Вилючинский перевал, подножье Авачинского вулкана, гора Верблюд, массив Вачкажец — все эти места вам предстоит посетить.
Поразительно красивая и богатая природа полуострова подарит вам незабываемые впечатления от поездки!
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Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Приближаясь к камчатской земле, пассажиры самолета могут окинуть взглядом край, в котором их ждут новые, незабываемые впечатления.
Если повезет, нет тумана и сплошных облаков, они увидят сказочную панораму. В ней выделяются горные массивы и вершины вулканов, в том числе дымящиеся.
Выйдя из самолета, гости с первым же вздохом камчатского воздуха ощущают особенную атмосферу этих мест.
Чистый воздух с нотками морских ветров врывается в легкие, буквально освежая и исцеляя, придавая новые силы.
На выходе из зоны прилета уже стоит представитель нашей турфирмы.
Он приветствует гостей и везет их в гостиницу в Паратунке, по пути отвечая на все возникающие вопросы.
Вилючинский перевал, водопад «Косы Вероники», Верхне-Паратунские горячие источники
Среди камчатских вулканов Вилючинский выделяется своей особенно классической формой.
Он расположен на берегу Авачинской бухты и виден во всей своей красе прямо из центра Петропавловска-Камчатского.
Его достаточно близкое расположение к городу позволяет посещать это впечатляющее природное сооружение, не тратя много времени на дорогу.
Прямое расстояние до вулкана от столицы края — примерно 50 км. Но путь пролегает не по прямой.
Последнее извержение Вилючинский испытал около десяти тысяч лет назад, и после этого перешел на спокойное существование.
Именно такой режим способствовал сохранению правильной формы конуса, поражающей всех своим эстетичным видом.
На вершине вулкана образовались ледники. Летом снег и лед тают, зато с перевала открывается отличный вид, ради которого сюда устремляется множество людей.
Позавтракав, туристы едут в сопровождении гида на Вилючинский перевал.
Транспорт — машины или автобус, в зависимости от количества людей. На перевал ведет обустроенная автомобильная дорога.
Добравшись до перевала, путешественники делают остановку. Здесь, на высокой точке, оборудована смотровая площадка. Она устроена так, чтобы возвышающаяся громада Вилючинского вулкана была максимально доступна для обозрения/
На площадке находятся скамейки, есть информационные стенды, рассказывающие о фауне Камчатки.
Органично смотрятся деревянные фигуры тотемов, оживляя своим присутствием пейзаж и напоминая о том, насколько древний этот край, и что издавна тут жили люди.
Вилючинский достигает в высоту почти 2 200 метров, и с перевала виден во всей своей красе.
Своеобразный рельеф склонов образован барранкосами, разбегающимися с вершины вниз. Барранкосы — это овраги, возникающие из-за дождей и таяния ледников, а также в результате схода сухих лавин, которые могут скатываться из кратера.
Недалеко от Вилючинского стоят громады Горелого и Мутновского вулканов. Все вместе они образуют впечатляющую группу.
Горелый является действующим вулканом, ему почти 40 тысяч лет. За это время он пережил множество катаклизмов.
Мутновский — тоже действующий, и очень активен в своей фумарольной деятельности. Фумаролы — это трещины в разных местах вулкана, откуда вырываются газы.
Далее наше путешествие продолжится к верховью Вилючинской долины, откуда мы прогуляемся к величественному водопаду Косы Вероники.
Это один из красивейших водопадов полуострова, расположенный на ручье Спокойном. Он берет начало на склоне вулкана Горелого.
Высота водопада составляет 16 м, а ширина падающего потока 5 м. Водопад обрамляют крутые скалистые берега, покрытые кустами ольховника и каменной березы.
К вечеру путешественники возвращаются в гостиницу, где их ждет спокойный отдых после полного впечатлениями дня.
Поездка к подножию Авачинского вулкана, восхождение на гору Верблюд
Утром после завтрака участники экскурсии вместе с гидом покидают гостиницу и отправляются в путь в направлении природного парка Налычево.
По удобной трассе Паратунка-Елизово транспорт едет 30 км, затем сворачивает и едет вдоль русла Сухой речки.
Добравшись до подножия Авачинского вулкана, туристы покидают транспорт.
Здесь начинается пешая часть маршрута.
Как и Вилючинская сопка, Авача прекрасно видна из Петропавловска-Камчатского.
Ее высота более 2 700 метров над уровнем моря.
Являясь действующим вулканом, Авачинский ведет активную жизнь.
Оказавшись рядом, зримо чувствуешь дыхание земных недр.
Находящийся недалеко от Авачинского Корякский вулкан является стратовулканом. Его высота около трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Конус имеет ребристую срезанную форму. Это активный вулкан, время от времени выбрасывающий из своих фумарол пепел и дым. В последний раз подобное произошло в 2008 году.
Между Авачинской и Корякской сопками находится небольшая гора Верблюд, возникшая в результате наложения вязких лав, вытекавших из Корякского вулкана.
Название ей дали по внешнему сходству с двугорбым верблюдом. Высота 1 200 м над уровнем моря.
Восхождение на Верблюд не требует больших усилий. К одной из его вершин ведет нахоженная тропа, проходя которую туристы любуются все шире и шире открывающейся панорамой. Вершина представляет собой скалу, на которой растут рододендроны и другие цветы, трава.
Это место является обиталищем мелких зверьков, особенно бросается в глаза сурок тарбаган.
Поднявшись на «горб» Верблюда, экскурсанты получают потрясающее впечатление. Буквально рядом находятся два больших вулкана, и этот горный пейзаж, открывающийся с высоты, поражает своей величественностью.
В душе возникает непередаваемое чувство приобщения к чему-то исконному, мощному, вечному.
Если везет на ясную погоду, то можно увидеть еще вдали Жупановский вулкан. Открывается также вид на Петропавловск-Камчатский и Елизово
После встречи с двумя вулканами, туристы возвращаются в гостиницу на отдых.
Морская прогулка в бухту Русская
После завтрака группа едет в морской порт Петропавловска-Камчатского, чтобы оттуда совершить интересную морскую экскурсию по Авачинской бухте с выходом в залив.
Эта бухта относится к наиболее крупным подобным водоемам в мире и сейчас играет большую роль в хозяйственной жизни Камчатки.
Берега этой акватории очень живописны, они образованы более мелкими бухточками, здесь водится много рыбы, на островах живут птицы, тут расположены лежбища ластоногих.
Испытать на себе, каково это — ходить по Авачинской бухте, предстоит нашим экскурсантам. На катере они выходят на морской простор.
Прямо на границе бухты, там, где ее воды сливаются с водами залива, стоят три вертикальные скалы — это кеккуры «Три брата». Этот памятник природы является символом Авачинского залива.
Скалы образованы базальтовыми отложениями, вокруг них очень активное течение, не позволяющее подойти близко. Те, кто добираются до них вплавь под водой, знают, что на глубине 13 метров кеккуры таят еще и пещеру.
Полюбовавшись впечатляющими кеккурами, туристы движутся в сторону еще одной интересной природной достопримечательности — острова Старичков.
Название этого острова связано с птицей старик (ударение на первом слоге), а не с пожилыми людьми. Наблюдать за шумной жизнью обитателей острова очень увлекательно.
В существовании птичьего базара есть свои закономерности. Кажущийся хаос на самом деле весьма организован. Множество птиц живет на небольшом пространстве, строго соблюдая иерархию и подчиняясь негласным правилам.
Рядом с ними обитают спокойные и невозмутимые ластоногие, за которыми тоже интересно понаблюдать.
Далее туристов ждет морская рыбалка и обед, на который подают деликатес.
После ужина катер берет курс на бухту Русская.
Бухта Русская известна своим изумительным многообразием природных пейзажей — от величественных скал и горных хребтов до зеленых лесных массивов и живописных песчаных пляжей.
Здесь же гостям встретится уникальная возможность увидеть косаток совсем рядом. Капитан будет пытаться плыть с ними как можно ближе поэтому некоторое время мы проведем за наблюдениями поведения этих морских животными.
После капитан берет курс на берег.
После экскурсии возвращаемся в гостиницу.
Поездка на Начикинское озеро - одно из крупных нерестилищ лосося на Камчатке
Экскурсия на Начикинское озеро на Камчатке — это захватывающее приключение, которое позволяет увидеть нерест лосося и встретить других удивительных животных, включая медведей.
Начикинское озеро является одной из наиболее важных точек нереста лосося на Камчатке.
Во время экскурсии, туристы смогут наблюдать за фантастическим явлением — массовым спуском лососей в реку для нереста.
Это захватывающее природное шоу позволяет увидеть, как лососи преодолевают течение и прыгают через водопады, чтобы достичь своих нерестовых мест. Это впечатляющее зрелище, которое действительно восхищает своей красотой и силой живой природы.
Но экскурсия на Начикинское озеро не только о нересте лосося. Регион также славится своим разнообразием дикой природы.
Во время экскурсии, туристы могут надеяться на встречу с другими животными, такими как медведи, которые часто приходят на берега озера для легкой добычи.
Медведи могут быть замечены во время своих поисков пищи или игровых моментов в озере.
Также на озере можно встретить и других животных, таких как орлы, выдры, лисицы и другие.
Что делает экскурсию на Начикинское озеро настолько уникальной — это ее возможность предоставить посетителям прямую связь с природой.
Важно отметить, что в экскурсионной программе будет соблюдаться строгий режим безопасности и экологические нормы, чтобы соблюдать и сохранять баланс в окружающей среде.
Таким образом, экскурсия на Начикинское озеро на Камчатке представляет собой уникальную возможность взаимодействия с природой.
Горный массив Вачкажец
К западу от Петропавловска-Камчатского примерно в 80 километрах находится горный массив Вачкажец.
Рано утром туристы выезжают в направлении массива, дорога на автомобиле занимает пару часов.
Вачкажец находится в заповедной зоне, последнюю часть пути нужно пройти пешком.
Остановку путешественники делают на берегу озера Тахколоч. В озеро поступает вода из горных источников, поэтому она прозрачная и почти ледяная.
Отдых и перекус рядом с озером Тахколоч придают сил, и экскурсанты готовы начать восхождение на Вачкажец.
Поскольку склоны достаточно пологие, а путь уже опробован многими туристами, подъем на вершину не вызывает затруднений даже у тех, кто ранее никогда не занимался этим.
Река Ключевая, берущая свое начало в чистейших ледниках Вачкажца, стремится вниз, чтобы влить свои воды в Тахколоч, и по пути образует красивейшие каскады.
Благодаря крутым склонам водопад получается очень впечатляющим. Именно туда устремляется группа туристов и, подойдя близко к низвергающемуся потоку воды, застывает в восхищении.
Полюбовавшись водопадом, туристы идут к еще одному примечательному месту на массиве Вачкажец – к горному цирку.
Когда-то здесь, в жерле вулкана, господствовала стихия огня, кипели камни, шипел горячий пар. Сейчас здесь тихо и спокойно, и хозяевами бывшего кратера стали евражки, которых тут снует множество.
Отдохнув, путешественники начинают спуск, который идет по другому склону, мимо небольшим красивых водопадов, и проходит гораздо быстрее подъема.
У подножия группа ужинает, после чего путь идет к термальному комплексу Зеленовские Озерки.
Это место отдыха известно своими горячими сероводородными источниками.
Вечером группа приезжает в гостиницу.
Опциональные экскурсии за доп. плату или свободный день
В этот день по желанию участники тура могут оставить свободное время для самостоятельного изучения Камчатки или за дополнительную плату отправиться на этнографическую экскурсию в питомник «Снежные псы» или на вертолетную экскурсию по направлениям:
- Долина гейзеров, Узон, Налычево;
- Курильское озеро – Ксудач – Ходуткинские источники.
Трансфер в аэропорт
Перед тем, как покинуть гостеприимную Камчатку, туристы посещают рыбный рынок, где, пользуясь консультациями гида, покупают рыбные деликатесы, чтобы увести домой вкусный сувенир.
Камчатка славится своей рыбой и морепродуктами. Особенно велик выбор лососевых рыб. Их разнообразие поражает.
После посещения рынка группа совершает трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в двухместных номерах
Варианты проживания
Спа-отель «Лагуна»
Спа-отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер по программе на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- Все экскурсии по программе (в группе)
- Завтраки в гостинице
- Обед/перекус на активной части маршрута в Дни 2-6
- Проживание в гостинице, двухместное размещение
- Работа гидов на активных маршрутах
- Аренда группового снаряжения
- Разрешение на посещение особо охраняемых территорий
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды и ужины на базе отдыха в Паратунке
- Посещение аквацентра в гостинице СПА-Лагуна
- Одноместное размещение (стоимость уточнять при бронировании)
- Дополнительная вертолетная экскурсия в Долину гейзеров / на Курильское озеро:70 000 руб. - взрослый45 000 руб. - дети до 12 лет включительно на дату полета59 000 руб. - инвалиды I и II группы, а также жители Камчатского края
- 70 000 руб. - взрослый
- 45 000 руб. - дети до 12 лет включительно на дату полета
- 59 000 руб. - инвалиды I и II группы, а также жители Камчатского края
- Страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- непромокаемые и непродуваемые куртка со штанами;
- непромокаемые треккинговые ботинки (если ботинки новые, их обязательно нужно разносить до тура);
- сменная легкая обувь, которую будет приятно одеть после активностей на природе;
- головной убор, очки и крем, защищающие от солнца;
- небольшое рюкзак для переноски личных вещей и перекусов на маршрутах;
- термос объемом от 0,5 л;
- средство от комаров;
- купальный костюм;
- личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. Страховка в данном туре обязательна.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая самая сложная часть в туре?
Программа данного тура легкая, но даже в рамках этой программы есть пешеходные экскурсии, которые требуют выносливость, хоть и без затяжных восхождений. Ниже представлена информация о пешеходных экскурсиях:
Экскурсия на Вилючинский перевал с подъемом к водопаду: набор высоты - около 300 метров. Протяженность маршрута – около 6 километров.
Экскурсия на Авачинский перевал с подъемом на г. Верблюд: набор высоты - около 300 метров. В конце есть резкий подъем с углом наклона в 35 градусов. Протяженность маршрута – около 5 километров.
Экскурсия на Вачкажец: набор высоты - около 400 метров. Протяженность маршрута – около 16 километров.
Как перевозятся все вещи?
На протяжении всего тура забронирована одна и та же гостиница.
Что мы будем есть во время тура?
Завтрак – шведский стол в гостинице.
Во время экскурсий предоставляются «ланч-боксы», которые состоят из мяса/рыбы и гарнира + чай/кофе.
Ужин заказываются по меню ресторане/кафе из личных предпочтений.
Завтрак и ужин во время проживания в глэмпинге на Халактырском пляже включены.
Во сколько нужно прилететь на Камчатку, чтобы меня встретили?
Вы можете прилететь в удобное время – мы встречаем туристов целый день.
Если рейсы прилетают с разницей в час, то нужно будет подождать других туристов – автобусу потребуется 1,5 часа чтобы отвезти одну группу и вернуться за другой.
В последний день мы так же объединяем туристов, улетающих рейсами с разницей в час.
Можно ли прилететь раньше / позже тура?
Вы можете прилететь в любое время, и присоединиться к туру в первый день – приехать самостоятельно в гостиницу, либо в аэропорт и встретиться с группой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Спасибо, поездка супер 👍