Туры выходного дня в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Петрозаводске, цены от 15 895 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
2 отзыва
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
11 июля в 07:50
12 июля в 07:50
15 895 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
20%
1 отзыв
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
14 июля в 09:00
28 июля в 08:00
5900047 200 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
14 июля в 08:00
28 июля в 09:00
6850061 650 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
  3. Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Мраморный каньон
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 15 895 до 61 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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