Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике. Тур на Камчатку на 7 дней

Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике
Вас ждет незабываемое путешествие на снегоходе с видом на флору и фауну Кроноцкого заповедника! Мы проедем на снегоходах более 200 км по самым интересным заповедным местам Камчатки, будем жить в уютном доме у подножия вулкана и наслаждаться камчатской зимой!
5
1 отзыв
Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике. Тур на Камчатку на 7 дней
Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике. Тур на Камчатку на 7 дней
Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике. Тур на Камчатку на 7 дней
Ближайшие даты:
12
фев26
фев6
мар12
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку

Вы прилетаете в аэропорт города Елизово, куда добираетесь самостоятельно. Здесь мы встречаем вас и отвозим к месту размещения.

Свободное время: вы можете прогуляться по Петропавловску-Камчатскому и посетить Вулканариум, в котором наглядно представлены вулканические процессы Камчатки. Или посетить Краеведческий музей.

Прибытие на КамчаткуПрибытие на КамчаткуПрибытие на КамчаткуПрибытие на Камчатку
2 день

Дорога к кордону Кипелые, купание в термальных источниках

Утром мы отправимся в поселок Таежный, где пообедаем и пересядем на снегоходы.

Отсюда начнется наше путешествие к границам Кроноцкого заповедника.

К вечеру прибываем на кордон Кипелые.

Здесь мы поужинаем и искупаемся в термальных источниках.

На территории Кроноцкого заповедника мы будем жить в уютном гостевом домике.

Дорога к кордону Кипелые, купание в термальных источникахДорога к кордону Кипелые, купание в термальных источникахДорога к кордону Кипелые, купание в термальных источникахДорога к кордону Кипелые, купание в термальных источниках
3 день

Вулкан Кизимен и Тумрокские термальные источники

Утром вас будет дать завтрак с видом на вулкана Кизимен, а после мы отправимся на снегоходах в сторону урочище Тумроки.

Весь день посвятим исследованию местности у подножия вулкана и купанию в Тумрокских термальных источниках.

Вечером вернемся на кордон Кипелые, поужинаем и переночуем.

Вулкан Кизимен и Тумрокские термальные источникиВулкан Кизимен и Тумрокские термальные источникиВулкан Кизимен и Тумрокские термальные источникиВулкан Кизимен и Тумрокские термальные источники
4 день

Окрестности кордона Кипелые, термальное озеро и Щапинские ельники

После завтрака отправимся на радиальные прогулки в окрестностях кордона Кипелые.

Вы увидите как зарождалась знаменитая Долина Гейзеров.

Также посетите термальное озеро и Щапинские ельники.

Вечером погреемся в бане и термальных источниках.

Окрестности кордона Кипелые, термальное озеро и Щапинские ельникиОкрестности кордона Кипелые, термальное озеро и Щапинские ельникиОкрестности кордона Кипелые, термальное озеро и Щапинские ельникиОкрестности кордона Кипелые, термальное озеро и Щапинские ельники
5 день

Дорога до Петропавловска-Камчатского

После завтрака отправимся обратно в сторону поселка Таежный.

Пообедаем, пересядем на комфортабельные автомобили и отправимся обратно в город.

Если повезёт, то на маршруте нам повстречаются лисицы, зайцы-беляки, глухари, лоси, соболи и другие зверюшки.

В город прибудем поздно вечером.

Дорога до Петропавловска-КамчатскогоДорога до Петропавловска-КамчатскогоДорога до Петропавловска-КамчатскогоДорога до Петропавловска-Камчатского
6 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Этот день вы можете провести по своему усмотрению.

Вы можете просто отдохнуть или заказать дополнительные экскурсии.

Например, снегоходная прогулка на берег Тихого океана или питомник ездовых собак. Так же, вы можете посетить горнолыжный курорт Гора Морозная.

Свободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсии
7 день

Рыбный рынок и трансфер в аэропорт

После завтрака мы отвезем вас на рыбный рынок, где можно приобрести красную рыбу, икру, крабов, а также сувениры.

Далее вас ждет трансфер в аэропорт и возвращение домой.

Рыбный рынок и трансфер в аэропортРыбный рынок и трансфер в аэропорт

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском, 2-местное размещение (3 ночи) и гостевом доме в Кроноцком заповеднике, 4-6 местное размещение (3 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от способа передвижения по маршруту, руб:

Способ передвиженияСтоимость
При поездке в пассажирской нарте (традиционные деревянные сани северных народов)120 000
При поездке на снегоходе (пассажирское сидение)125 000
Аренда снегохода, 1 человек210 000
Аренда снегохода, 2 человека135 000

Варианты проживания

Отель «Арсеньев» 3

3 ночи

В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием «Арсеньев». К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера представлены категориями двухместные стандарты и полулюксы сьюит. Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.

По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.

Заказав трансфер вы с комфортом доберетесь до аэропорта, дорога в пути занимает примерно 30 минут. Ближайшая достопримечательность к отелю это - Научный музей института вулканологии и сейсмологии.

Отель «Арсеньев» 3Отель «Арсеньев» 3Отель «Арсеньев» 3Отель «Арсеньев» 3Отель «Арсеньев» 3Отель «Арсеньев» 3

Гостевой дом в Кроноцком заповеднике

3 ночи

На территории заповедника вас разместят в отапливаемом уютном гостевом доме с видом на действующий вулкан Кизимен.

В домике: 1 комната для 6 чел., 2 комнаты для 4 чел., основной санузел находится на улице, есть биотуалет в домике.

Гостевой дом в Кроноцком заповеднике

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта к месту размещения и обратно
  • Проживание в гостинице (двухместный номер) и в гостевом домике на территории заповедника (4-6-местное размещение)
  • Услуги гида
  • Купание в термальных источниках, баня
  • Трехразовое питание на маршруте (со второго по пятый день включительно, кроме ужина)
  • Снаряжение: теплые костюмы и сапоги, балаклавы, варежки, очки
  • Страховой полис от несчастного случая
  • Разрешение на посещение ООПТ
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не включенное в программу, в Т.Ч. питание в городе (первый, шестой и седьмой дни)
  • Дополнительные экскурсии в свободный день
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимние теплые вещи;
  • купальные принадлежности;
  • комплект сменного белья.
Мы предоставляем дополнительно:
  • теплые костюмы;
  • теплые сапоги;
  • балаклавы;
  • очки;
  • варежки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем передвигаться в туре?

Мы проедем 410 км на современном пикапе комфорт класса до поселка Таежный. Отсюда начнется снегоходная экскурсия в Кроноцкий заповедник протяженность более 200 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
10 янв 2025
Организаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где все делятся впечатлениями о проведенном дне.
Организаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где всеОрганизаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где все

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