читать дальше просто шикарный вид - это лучше любой смотровой площадки, поели вкусных калиток и выпили согревающий иван чай!! Вадиму огромное спасибо! И я и дети просто в восторге!! Отдельно хотела бы отметить, что очень безопасный стиль вождения, что при путешествии с детьми важно.

Это было отличное и очень душевное путешествие, мы посмотрели много красивых запоминающихся мест, узнали много нового про быт и историю, а вот бонусом мы посетили нереально красивое место, где открывается