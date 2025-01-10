Именно в этом уникальном месте мы проведем 4 дня, на снегоходах исследуя самые интересные и необычные локации.
Программа тура по дням
Начало приключений: выезд в поселок Таежный
Утром мы забираем вас из мест размещения и выезжаем в поселок Таежный, здесь обедаем, пересаживаемся на снегоходы и начинаем наше путешествие к границам Кроноцкого заповедника.
К вечеру прибываем на кордон Кипелые, ужинаем и купаемся в термальных источниках.
На территории Кроноцкого заповедника мы будем жить в уютном гостевом домике.
Вулкан Кизимен и термальные источники
Утром завтракаем, любуясь видами вулкана Кизимен, а после – отправляемся на снегоходах в сторону урочище Тумроки.
Весь день посвящаем исследованию местности у подножия вулкана и купанию в Тумрокских термальных источниках.
Вечером возвращаемся на кордон Кипелые, ужинаем и ночуем.
Кордон Кипелые
После завтрака отправляемся на радиальные прогулки в окрестностях кордона Кипелые.
Вы увидите как зарождалась знаменитая Долина Гейзеров, посетите термальное озеро и Щапинские ельники.
Вечером мы посетим баню и термальные источники.
Возвращение в город
После завтрака отправимся обратно в сторону поселка Таежный, здесь обедаем, пересаживаемся на комфортабельные автомобили и возвращаемся в город.
Если повезёт, то на маршруте нам повстречаются лисицы, зайцы-беляки, глухари, лоси, соболи и другие зверюшки.
Довозим вас до места размещения.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостевом доме в Кроноцком заповеднике (4-6-местное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от способа передвижения по маршруту, руб:
|Способ передвижения
|Стоимость
|При поездке в пассажирской нарте (традиционные деревянные сани северных народов)
|65 000
|При поездке на снегоходе (пассажирское сидение)
|75 000
|За рулем снегохода: аренда снегохода (1 человек)
|160 000
|За рулем снегохода: аренда снегохода (2 человека)
|105 000
Варианты проживания
Гостевой дом в Кроноцком заповеднике
На территории заповедника вас разместят в отапливаемом уютном гостевом доме с видом на действующий вулкан Кизимен.
В домике: 1 комната для 6 чел., 2 комнаты для 4 чел., основной санузел находится на улице, есть биотуалет в домике.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Проживание в гостевом домике на территории заповедника
- Купание в термальных источниках, баня
- Трехразовое питание на маршруте: завтрак со второго дня, обед с первого дня и ужин с первого дня, кроме четвертого
- Снаряжение: теплые костюмы и сапоги, балаклавы, варежки, очки
- Страховой полис от несчастного случая
- Разрешение на посещение ООПТ
Что не входит в цену
- Авиабилеты г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Трансферы из аэропорта/в аэропорт
- Питание, не включенное в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимние теплые вещи;
- купальные принадлежности;
- комплект сменного белья.
- теплые костюмы;
- теплые сапоги;
- балаклавы;
- очки;
- варежки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем мы будем передвигаться в туре?
Мы проедем 410 км на современном пикапе комфорт класса до поселка Таежный, который располагается между хребтами Срединный, Восточный и рекой Камчатка. Отсюда начнется снегоходная экскурсия в Кроноцкий заповедник протяженность более 200 км.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Дорога до места дислокации достаточно долгая, поэтому советую подготовиться. Хотя ребята-организаторы молодцы: найдутся и лишние сапоги для вас и куртка.