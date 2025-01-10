Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Вы прилетаете в аэропорт города Елизово, куда добираетесь самостоятельно. Здесь мы встречаем вас и отвозим к месту размещения.
Свободное время: вы можете прогуляться по Петропавловску-Камчатскому и посетить Вулканариум, в котором наглядно представлены вулканические процессы Камчатки. Или посетить Краеведческий музей.
Дорога к кордону Кипелые, купание в термальных источниках
Утром мы отправимся в поселок Таежный, где пообедаем и пересядем на снегоходы.
Отсюда начнется наше путешествие к границам Кроноцкого заповедника.
К вечеру прибываем на кордон Кипелые.
Здесь мы поужинаем и искупаемся в термальных источниках.
На территории Кроноцкого заповедника мы будем жить в уютном гостевом домике.
Вулкан Кизимен и Тумрокские термальные источники
Утром вас будет дать завтрак с видом на вулкана Кизимен, а после мы отправимся на снегоходах в сторону урочище Тумроки.
Весь день посвятим исследованию местности у подножия вулкана и купанию в Тумрокских термальных источниках.
Вечером вернемся на кордон Кипелые, поужинаем и переночуем.
Окрестности кордона Кипелые, термальное озеро и Щапинские ельники
После завтрака отправимся на радиальные прогулки в окрестностях кордона Кипелые.
Вы увидите как зарождалась знаменитая Долина Гейзеров.
Также посетите термальное озеро и Щапинские ельники.
Вечером погреемся в бане и термальных источниках.
Дорога до Петропавловска-Камчатского
После завтрака отправимся обратно в сторону поселка Таежный.
Пообедаем, пересядем на комфортабельные автомобили и отправимся обратно в город.
Если повезёт, то на маршруте нам повстречаются лисицы, зайцы-беляки, глухари, лоси, соболи и другие зверюшки.
В город прибудем поздно вечером.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Этот день вы можете провести по своему усмотрению.
Вы можете просто отдохнуть или заказать дополнительные экскурсии.
Например, снегоходная прогулка на берег Тихого океана или питомник ездовых собак. Так же, вы можете посетить горнолыжный курорт Гора Морозная.
Рыбный рынок и трансфер в аэропорт
После завтрака мы отвезем вас на рыбный рынок, где можно приобрести красную рыбу, икру, крабов, а также сувениры.
Далее вас ждет трансфер в аэропорт и возвращение домой.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском, 2-местное размещение (3 ночи) и гостевом доме в Кроноцком заповеднике, 4-6 местное размещение (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от способа передвижения по маршруту, руб:
|Способ передвижения
|Стоимость
|При поездке в пассажирской нарте (традиционные деревянные сани северных народов)
|120 000
|При поездке на снегоходе (пассажирское сидение)
|125 000
|Аренда снегохода, 1 человек
|210 000
|Аренда снегохода, 2 человека
|135 000
Варианты проживания
Отель «Арсеньев» 3
В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием «Арсеньев». К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера представлены категориями двухместные стандарты и полулюксы сьюит. Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.
По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это - Научный музей института вулканологии и сейсмологии.
Гостевой дом в Кроноцком заповеднике
На территории заповедника вас разместят в отапливаемом уютном гостевом доме с видом на действующий вулкан Кизимен.
В домике: 1 комната для 6 чел., 2 комнаты для 4 чел., основной санузел находится на улице, есть биотуалет в домике.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта к месту размещения и обратно
- Проживание в гостинице (двухместный номер) и в гостевом домике на территории заповедника (4-6-местное размещение)
- Услуги гида
- Купание в термальных источниках, баня
- Трехразовое питание на маршруте (со второго по пятый день включительно, кроме ужина)
- Снаряжение: теплые костюмы и сапоги, балаклавы, варежки, очки
- Страховой полис от несчастного случая
- Разрешение на посещение ООПТ
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу, в Т.Ч. питание в городе (первый, шестой и седьмой дни)
- Дополнительные экскурсии в свободный день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимние теплые вещи;
- купальные принадлежности;
- комплект сменного белья.
- теплые костюмы;
- теплые сапоги;
- балаклавы;
- очки;
- варежки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем мы будем передвигаться в туре?
Мы проедем 410 км на современном пикапе комфорт класса до поселка Таежный. Отсюда начнется снегоходная экскурсия в Кроноцкий заповедник протяженность более 200 км.