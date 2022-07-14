Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн».
9:45 Встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн».
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником).
На случай дождя – накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки.
Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн».
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк.
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Возвращение в г. Сортавала.
Возвращение в гостиницу.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Завтрак «шведский стол».
Освобождение номеров.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Выезд в город Кемь.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + выпечка + чай.
Прибытие в Кемь.
Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).
Прибытие в бухту Благополучия.
Вещи транспортируются в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе острова.
Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице.
За дополнительную плату вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова (бронируется и оплачивается на месте).
На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Свободное время.
Обед и ужинза дополнительную плату в одном из кафе острова.
Завтрак и обед в кафе.
Освобождение номеров.
Вещи в камеру хранения.
Экскурсия за доп. плату.
Посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Увидеть уникальную церковь-маяк.
А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки
Возвращение в поселок.
16:00 Посадка на корабль.
18:00 Возвращение в Кемь.
Размещениев туркомплексе «Причал».
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 в 20:39.
В этом случае предоставляется скидка.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд:
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Питер Инн/Причал/Соло
|Двухместный номер
|57 500
|Одноместное размещение
|72 500
|Доп. место
|49 500
Скидка детям детям до 10 лет – 3 000 руб.
Этот отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.
«Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.
Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Не смотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Здесь редкая по красоте северная природа.
Отель «Соло Норд» занимает двухэтажное здание в центре поселка Соловецкий, в двух минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В отеле есть номера разного уровня комфорта: одно-, двух-и трехместное размещение. На первом этаже отеля расположено кафе, есть Wi-Fi во всех номерах, организуютcя трансферы (микроавтобус на 8 мест и автобус на 22 места).
Напротив расположен продуктовый магазин, в 10 минутах ходьбы – аэропорт. Если главное требование к отдыху на Соловках – тишина, чистота и умеренные цены, то вы будете довольны, остановившись в отеле « Соло Норд».
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать брюки (не шорты).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 на день раньше.
В этом случае предоставляется скидка:
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.