1 чел.
По популярности
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
11 июля в 07:50
12 июля в 07:50
15 895₽ за человека
скидка
20%
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
14 июля в 09:00
28 июля в 08:00
5900047 200₽ за человека
скидка
10%
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
14 июля в 08:00
28 июля в 09:00
6850061 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана8 июля 2024Все прошло отлично, 💯 из 💯 Спасибо большое!
- ЕЕлена7 мая 2023Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 15 895 до 61 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год на выходные, 3 ⭐ отзыва, цены от 15895₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь