1 день

Начало приключений: выезд в поселок Таежный

Утром мы забираем вас из мест размещения и выезжаем в поселок Таежный, здесь обедаем, пересаживаемся на снегоходы и начинаем наше путешествие к границам Кроноцкого заповедника.

К вечеру прибываем на кордон Кипелые, ужинаем и купаемся в термальных источниках.

На территории Кроноцкого заповедника мы будем жить в уютном гостевом домике.