Приглашаем в древний город карелов-ливвиков — Олонец. В музее вы познакомитесь с их культурой, а затем посетите собор Смоленской иконы Божьей Матери на острове Мариам. А также прикоснётесь к реликвиям и святыням Александро-Свирского монастыря. Поездка подарит духовное умиротворение, красоту северной природы и знакомство с ценным памятником архитектуры.

Описание экскурсии

По пути из Петрозаводска

Вы отправитесь на юг Карелии к живописному Рощинскому озеру. Узнаете, как почти пять веков назад здесь появилась обитель, кем был подвижник Александр Свирский, чем он прославился в православном мире.

Обзорная экскурсия

Мы пройдём по территории древней обители, где сохранились величественные Троицкий и Преображенский соборы. Вы узнаете о чудесах и реликвиях, которые здесь хранятся. При желании прикоснётесь к мощам святого Александра Свирского.

Обед и свободное время

После экскурсии вы пообедаете в монастырской трапезной, при желании посетите святой источник и наберёте воды, а также заглянете в часовню, чтобы взять с собой горсть освящённого песка.

Старинный карельский город Олонец

Олонецкая земля — исконное место проживания карелов-ливвиков. Здесь карел больше, чем в любой другой части республики.

Вы осмотрите этнографическую коллекцию Национального музея

Узнаете об истории, быте и особенностях этого народа

Познакомитесь с историей здания музея. Его построили на месте деревянной крепости 17 века, возведённой для обороны от шведов

Осмотрите визитную карточку Олонца — собор Смоленской иконы Божьей Матери. Церковь находится на острове в живописном месте слияния двух рек. К острову с разных сторон ведут три деревянных подвесных моста

Услышите о непростой судьбе храма и полюбуетесь великолепными видами

Примерный тайминг поездки:

8:00 — выезд из Петрозаводска

11:00 — прибытие в монастырь, обзорная экскурсия

13:00 — обед

13:40 — отправление в Олонец

14:20 — экскурсия по Национальному музею

15:30 — осмотр собора Смоленской иконы Божьей Матери

16:30 — отправление в Петрозаводск

18:45 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали