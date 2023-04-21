2 день

Поездка на снегоходах (в нартах) к берегу Тихого океана

Знакомство с зимней Камчаткой начинается с посещения берега Авачинской бухты, которая не замерзает зимой, как и сам океан. Но у берега вода сковывается льдом, а прибрежная территория лежит в снегу.

Добраться до берега на машине невозможно из-за сугробов, поэтому туристов ждет снегоход.

Им управляет опытный водитель, а пассажиры садятся в нарты, надежно закрепленные за ним. Так они с ветерком добираются до самой кромки берега, откуда открывается впечатляющий вид.

Снегоходная прогулка продолжается до мыса Маячный.

Свое название он получил благодаря маяку, который был поставлен тут еще в XIX веке и с тех пор перестраивался и совершенствовался не раз.

Маяк называется Петропавловским.

Напротив Маячного расположен мыс Безымянный, расстояние до него три километра.

Оба мыса образуют как бы ворота, довольно узкий проход в бухту, через который в нее заходят корабли.

Огонь маяка моряки видят издали, он для них — важный ориентир и сигнал о том, что скоро будет порт.

Маяк — режимный охраняемый объект, туристов туда не пускают, но им можно полюбоваться, подойдя достаточно близко.

С высокого берега открывается отличный вид на Авачинскую бухту и на стоящие на самой ее границе три вертикальные скалы.

Эти кекуры называются «Три брата», потому что есть старая легенда о братьях-богатырях, защищавших берег от цунами и превращенных в эти скалы морским божеством, недовольным их сопротивлением.

Получив незабываемые впечатления и подышав зимним воздухом, туристы возвращаются на базу отдыха.