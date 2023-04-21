Завораживающе выглядят белые вершины вулканов, да и вся графика зимней Камчатки очень стильная, элегантная. Снег лежит и в весенние месяцы, но температура воздуха становится выше.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер на базу отдыха
Встреча в аэропорту города Петропавловска-Камчатского.
Выйдя из зоны прилета в зону ожидания, гости сразу видят встречающего их представителя фирмы с табличкой.
Он сразу берет в свои руки заботу о прилетевших, отвечает на их вопросы, дает пояснения и везет к месту дислокации — на базу отдыха.
После многочасового перелета хочется расслабиться и отдохнуть. На базе для этого есть все условия.
Здесь можно восстановить силы в бассейне, вкусно поужинать, погулять по окрестностям, любуясь открывающимися видами.
Поездка на снегоходах (в нартах) к берегу Тихого океана
Знакомство с зимней Камчаткой начинается с посещения берега Авачинской бухты, которая не замерзает зимой, как и сам океан. Но у берега вода сковывается льдом, а прибрежная территория лежит в снегу.
Добраться до берега на машине невозможно из-за сугробов, поэтому туристов ждет снегоход.
Им управляет опытный водитель, а пассажиры садятся в нарты, надежно закрепленные за ним. Так они с ветерком добираются до самой кромки берега, откуда открывается впечатляющий вид.
Снегоходная прогулка продолжается до мыса Маячный.
Свое название он получил благодаря маяку, который был поставлен тут еще в XIX веке и с тех пор перестраивался и совершенствовался не раз.
Маяк называется Петропавловским.
Напротив Маячного расположен мыс Безымянный, расстояние до него три километра.
Оба мыса образуют как бы ворота, довольно узкий проход в бухту, через который в нее заходят корабли.
Огонь маяка моряки видят издали, он для них — важный ориентир и сигнал о том, что скоро будет порт.
Маяк — режимный охраняемый объект, туристов туда не пускают, но им можно полюбоваться, подойдя достаточно близко.
С высокого берега открывается отличный вид на Авачинскую бухту и на стоящие на самой ее границе три вертикальные скалы.
Эти кекуры называются «Три брата», потому что есть старая легенда о братьях-богатырях, защищавших берег от цунами и превращенных в эти скалы морским божеством, недовольным их сопротивлением.
Получив незабываемые впечатления и подышав зимним воздухом, туристы возвращаются на базу отдыха.
Питомник "Снежные псы", термальный комплекс "Зеленовские озерки"
Это день, в который туристы посещают стойбище коренных жителей Камчатки, которое сейчас является этническим музеем под открытым небом.
Деревня носит название «Дети Севера».
Здесь можно познакомиться с традиционным образом жизни местных народов, попить корякского травяного чая, полюбоваться видами на Домашние вулканы.
Обитатели деревни рассказывают об особенностях культуры коренных народов Камчатки, показывают свои песни и танцы.
Чтобы полностью погрузиться в местную специфику, путешественники осваивают езду на собачьих упряжках.
Этот традиционный для Севера вид транспорта и сейчас используется в обыденной жизни, но он стал и видом спорта.
Ежегодно на Камчатке проходят соревнования по гонкам на собачьих упряжках «Берингия». Это международное мероприятие, на него приезжают не только участники из России, но и из других стран.
Туристам предлагается попробовать себя в роли каюров.
Но, прежде чем они сядут в упряжку, опытные погонщики рассказывают о повадках собак, их родословной, о правилах, которые соблюдаются при езде в собачьей упряжке.
Не всякая собака подходит для такой роли, а только специальные ездовые породы — лайки, хаски.
Это очень умные и выносливые животные, бег с упряжкой — их жизнь, от которой они получают удовольствие и испытывают чувство исполненного долга.
Туристы едут по специально утоптанной безопасной трассе в сопровождении снегоходов.
Управляя собаками, которые, впрочем, и сами прекрасно знают, что делать, путешественники получают незабываемый опыт и впечатления.
Нестись по заснеженным просторам на собачьей упряжке — это то, что заряжает бодростью надолго.
После такого обильного впечатлениями дня туристы возвращаются на базу отдыхаю.
Джип-тур к каньону Опасный и Дачным источникам
Утром туристы на джипах отправляются на юг от базы отдыха, в район с высокой вулканической активностью.
Через паратунские леса группа проедет к горному перевалу, что займет меньше часа.
Отсюда с километровой высоты будет видна панорама долины и совсем близко — правильный конус Вилючинского вулкана.
Проезжаем еще около 25 км до главной сегодняшней цели — водопада Опасного, который находится на склонах одного из самых активных вулканов на Камчатке — Мутновского.
Водопад образует сернистая Вулканная река: она берет начало в кратере, проходит путь в три километра по ущелью и в одном месте срывается мутным потоком с высоты 80 метров.
Сочетание в одном месте вулкана, водопада и каньона сделало его памятником природы мирового значения.
Малая Долина гейзеров.
Это часть горной долины, которую еще называют Дачными горячими источниками, находится у подножия Мутновского вулкана и считается самой крупной группой комплекса Мутновских источников.
Здесь кипят грязевые котлы, дымятся фумаролы.
Горячий газ проходит через холодную воду ручья и нагревает ее.
Вас проведут по безопасному маршруту и покажут всю эту активность.
В конце дня возвращаемся в Паратунку для восстановления сил и отдыха в термальных бассейнах.
Снегоходная экскурсия (в нартах) к «домашним» вулканам
Камчатка знаменита своими вулканами, которых здесь много, в том числе активно действующих.
Туристы посещают наиболее интересные вулканы и совершают на них восхождение.
В программе тура — посещение подножия Авачинской сопки и небольшое восхождение на гору Верблюд.
Группу вулканов, к которой они относятся, называют Домашней.
Путешественники добираются до Авачинского перевала на снегоходах (в нартах), которые едут по руслу реки и укатанной снежной дороге.
Чем ближе горы — тем больше снега.
По нему может беспрепятственно передвигаться только снегоход.
Туристам не придется много ходить пешком, так как это сложно из-за сугробов.
Но остановки осуществляются в тех местах, где есть такая возможность, и откуда открываются прекрасные виды на заснеженные горы.
После экскурсии группа возвращается на базу отдыха, где их всегда готов принять термальный бассейн под открытым небом.
Экскурсия по городу. Музей «Вулканариум». Смотровая площадка. Поход на рыбный рынок и за сувенирами
Предпоследний день тура посвящен главному городу Камчатки — Петропавловску-Камчатскому.
Экскурсовод рассказывает об истории города, о том, чем и как он живет сейчас.
Туристы любуются панорамой Авачинской бухты, обозревают памятники мореплавателям.
После этого группа посещает интересный интерактивный музей «Вулканариум». Инициатором его создания был известный вулканолог Сергей Самойленко.
Экспозиция рассказывает о процессах, происходящих в земных недрах, показывает особенности вулканизма.
Посетители являются активными участниками экскурсии, они могут трогать экспонаты, моделировать процессы на макетах.
После музея путешественники отправляются на рыбный рынок.
Это впечатляющее место, где можно в обилии увидеть богатство Камчатки — дары моря.
Разные виды икры, крабов, лососевых рыб, корюшка, морской окунь, палтус…
Всего не перечесть, буквально разбегаются глаза перед таким ассортиментом. Икру, соленую и копченую рыбу можно попробовать с прилавков. Это просто праздник вкуса!
Гид показывает туристам сувенирные магазины города, чтобы можно было приобрести на память какие-то милые вещи, которые потом, вдали от Камчатки, будут напоминать о путешествии в этот край.
Отъезд
Последний день недельного тура.
Туристы доставляются в аэропорт, где их ждет самолет на Большую землю, как здесь принято говорить.
Всегда есть легкая грусть от расставания с Камчаткой.
Но все, кто побывал здесь, навсегда оставляют в этих краях частичку своего сердца.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в гостиничном комплексе «Лагуна» с бассейном в двухместных номерах с удобствами.
Тур не предусматривает подселение.
Доплата за одноместное размещение по запросу.
Варианты проживания
Отель «Лагуна»
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.
В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона.
В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».
В зимний период времени в качестве развлечений отель предлагает каток и тюбинг.
Гости могут посетить Аквацентр и насладиться купанием в открытом бассейне с подогревом.
Расстояние до аэропорта Елизово составляет 23,1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер по программе
- Экскурсии по программе в группе
- Работа гидов и экскурсоводов
- Проживание в спа-отеле «Лагуна» 4*, в 2-местных гостевых домиках
- Перекусы на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды и ужины в гостинице (заказываются по меню)
- Обед в день 6 (его можно выбрать в кафе в городе)
- Страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список рекомендуемых вещей следующий:
- зимний теплый и непромокаемый костюм (брюки и куртка);
- термобелье;
- шерстяная кофта с высоким воротом, закрывающим шею;
- теплая зимняя обувь. Возможно на размер или два больше, чтобы одеть дополнительные теплые носки;
- перчатки и теплая непродуваемая шапка;
- солнцезащитные очки;
- средство от обветривания кожи.
В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.
Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые. Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Страховка в данном туре обязательна.