шт.
- Перчатки — ветрозащитные.
- Шапка (для восхождений на вулканы) с козырьком или без.
- Купальные костюмы и полотенца. Полотенца есть только в гостиницах, а Вы будете еще купаться и в природных термах.
- Носки — лучше иметь специализированные для треккинга.
- Очки от солнца (снег на вулканах может обжечь глаза).
- Небольшой рюкзак (15–20 литров) для того, чтобы нести с собой на восхождения одежду, которую наденете на высоте, где достаточно холодно и ветрено даже летом, личное питание и воду.
- Необходимые лично вам лекарственные средства.
- Средство от укусов насекомых.
- Мыло, зубную пасту, зубную щетку, шампунь, расческу.
- Удобны при восхождениях: так называемые «гамаши» или «фонарики» — спортивные гетры на замках, защищающие от попадания шлака и камней в обувь.
- Треккинговые палочки. Их можно взять в аренду за 200 рублей на весь тур.
- И не забудьте, пожалуйста, крем от загара высокого порядка (так как на восхождениях можно очень обгореть — особенно обгорают лицо и руки), иначе придется использовать средства от ожогов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Нет, но напоминаем, что полис ОМС для граждан РФ действует на всей территории России.
По желанию вы можете оформить дополнительную страховку для активного вида отдыха на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Граждане других государств должны обязательно оформить медицинскую страховку самостоятельно.
Возможны ли изменения в программе тура?
Исполнитель оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, сохраняя уровень качества услуг. В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов экскурсии могут быть заменены на равноценные.