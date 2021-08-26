Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон

Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные

5
3 отзыва
Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара! Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место.

Кальдера образовалась в результате обрушения стенок древнего вулкана, на ее дне очень ярко проявляется гидротермальная деятельность.

После любования гейзерами вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
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Программа тура по дням

1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до Долины гейзеров занимает 1 час 10 минут.

По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета.

Экскурсия в Долине Гейзеров.

Вы увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.

Продолжительность — 1 час 30 минут. 

Весь маршрут оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.

Экскурсия в кальдере вулкана Узон.

Экскурсия проходит по восточному термальному полю, где можно понаблюдать за работой грязевых котлов, кипящих и кислотных источников и другими термопроявлениями.

Продолжительность — 50 минут. 

Прогулка по термальным площадкам вулкана, исчезнувшего тысячи лет назад и оставившего после себя удивительные проявления вулканической активности.

Купание в Налычевских горячих источниках.

Живописная долина реки Налычева окружена действующими и потухшими вулканами.

Вода имеет минеральный состав и считается лечебной, температура достигает 40-45°.

Источники оборудованы деревянными настилами и раздевалками.

Здесь же вам предложат обед — горячее, чай и камчатский морс.

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты вылета:

 01.07 – 30.09.202201.10 – 31.10.2022
Иностранные граждане 52 00047 000
Иностранные граждане до 12 лет35 00035 000
Инвалиды I и II45 00044 000
Взрослые52 00047 000
Взрослые и дети
с пропиской в Камчатском крае		45 00044 000
Дети до 12 лет35 00035 000
Инвалиды I и II45 00044 000

Стоимость тура для детей старше 12 лет считается по взрослому тарифу.

Взрослым с пропиской в Камчатском крае перед вылетом необходимо предъявить паспорт РФ или другой документ, подтверждающий наличие камчатской прописки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на ООПТ
  • Питание “стандарт” (обед)
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Питание “бизнес” (обед) – 3 000 руб
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии в Долине гейзеров и кальдере вулкана Узон оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • Удобная спортивная обувь (кроссовки),
  • ветронепроницаемая куртка,
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время),
  • солнцезащитные очки,
  • крем от солнца,
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • Купальник или купальные плавки,
  • резиновые тапочки,
  • полотенце.
Подробности о вертолетной заброске

Вылеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка. Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку из г. Петропавловска-Камчатского от гостиниц Авача, Гейзер и Петропавловск и с основных баз отдыха в п. Паратунка.

Кол-во человек в вертолете от 18-22.

Вылеты с июня по октябрь. В июне – без посадки в кальдере Узон. Общая продолжительность экскурсии – 6-7 часов.

Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.

Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.

Другие варианты маршрутов вертолетных экскурсий

Вы также можете забронировать альтернативные экскурсии по маршрутам:

  1. Вулкан Хангар – Тимоновские горячие источники
  2. Облет Мутновский/Горелый – Ксудач – Ходуткинские горячие источники
  3. Курильское озеро – Ксудач – Ходутка

Подробности уточняйте у наших менеджеров при бронировании

Погодные условия

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила территорию природного парка «Налычево» (вертолет не смог сделать посадку), возмещается сумма в размере 1000 рублей за каждого туриста. Если группа не посетила кальдеру вулкана Узон или Долину гейзеров – стоимость входного билета; вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.

Что включено в обед?

ПИТАНИЕ «СТАНДАРТ»

МЕНЮ С ТИХООКЕАНСКИМ ЛОСОСЕМ

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

ПИТАНИЕ «БИЗНЕС»

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

МЕНЮ С ПАЛТУСОМ ИЛИ ОЛЕНИНОЙ

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная,
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая,
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский,
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви,
  • ягоды камчатские (сезонно),
  • профитроли с лососем,
  • блины с вареньем из камчатских ягод,
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты,
  • салат с морепродуктами,
  • картофель с зеленью,
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе,
  • хлеб,
  • морс из камчатских ягод,
  • чай камчатский,
  • вода с газом / без газа.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 авг 2021
Тур восхитительный! Я никогда до этого не летала на вертолете, но всегда хотела. Это уже первый плюс туру. Все места, которые мы посетили по истине уникальны, природа, вулканы, кислые озера, гейзеры, грязевые котлы, вулканические газы, термальные источники, тропки заповедника… Красота!!! Спасибо организаторам за возможность попасть в это прекрасное место.
Е
12 авг 2021
Тур великолепный, включает Долину гейзеров, кальдеру вулкана Узон и Налычевские горячие источники. Первые два пункта обязательны к посещению, уникальнейшие места на планете, где можно прочувствовать извержение гейзеров, полюбоваться на играющих на свободе медведицу с медвежонком, увидеть первых поселенцев Земли - сине-зеленые водоросли и серные бактерии, услышать хлюпанье грязевых котлов с узорами на поверхности. Насладиться инопланетными пейзажами и необычной цветовой палитрой. И понять наконец, что Земля живая, дышащая и своенравная мадам.
А
23 июля 2021
Тур замечательный, очень повезло с погодой. Увидели много интересного, включая медведей. Масса положительных эмоций и впечатлений от увиденного. Знакомые, кто не был там, завидуют.

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