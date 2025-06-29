Мечтаете забыть о городской суете, насладиться потрясающими пейзажами, зарядиться положительными эмоциями и делиться незабываемыми впечатлениями с друзьями, тогда вам просто необходимо совершить захватывающее путешествие на Камчатку зимой! Вам представится уникальная

возможность следовать за ветром по склону действующего вулкана на снегоходе, вдыхать полной грудью свежий морозный воздух и попробовать себя в роли погонщика собачьей упряжки. Это стоит того, чтобы хоть раз попробовать! Прекрасный выбор для семейных групп с детьми. Все предложенные экскурсии в туре проводятся каждый день в зависимости от погодных условий, Вы можете присоединиться к сборной группе в любой день в период с 14 декабря по 12 апреля. Обратите внимание, экскурсии не привязаны к датам и дням недели, поэтому график гибкий.

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Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок. Убытие.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Не упустите шанс понаблюдать за величественными морскими львами, охотно позирующими туристам за рыбное лакомство.

Вам откроется удивительная панорама города Петропавловска-Камчатского и представится уникальный вид вулканов, отражающихся в водной глади бухты.

11:00-16:00 Выход в Авачинскую бухту – вторую по величине бухту мира.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин - не включен.

В этот день вы можете отдохнуть или выбрать экскурсии за дополнительную плату:

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Переезд к каньону Опасный у подножия Мутновского вулкана . Осмотр пейзажей. Питание на маршруте (ланч-бокс).

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – не включены.

10:00 Трансфер в краеведческий музей или в первый в России интерактивный музей вулканов «Вулканариум».

В этот день вы можете отдохнуть или выбрать экскурсии за дополнительную плату:

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен

10:00-14:00 Выезд на экскурсию к Петропавловскому маяку на м. Маячный.

09:00 Трансфер к месту пересадки на снегоходы (рассадка группы – по 5 человек на снегоход: 4 человека в нарте, прицепленной к снегоходу, 1 человек на снегоходе за гидом, по пути можно меняться местами).

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Посещение традиционного жилища коряков, знакомство с бытом и традициями коренных народов Камчатки, участие в обрядах и танцах.

Горячий обед – шурпа из оленины, чай из местных трав и национальные лепешки (40-50 мин.).

Одновременно на трассу выходят от 1 до 6 собачьих упряжек, что дает возможность гостям стойбища почувствовать себя настоящими каюрами и посоревноваться друг с другом, как в настоящей гонке.

Экскурсия и знакомство с обитателями питомника, демонстрация запряжки собак в сани.

09:30 Трансфер в этноцентр и питомник ездовых собак чемпиона легендарной гонки на собачьих упряжках «Берингия».

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Снегоходная экскурсия на г. Верблюд , расположенную на перевале между действующими Авачинским и Корякским (3456 м) вулканами. Любование красивейшей панорамой, открывающейся с вершины.

10:00 Выезд в сторону Авачинского вулкана (2751 м), который является одним из наиболее активных вулканов Камчатки.

Встреча в аэропорту с координатором группы. Трансфер в гостиницу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Петропавловске-Камчатском/Паратунке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Русский Двор»:

Заезды 2-местное, TWIN Superior Дополнительное место, DBL Superior Доплата за 1-местное

размещение, DBL Superior Дети до 4 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior Дети от 5 до 7 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior До 26.12.2024 и с 13.01.2025 148 280 128 930 24 330 69 230 74 630 С 27.12.2024 по 12.01.2025 153 230 24 750

Гостиница «Ключотель»:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный») Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std 127 130 116 330 16 500

Гостиница «Командор»:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место. TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный») Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места) 119 440 117 230 22 640 69 230

Гостиница «Арсеньев»:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место TWIN Superior (только в номерах категории «Комфорт») Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std Для детей до 7 лет (без предоставления доп. спального места) На доп. месте для детей до 12 лет (только в номерах категории «Комфорт») 134 330 114 530 17 325 69 230 78 230

База отдыха «Лагуна», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, TWIN Superior Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места) до 29.12.2024 и с 09.01.2025 141 530 117 230 42 900 69 230 с 30.12.2024 и до 01.01.2025 183 830 81 675 с 02.01.2025 и до 08.01.2025 175 730 74 250

Внимание! Проживание в отеле «Лагуна» с 30.12.2024 по 02.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за новогодний банкет: взрослые – 17 250 руб. / чел.; с 6 до 12 лет – 11 000 руб. / чел.; с 3 до 6 лет – 3 300 руб. / чел.

База отдыха «Спутник», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Доплата за 1-местное

размещение, TWIN Std Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места) Для детей до 14 лет на доп. месте до 30.12.2024 142 430 37 125 69 230 94 430 с 31.12.2024 и до 07.01.2025 171 230 61 875 с 08.01.2025 155 030 47 025

Внимание! Проживание в отеле «Спутник» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 ₽/ чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).

База отдыха «Спутник-Камчатка», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Доплата за 1-местное

размещение, TWIN Std Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std Для детей до 14 лет на доп. месте, TWIN Std до 30.12.2024 137 930 33 000 69 230 94 430 с 31.12.2024 и до 07.01.2025 164 480 55 680 с 08.01.2025 150 530 39 000

Внимание! Проживание в отеле «Спутник-Камчатка» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 руб. / чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).

База отдыха «Кречет», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, SUIT family (только в номерах категории «Семейный») Доплата за 1-местное

размещение, TWIN Std до 28.12.2024 128 480 99 230 22 680 с 29.12.2024 по 30.12.2024 и до 08.01.2025 159 980 55 680

Внимание! Доплата за размещение на базе отдыха «Кречет» с 31.12.2024 по 01.01.2025: 6 875 руб. / чел. (TWIN STD).