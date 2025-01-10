1 день

Прибытие на Камчатку

Вы прилетаете в аэропорт города Елизово, куда добираетесь самостоятельно. Здесь мы встречаем вас и отвозим к месту размещения.

Свободное время: вы можете прогуляться по Петропавловску-Камчатскому и посетить Вулканариум, в котором наглядно представлены вулканические процессы Камчатки. Или посетить Краеведческий музей.