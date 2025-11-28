Из Петрозаводска - в Олонец и Александро-Свирский монастырь
Отправиться в старинный карельский город и одну из самых необычных обителей Русского Севера
Приглашаем в древний город карелов-ливвиков — Олонец.
В музее вы познакомитесь с их культурой, а затем посетите собор Смоленской иконы Божьей Матери на острове Мариам. А также прикоснётесь к реликвиям и святыням Александро-Свирского монастыря.
Поездка подарит духовное умиротворение, красоту северной природы и знакомство с ценным памятником архитектуры.
Описание экскурсии
По пути из Петрозаводска
Вы отправитесь на юг Карелии к живописному Рощинскому озеру. Узнаете, как почти пять веков назад здесь появилась обитель, кем был подвижник Александр Свирский, чем он прославился в православном мире.
Обзорная экскурсия
Мы пройдём по территории древней обители, где сохранились величественные Троицкий и Преображенский соборы. Вы узнаете о чудесах и реликвиях, которые здесь хранятся. При желании прикоснётесь к мощам святого Александра Свирского.
Обед и свободное время
После экскурсии вы пообедаете в монастырской трапезной, при желании посетите святой источник и наберёте воды, а также заглянете в часовню, чтобы взять с собой горсть освящённого песка.
Старинный карельский город Олонец
Олонецкая земля — исконное место проживания карелов-ливвиков. Здесь карел больше, чем в любой другой части республики.
Вы осмотрите этнографическую коллекцию Национального музея
Узнаете об истории, быте и особенностях этого народа
Познакомитесь с историей здания музея. Его построили на месте деревянной крепости 17 века, возведённой для обороны от шведов
Осмотрите визитную карточку Олонца — собор Смоленской иконы Божьей Матери. Церковь находится на острове в живописном месте слияния двух рек. К острову с разных сторон ведут три деревянных подвесных моста
Услышите о непростой судьбе храма и полюбуетесь великолепными видами
Примерный тайминг поездки: 8:00 — выезд из Петрозаводска 11:00 — прибытие в монастырь, обзорная экскурсия 13:00 — обед 13:40 — отправление в Олонец 14:20 — экскурсия по Национальному музею 15:30 — осмотр собора Смоленской иконы Божьей Матери 16:30 — отправление в Петрозаводск 18:45 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных туристических автобусах с кондиционером и возможностью регулировки спинки сидения
Рекомендуемый возраст — 5 лет
Трассовая и обзорная экскурсия в монастыре, а также обед входят в стоимость
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 10839 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.