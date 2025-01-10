Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике. Тур на Камчатку на 4 дня

Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике
Кроноцкий заповедник можно назвать горно-лесным, а разнообразие его ландшафтов дает представление о природе Камчатки в целом. В границах заповедника можно найти практически все характерные для Камчатки типы экосистем.

Именно в этом уникальном месте мы проведем 4 дня, на снегоходах исследуя самые интересные и необычные локации.
5
2 отзыва
Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике. Тур на Камчатку на 4 дня
Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике. Тур на Камчатку на 4 дня
Зимняя сказка в Кроноцком заповеднике. Тур на Камчатку на 4 дня
Ближайшие даты:
13
фев27
фев7
мар13
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Начало приключений: выезд в поселок Таежный

Утром мы забираем вас из мест размещения и выезжаем в поселок Таежный, здесь обедаем, пересаживаемся на снегоходы и начинаем наше путешествие к границам Кроноцкого заповедника.

К вечеру прибываем на кордон Кипелые, ужинаем и купаемся в термальных источниках.

На территории Кроноцкого заповедника мы будем жить в уютном гостевом домике.

Начало приключений: выезд в поселок ТаежныйНачало приключений: выезд в поселок ТаежныйНачало приключений: выезд в поселок ТаежныйНачало приключений: выезд в поселок Таежный
2 день

Вулкан Кизимен и термальные источники

Утром завтракаем, любуясь видами вулкана Кизимен, а после – отправляемся на снегоходах в сторону урочище Тумроки.

Весь день посвящаем исследованию местности у подножия вулкана и купанию в Тумрокских термальных источниках.

Вечером возвращаемся на кордон Кипелые, ужинаем и ночуем.

Вулкан Кизимен и термальные источникиВулкан Кизимен и термальные источникиВулкан Кизимен и термальные источникиВулкан Кизимен и термальные источники
3 день

Кордон Кипелые

После завтрака отправляемся на радиальные прогулки в окрестностях кордона Кипелые.

Вы увидите как зарождалась знаменитая Долина Гейзеров, посетите термальное озеро и Щапинские ельники.

Вечером мы посетим баню и термальные источники.

Кордон КипелыеКордон КипелыеКордон КипелыеКордон Кипелые
4 день

Возвращение в город

После завтрака отправимся обратно в сторону поселка Таежный, здесь обедаем, пересаживаемся на комфортабельные автомобили и возвращаемся в город.

Если повезёт, то на маршруте нам повстречаются лисицы, зайцы-беляки, глухари, лоси, соболи и другие зверюшки.

Довозим вас до места размещения.

Возвращение в город

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостевом доме в Кроноцком заповеднике (4-6-местное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от способа передвижения по маршруту, руб:

Способ передвиженияСтоимость
При поездке в пассажирской нарте (традиционные деревянные сани северных народов)65 000
При поездке на снегоходе (пассажирское сидение)75 000
За рулем снегохода: аренда снегохода (1 человек)160 000
За рулем снегохода: аренда снегохода (2 человека)105 000

Варианты проживания

Гостевой дом в Кроноцком заповеднике

3 ночи

На территории заповедника вас разместят в отапливаемом уютном гостевом доме с видом на действующий вулкан Кизимен.

В домике: 1 комната для 6 чел., 2 комнаты для 4 чел., основной санузел находится на улице, есть биотуалет в домике.

Гостевой дом в Кроноцком заповеднике

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Проживание в гостевом домике на территории заповедника
  • Купание в термальных источниках, баня
  • Трехразовое питание на маршруте: завтрак со второго дня, обед с первого дня и ужин с первого дня, кроме четвертого
  • Снаряжение: теплые костюмы и сапоги, балаклавы, варежки, очки
  • Страховой полис от несчастного случая
  • Разрешение на посещение ООПТ
Что не входит в цену
  • Авиабилеты г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Трансферы из аэропорта/в аэропорт
  • Питание, не включенное в программу
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимние теплые вещи;
  • купальные принадлежности;
  • комплект сменного белья.
Мы предоставляем дополнительно:
  • теплые костюмы;
  • теплые сапоги;
  • балаклавы;
  • очки;
  • варежки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем передвигаться в туре?

Мы проедем 410 км на современном пикапе комфорт класса до поселка Таежный, который располагается между хребтами Срединный, Восточный и рекой Камчатка. Отсюда начнется снегоходная экскурсия в Кроноцкий заповедник протяженность более 200 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
10 янв 2025
Эта поездка действительно перевернет ваше мировосприятие. Захватывающие дух лесные пейзажи, горячие источники и душевная компания. Полное отключение от цивилизации и контакта с внешним миром.
Дорога до места дислокации достаточно долгая, поэтому советую подготовиться. Хотя ребята-организаторы молодцы: найдутся и лишние сапоги для вас и куртка.
Эта поездка действительно перевернет ваше мировосприятие. Захватывающие дух лесные пейзажи, горячие источники и душевная компания. ПолноеЭта поездка действительно перевернет ваше мировосприятие. Захватывающие дух лесные пейзажи, горячие источники и душевная компания. Полное
М
10 янв 2025
Организаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где все делятся впечатлениями о проведенном дне.
Организаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где всеОрганизаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где все

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