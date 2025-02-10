Экскурсия в Карелию предлагает уникальную возможность увидеть древний вулкан Гирвас и водопад Кивач, насладиться видами с горы Сампо и попробовать воду из природных источников.
Посетители смогут познакомиться с историей региона, посетив первый российский курорт Марциальные воды и церковь 1721 года. Участники также попробуют традиционные карельские калитки и иван-чай, приготовленный гидом
Посетители смогут познакомиться с историей региона, посетив первый российский курорт Марциальные воды и церковь 1721 года. Участники также попробуют традиционные карельские калитки и иван-чай, приготовленный гидом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Увидеть древний вулкан Гирвас
- ⛪ Посетить церковь 1721 года
- 💧 Попробовать воду из источников
- 🌲 Прикоснуться к 300-летней сосне
- 🍽️ Насладиться карельскими калитками
Что можно увидеть
- Долина зайцев
- Гора Сампо
- Марциальные воды
- Вулкан Гирвас
- Водопад Кивач
Описание экскурсии
- Вы увидите необычный арт-объект современного искусства «Долина зайцев» — cкалу с множеством вырезанных ушастых.
- Заберётесь на гору Сампо и полюбуетесь окрестностями.
- Побываете на первом российском курорте «Марциальные воды». Взглянете на церковь 1721 года, построенную по чертежам Петра I. По желанию посетите музей в доме смотрителя с историческими кадрами и экспонатами того времени — макетом железорудного завода и дворца.
- Попробуете воду из 4 природных источников и прикоснётесь к 300-летней сосне.
- Увидите жилые 100-летние карельские дома.
- Там же на курорте мы устроим перекус с калитками и иван-чаем.
- Затем отправимся к древнему вулкану Гирвас возрастом два миллиарда лет и водопаду Кивач, которым любовался ещё Александр II.
- По дороге я расскажу об истории Карелии со времён ледникового периода и до наших дней, а также о шунгите, который добывается только в этом регионе.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на автомобиле Hyundai Santa Fe.
- Дорога до первой локации займёт около 20 минут.
- Рекомендую надеть спортивную одежду и удобную обувь.
Дополнительные расходы:
- вход на гору Сампо — 200 ₽ за человека.
- вход на водопад Кивач — 350 ₽ за человека.
- билет в дом-музей — 150 ₽ за человека.
- обед — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Петрозаводске
Добрый день, меня зовут Вадим. Я коренной житель Карелии. Изучаю историю края и хочу поделиться ею с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 фев 2025
Это было отличное и очень душевное путешествие, мы посмотрели много красивых запоминающихся мест, узнали много нового про быт и историю, а вот бонусом мы посетили нереально красивое место, где открывается
Наталья
5 янв 2025
Очень интересный экскурсовод, отличный маршрут, не забываемое путешествие в сказку! Всем рекомендую!!!! Отдельное спасибо за горячий чай и калитки, было очень приятно!!!!
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Групповая
В трендеЭкскурсия по Карелии: водопад Кивач, вулкан Гирвас и гора Сампо
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии на комфортабельном автобусе. Водопад Кивач, гора Сампо, вулкан Гирвас и курорт Марциальные Воды ждут вас
Начало: На улице Еремеева 1
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:30
12 апр в 08:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карелии
Карелия ждет вас! Увлекательное путешествие к горе Сампо, водопаду Кивач и другим достопримечательностям на комфортабельном автомобиле
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 08:00
12 апр в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.