2 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн».

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк.

Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.