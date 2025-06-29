Потрясающие заснеженные пейзажи и морозный воздух Камчатского полуострова ждут вас в этом захватывающем путешествии! Только представьте: вы мчитесь вслед за ветром по склону действующего вулкана на снегоходе, пробуйте себя в

роли погонщика собачьей упряжки и бесконечно восхищаетесь вулканами и океаном с самых удачных смотровых площадок. Прекрасный выбор для семейных групп с детьми. Все предложенные экскурсии в туре проводятся каждый день в зависимости от погодных условий, Вы можете присоединиться к сборной группе в любой день в период с 14 декабря по 12 апреля. Обратите внимание, экскурсии не привязаны к датам и дням недели, поэтому график гибкий.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок. Вылет.

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – не включены.

12:00-14:00 Обзорный тур по историческим памятникам и местам боевой славы города. Посещение смотровой площадки. Посещение рыбного рынка и сувенирных магазинов.

10:00 Трансфер в музей «Океанрыбфлот» или в первый в России интерактивный музей вулканов «Вулканариум».

В этот день вы можете отдохнуть или выбрать экскурсии за дополнительную плату:

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен

10:00-14:00 Выезд на экскурсию к Петропавловскому маяку на м. Маячный.

09:00 Трансфер к месту пересадки на снегоходы (рассадка группы – по 5 человек на снегоход: 4 человека в нарте, прицепленной к снегоходу, 1 человек на снегоходе за гидом, по пути можно меняться местами).

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Посещение традиционного жилища коряков, знакомство с бытом и традициями коренных народов Камчатки, участие в обрядах и танцах.

Одновременно на трассу выходят от 1 до 6 собачьих упряжек, что дает возможность гостям стойбища почувствовать себя настоящими каюрами и посоревноваться друг с другом, как в настоящей гонке.

Экскурсия и знакомство с обитателями питомника, демонстрация запряжки собак в сани.

09:30 Трансфер в этноцентр и питомник ездовых собак чемпиона легендарной гонки на собачьих упряжках «Берингия».

Питание: завтрак в гостинице, обед – как часть экскурсии, ужин – не включен.

Снегоходная экскурсия на г. Верблюд , расположенную на перевале между действующими Авачинским и Корякским (3456 м) вулканами. Любование красивейшей панорамой, открывающейся с вершины.

10:00 Выезд в сторону Авачинского вулкана (2751 м), который является одним из наиболее активных вулканов Камчатки.

Встреча в аэропорту с координатором группы. Трансфер в гостиницу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или на базе отдыха в Петропавловске-Камчатском/Паратунке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Русский Двор»:

Заезды 2-местное, TWIN Superior Дополнительное место, DBL Superior Доплата за 1-местное

размещение, DBL Superior Дети до 4 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior Дети от 5 до 7 лет (без предоставления доп. спального места), DBL Superior До 26.12.2024 и с 13.01.2025 139 360 123 230 20 280 69 230 73 730 С 27.12.2024 по 12.01.2025 143 480 20 620

Гостиница «Ключотель»:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный») Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std 121 730 112 730 13 750

Гостиница «Командор»:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, TWIN Superior (только в номерах категории «Улучшенный») Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места) 115 325 113 480 18 875 69 230

Гостиница «Арсеньев»:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место TWIN Superior (только в номерах категории «Комфорт») Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std Для детей до 7 лет (без предоставления доп. спального места) На доп. месте для детей до 12 лет (только в номерах категории «Комфорт») 127 730 111 230 14 430 69 230 76 730

База отдыха «Лагуна», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, TWIN Superior Доплата за 1-местное

размещение, SNGL Std Для детей до 5 лет (без предоставления доп. спального места) до 29.12.2024 и с 09.01.2025 133 730 113 480 35 750 69 230 с 30.12.2024 и до 01.01.2025 170 330 69 300 с 02.01.2025 и до 08.01.2025 170 330 61 875

Внимание! Проживание в отеле «Лагуна» с 30.12.2024 по 02.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за новогодний банкет: взрослые – 17 250 руб. / чел.; с 6 до 12 лет – 11 000 руб. / чел.; с 3 до 6 лет – 3 300 руб. / чел.

База отдыха «Спутник», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Доплата за 1-местное

размещение, TWIN Std Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места) Для детей до 14 лет на доп. месте до 30.12.2024 134 480 30 930 69 230 90 230 с 31.12.2024 и до 07.01.2025 158 480 51 560 с 08.01.2025 144 980 39 180

Внимание! Проживание в отеле «Спутник» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за Новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 ₽/ чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).

База отдыха «Спутник-Камчатка», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Доплата за 1-местное

размещение, TWIN Std Для детей до 6 лет (без предоставления доп. спального места), TWIN Std Для детей до 14 лет на доп. месте, TWIN Std до 30.12.2024 130 730 27 500 69 230 90 230 с 31.12.2024 и до 07.01.2025 152 860 46 400 с 08.01.2025 141 230 35 750

Внимание! Проживание в отеле «Спутник-Камчатка» с 31.12.2024 по 01.01.2025 (мин. бронь 3 суток) – только с доплатой за Новогодний банкет: взрослые – 15 000 руб. / чел. (ресторан Спутник); взрослые – 10 000 руб. / чел. (паб Берлога): дети с 7 до 15 лет – 7 500 ₽/ чел.; до 6 лет – бесплатно (без питания, заказ по детскому меню).

База отдыха «Кречет», Паратунка:

2-местное, TWIN Std Дополнительное место, SUIT family (только в номерах категории «Семейный») Доплата за 1-местное

размещение, TWIN Std до 28.12.2024 122 860 98 480 18 900 с 29.12.2024 по 30.12.2024 и до 08.01.2025 149 110 46 400

Внимание! Доплата за размещение на базе отдыха «Кречет» с 31.12.2024 по 01.01.2025: 6 875 руб. / чел. (TWIN STD).