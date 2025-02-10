Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии

Путешествие по Карелии: вулканы, водопады и история. Узнайте о шунгите и попробуйте карельские калитки с иван-чаем
Экскурсия в Карелию предлагает уникальную возможность увидеть древний вулкан Гирвас и водопад Кивач, насладиться видами с горы Сампо и попробовать воду из природных источников.

Посетители смогут познакомиться с историей региона, посетив первый российский курорт Марциальные воды и церковь 1721 года. Участники также попробуют традиционные карельские калитки и иван-чай, приготовленный гидом
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Увидеть древний вулкан Гирвас
  • ⛪ Посетить церковь 1721 года
  • 💧 Попробовать воду из источников
  • 🌲 Прикоснуться к 300-летней сосне
  • 🍽️ Насладиться карельскими калитками
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Долина зайцев
  • Гора Сампо
  • Марциальные воды
  • Вулкан Гирвас
  • Водопад Кивач

Описание экскурсии

  • Вы увидите необычный арт-объект современного искусства «Долина зайцев» — cкалу с множеством вырезанных ушастых.
  • Заберётесь на гору Сампо и полюбуетесь окрестностями.
  • Побываете на первом российском курорте «Марциальные воды». Взглянете на церковь 1721 года, построенную по чертежам Петра I. По желанию посетите музей в доме смотрителя с историческими кадрами и экспонатами того времени — макетом железорудного завода и дворца.
  • Попробуете воду из 4 природных источников и прикоснётесь к 300-летней сосне.
  • Увидите жилые 100-летние карельские дома.
  • Там же на курорте мы устроим перекус с калитками и иван-чаем.
  • Затем отправимся к древнему вулкану Гирвас возрастом два миллиарда лет и водопаду Кивач, которым любовался ещё Александр II.
  • По дороге я расскажу об истории Карелии со времён ледникового периода и до наших дней, а также о шунгите, который добывается только в этом регионе.

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на автомобиле Hyundai Santa Fe.
  • Дорога до первой локации займёт около 20 минут.
  • Рекомендую надеть спортивную одежду и удобную обувь.

Дополнительные расходы:

  • вход на гору Сампо — 200 ₽ за человека.
  • вход на водопад Кивач — 350 ₽ за человека.
  • билет в дом-музей — 150 ₽ за человека.
  • обед — по желанию.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Е
10 фев 2025
Это было отличное и очень душевное путешествие, мы посмотрели много красивых запоминающихся мест, узнали много нового про быт и историю, а вот бонусом мы посетили нереально красивое место, где открывается
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просто шикарный вид - это лучше любой смотровой площадки, поели вкусных калиток и выпили согревающий иван чай!! Вадиму огромное спасибо! И я и дети просто в восторге!! Отдельно хотела бы отметить, что очень безопасный стиль вождения, что при путешествии с детьми важно.

Наталья
5 янв 2025
Очень интересный экскурсовод, отличный маршрут, не забываемое путешествие в сказку! Всем рекомендую!!!! Отдельное спасибо за горячий чай и калитки, было очень приятно!!!!
Очень интересный экскурсовод, отличный маршрут, не забываемое путешествие в сказку! Всем рекомендую!!!! Отдельное спасибо за горячийОчень интересный экскурсовод, отличный маршрут, не забываемое путешествие в сказку! Всем рекомендую!!!! Отдельное спасибо за горячийОчень интересный экскурсовод, отличный маршрут, не забываемое путешествие в сказку! Всем рекомендую!!!! Отдельное спасибо за горячийОчень интересный экскурсовод, отличный маршрут, не забываемое путешествие в сказку! Всем рекомендую!!!! Отдельное спасибо за горячийОчень интересный экскурсовод, отличный маршрут, не забываемое путешествие в сказку! Всем рекомендую!!!! Отдельное спасибо за горячий

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