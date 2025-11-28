Мои заказы

Из Петрозаводска - в Олонец и Александро-Свирский монастырь

Отправиться в старинный карельский город и одну из самых необычных обителей Русского Севера
Приглашаем в древний город карелов-ливвиков — Олонец.

В музее вы познакомитесь с их культурой, а затем посетите собор Смоленской иконы Божьей Матери на острове Мариам. А также прикоснётесь к реликвиям и святыням Александро-Свирского монастыря.

Поездка подарит духовное умиротворение, красоту северной природы и знакомство с ценным памятником архитектуры.
Из Петрозаводска - в Олонец и Александро-Свирский монастырь© Виктор
Из Петрозаводска - в Олонец и Александро-Свирский монастырь© Виктор
Из Петрозаводска - в Олонец и Александро-Свирский монастырь© Виктор

Описание экскурсии

По пути из Петрозаводска

Вы отправитесь на юг Карелии к живописному Рощинскому озеру. Узнаете, как почти пять веков назад здесь появилась обитель, кем был подвижник Александр Свирский, чем он прославился в православном мире.

Обзорная экскурсия

Мы пройдём по территории древней обители, где сохранились величественные Троицкий и Преображенский соборы. Вы узнаете о чудесах и реликвиях, которые здесь хранятся. При желании прикоснётесь к мощам святого Александра Свирского.

Обед и свободное время

После экскурсии вы пообедаете в монастырской трапезной, при желании посетите святой источник и наберёте воды, а также заглянете в часовню, чтобы взять с собой горсть освящённого песка.

Старинный карельский город Олонец

Олонецкая земля — исконное место проживания карелов-ливвиков. Здесь карел больше, чем в любой другой части республики.

  • Вы осмотрите этнографическую коллекцию Национального музея
  • Узнаете об истории, быте и особенностях этого народа
  • Познакомитесь с историей здания музея. Его построили на месте деревянной крепости 17 века, возведённой для обороны от шведов
  • Осмотрите визитную карточку Олонца — собор Смоленской иконы Божьей Матери. Церковь находится на острове в живописном месте слияния двух рек. К острову с разных сторон ведут три деревянных подвесных моста
  • Услышите о непростой судьбе храма и полюбуетесь великолепными видами

Примерный тайминг поездки:
8:00 — выезд из Петрозаводска
11:00 — прибытие в монастырь, обзорная экскурсия
13:00 — обед
13:40 — отправление в Олонец
14:20 — экскурсия по Национальному музею
15:30 — осмотр собора Смоленской иконы Божьей Матери
16:30 — отправление в Петрозаводск
18:45 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных туристических автобусах с кондиционером и возможностью регулировки спинки сидения
  • Рекомендуемый возраст — 5 лет
  • Трассовая и обзорная экскурсия в монастыре, а также обед входят в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 10839 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии из Петрозаводска

Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
В гости к карельскому Деду Морозу
На машине
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
В гости к карельскому Деду Морозу
Прикоснуться к национальной культуре края и познакомиться с любимцами Севера - хаски и оленями
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
от 5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске