ATV Week-End. Выходные на квадроциклах

В путешествии на квадроциклах по карельским лесам вы преодолеете бездорожье, справитесь со спусками

5
3 отзыва
В путешествии на квадроциклах по карельским лесам вы преодолеете бездорожье, справитесь со спусками и подъемами, пересечете речки, ручьи и озера-ламбушки вброд.

Добравшись до самых труднодоступных мест, откроете для себя незабываемые природные ландшафты, карельскую тайгу, озеро саамов Сямозеро и старинную деревню Ватчела. При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
Ближайшие даты:
25
июл

Программа тура по дням

1 день
Старт сафари на квадроциклах по лесной трассе (140 км)

Прибытие ж.д. поездом в г. Петрозаводск.

Завтрак в отеле (шведский стол).

Трансфер до места начала маршрута, база «Авиатор» п. Чална. (~25 км).

Прибытие на базу «Авиатор». 

Размещение в коттедже.

Подбор экипировки и снаряжения. 

Инструктаж по управлению квадроциклом и технике безопасности сопровождает инструктор на отдельном квадроцикле.

Выход на квадроциклах по маршруту: пос. Чална - ур. Речка - п. Нелгмозеро - оз. Ватчельское – д. Ватчела - ур. Кеники – ур. Речка – п. Чална (140 км).

Несколько километров по грунтовке и мы опять попадаем на старинные лесные дороги, которые приведут нас в старинную деревню Ватчела.

Деревня расположена на крошечном островке, с берегом её соединяет узкая насыпь, построенная вручную. 

Преодоление бездорожья, проезд по дамбе. 

Осмотр старинных карельских домов, полуразрушенной церкви. Инструкторы расскажут интересную историю этой старинной деревни.

Привал на природе на озере Вятчельское.

Ланч перекус на природе.

Движение по лесным дорогам, преодоление труднопроходимых участков. 

По пути вы увидите множество небольших карельских озер-ламбушек.

Возвращение в гостевой дом «Авиатор». 

Отдых в коттедже.

Русская Баня на дровах. 

Чай из карельских трав.

Ужин.

Интересное на маршруте дня: озеро Ватчельское – одно из озер, в котором добывали руду для железоделательного завода в селе Кончозеро. 

Завод был построен в 1707 году при Петре I.

2 день
Сафари на квадроциклах по лесной трассе (80 км)

Завтрак.

Выезд на квадроциклах на радиальный маршрут по карельской тайге: п. Чална – оз. Падозеро - ур. Речка – оз. Липчага – оз. Нимозеро – п. Чална (80 км).

Маршрут проходит по лесной трассе, вдоль карельских озер. 

В пути Вы будете преодолевать спуски и подъемы, броды через речки, лесовозные колеи и бездорожье. 

При хорошей погоде в озерах можно искупаться или порыбачить.

В пути: ланч-перекус.

Возвращение в гостевой дом «Авиатор», пос. Чална. 

Сдача экипировки и квадроцикла. 

Душ.

Ужин.

Трансфер в г. Петрозаводск (25 км).

Отправление ж.д. поездом.

Проживание

Стоимость тура: 

Гостевой дом «Авиатор».

при посадке 1 человека на

квадроцикле

48 800 руб./чел.

при посадке 2 человека на

квадроцикле

36 600 руб./чел.
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения палаток, теплоизоляционных ковриков, спальников
  • Баня в конце маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Аренда неопренового костюма 2500 руб. /тур
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
  • Поездка на остров Кижи (в последний день тура, после завтрака)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Какие вещи необходимо взять с собой?

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.

3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.

4. Верхняя одежда:
– туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
– брюки – лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно.
– головной убор – шапочка или кепка без сеток и отверстий.

5. Нижняя одежда:
– свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
– пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
– лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы;
– нательное бельё;
– плавки, если захотите искупаться.

6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства:
– полотенце, мыло, зубная щётка, зубная паста и прочее;
– репелленты (комары, мошка);
– аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.

7. Личные вещи:
– солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
– небольшой фонарик;
– небольшой перочинный ножик;
– зажигалка;
– индивидуальная аптечка;
– небольшой полиуретановый коврик для сидения;
– личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку);
– сотовый телефон;
– наручные часы.

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Каковы правила управления квадроциклом?

1. К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет.

2. Катание на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения запрещено!

3. При катании на квадроцикле обязательно использовать защитную экипировку: шлем; перчатки; сапоги или ботинки; куртка с длинным рукавом; брюки (не рекомендуется ездить на квадроциклах в шортах и/или в рубашках, майках с коротким рукавом).

4. Правильная посадка на квадроцикле:
– водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе…) на квадроцикле крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
– пассажир сидит на квадроцикле, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.

5. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других квадроциклов и т. д.).

6. Если квадроцикл накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от крена сторону с целью сбалансировать движущийся квадроцикл. Категорически запрещается восстанавливать равновесие квадроцикла с помощью ног, т. к. это может привести к травме.

7. При движении с пассажиром маневренность квадроцикла падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.

8. Если квадроцикл застрял необходимо дождаться инструктора.

9. Если квадроцикл неисправен, остановитесь и дождитесь инструктора.

10. Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются водителем первого квадроцикла, далее передаются по цепочке:
– левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
– правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
– остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
Всегда дублируйте сигналы головного квадроцикла.

11. При пересечении дорог, полностью остановите квадроцикл и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.

10. Дистанция при движении – 40-50 м.

11. При движении держитесь накатанного следа. Двигаться следует только по подготовленной трассе за головным квадроциклом

12. Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 40 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди квадроцикл. Не торопитесь, Вас подождут.

13. Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло/запотело стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами квадроциклов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.

Предоставляются ли скидка для детей на участие в туре?

Стоимость на детей на джип-турах и турах на квадроциклах зависит от выбранного размещения (нужно ли отдельное место в номере и т. д.) – эти случаи рассматриваются в частном порядке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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