Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя

У большинства путешественников белые ночи ассоциируются с Петербургом

4.7
3 отзыва
У большинства путешественников белые ночи ассоциируются с Петербургом.

Однако Карельская Республика расположена намного севернее, поэтому солнце не заходит полностью за горизонт и излучает определенное количество света.

Это время живописных пейзажей не зря считается самым романтичным и любопытным периодом года среди многочисленных туристов, стремящихся в регион летом.

Разумеется, местные жители не меньше приезжих ценят такую уникальную возможность и поэтому в период белых ночей в Карелии можно не только любоваться окружающими пейзажами, но и посещать различные мероприятия, специально приуроченные к этому времени.
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Рускеала
Рускеала
Восхитимся красотой и величием мраморного каньона
Соловецкие острова
Соловецкие острова
Погрузимся в атмосферу этого места, потому что на изучение острова у нас будет целых 3 дня
Кижи
Кижи
Посетим остров, который является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России
Сплав по р. Шуя
Сплав по р. Шуя
Устроим увлекательный рафтинг по самой известной реке Карелии
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Карельская кухня
Карельская кухня
Попробуем знаменитую местную кухню

Программа тура по дням

1 день

Сплав по реке Шуя

Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн».

9:45 Встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн».

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником).

На случай дождя – накидку от дождя.

Выезд к началу сплава м. Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности.

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра.

Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Свободное время.

Сплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке Шуя
2 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн».

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк.

Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. Кижи
3 день

Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)

Ранний подъем.

Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)
4 день

Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол».

Освобождение номеров.

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Выезд в город Кемь.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.

Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + выпечка + чай.

Прибытие в Кемь.

Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач
5 день

Соловецкие острова

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия.

Вещи транспортируются в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Обед в кафе острова.

Размещение в гостинице.

Соловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие острова
6 день

Морская прогулка, Большой Заяцкий остров

Завтрак в гостинице.

За дополнительную плату вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова (бронируется и оплачивается на месте).

На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Свободное время.

Обед и ужинза дополнительную плату в одном из кафе острова.

Морская прогулка, Большой Заяцкий островМорская прогулка, Большой Заяцкий островМорская прогулка, Большой Заяцкий островМорская прогулка, Большой Заяцкий остров
7 день

Гора Секирная, Ботанический сад

Завтрак и обед в кафе.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

Экскурсия за доп. плату.

Посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.

Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.

Увидеть уникальную церковь-маяк.

А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки

Возвращение в поселок.

16:00 Посадка на корабль.

18:00 Возвращение в Кемь.

Размещениев туркомплексе «Причал».

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 в 20:39.

В этом случае предоставляется скидка.

Гора Секирная, Ботанический садГора Секирная, Ботанический садГора Секирная, Ботанический садГора Секирная, Ботанический сад
8 день

Отъезд домой

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд:

  • в Москву поезд №091А Кемь- Москва в 10:10;
  • в Санкт-Петербург поезд №015А Кемь- Санкт-Петербург в 06:48.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПитер Инн/Причал/Соло
Двухместный номер57 500
Одноместное размещение72 500
Доп. место49 500

Скидка детям детям до 10 лет – 3 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Piter Inn»

3 ночи

Этот отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.

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Туркомплекс «Причал»

2 ночи

«Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.

Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Не смотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Здесь редкая по красоте северная природа.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Гостиница «Соло»

2 ночи

Отель «Соло Норд» занимает двухэтажное здание в центре поселка Соловецкий, в двух минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.

В отеле есть номера разного уровня комфорта: одно-, двух-и трехместное размещение. На первом этаже отеля расположено кафе, есть Wi-Fi во всех номерах, организуютcя трансферы (микроавтобус на 8 мест и автобус на 22 места).

Напротив расположен продуктовый магазин, в 10 минутах ходьбы – аэропорт. Если главное требование к отдыху на Соловках – тишина, чистота и умеренные цены, то вы будете довольны, остановившись в отеле « Соло Норд».

Гостиница «Соло»Гостиница «Соло»Гостиница «Соло»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе (7 завтраков, 3 обеда, 2 пикника)
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание:обзорная экскурсия по городу Петрозаводскэкскурсия на остров Кижиэкскурсия в Рускеальский горный парк- «Мраморный каньон», продолжительность- 1 ч. 15 мин. экскурсия на водопад «Кивач»посещение музея природы заповедника «Кивач»посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»обзорная экскурсия по Соловецкому монастырюсплав по реке Шуя.
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк- «Мраморный каньон», продолжительность- 1 ч. 15 мин.
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
  • Сплав по реке Шуя
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Валаам (бронируется и оплачивается при покупке тура)
  • Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова + экскурсия (бронируется и оплачивается на месте)
  • Экскурсия Гора Секирная. Свято-вознесенский скит
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие требования к одежде для посещения храмов?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать брюки (не шорты).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 на день раньше.

В этом случае предоставляется скидка:

  • при двухместном размещении – 2 000 руб/чел.;
  • при одноместном размещении – 3 000 руб/чел.;
  • на доп. месте – 1 500 руб/чел.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
14 июля 2022
Ездили в тур "Белые ночи Карелии+сплав по реке Шуя" 03.07-09.07.2022. Программа очень понравилась по наполнению (очень насыщенно), потрясающий экскурсовод Татьяна Викторовна. Единственное, возможно, не каждому подойдёт, что сразу по приезде нужно бегом сдать вещи в камеру хранения в отеле, взять сменную одежду и отправиться на сплав. Мы приехали за два дня до начала тура, поэтому нам было комфортно. Завтраки и номерной фонд в отеле Питер Инн в Петрозаводске отличные, расположение в двух шагах от вокзала. В Рабочеостровске организация завтрака оставляет желать лучшего: необходима чёткая рассадка по номерам со стороны администрации отеля, чтобы не было неразберихи, потому что разом обслуживается большая группа (40-50 человек), либо развести по времени. На завтрак каша+оладьи+булочки - это перебор, необходима какая-то белковая еда (например, каша и отварное яйцо/таорог/сырники). Номера в отеле далеки от совершенства, ванная комната давно подлежит замене.
Пожелание: в дни, когда группа уезжает на весь день, необходимо предусмотреть не только обед, но и ужин. Это касается дня Рускеала+Валаам, группа вернулась в отель после 23 часов, пришлось перебиваться выпечкой/шоколадками. На Рускеалу отводится очень мало времени.
К
20 июля 2021
Очень хороший тур. Для того, чтобы познакомиться с Карелией лучше, наверное, не найти. К сожалению, программа в первые дни перенасыщена из-за чего невозможно было посетить всё, что хотелось. Свободного времени катострофически не хватало в Петрозаводске, Валааме и Кижи. Хоть экскурсии и были интересными до конца насладиться пребывание в этих потрясающих местах не удалось. Часто приходилось выбирать поесть или посмотреть что-нибудь ещё. Соловки — идеальная часть программы. Единственное место, куда я вернусь потому что искренне мне понравилось, а не потому что я чего-то не поняла/не прочувствовала/не увидела. Отдельное спасибо нашему гиду Ольге Николаевне. Женщина невероятно профессиональная и ответственная. Всегда поможет и ответит на любой вопрос. Благодаря ей получила от путешествия большое удовольствие. Спасибо! Тур всё же рекомендую.
М
7 янв 2023
Отдельная благодарность организаторам тура. Везде нас ждали, все было вовремя, если и были какие-то совсем незначительные замечания, то впечатления в целом все перекрывают. Автобус, водитель, организация питания, люди, принимающие нас у себя- все было замечательно👌 Очень не хотелось уезжать, может, в следующий раз приедем на подольше)) Если людям хочется возвращаться-это о чем-то да говорит. Будем всем рекомендовать вас)

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Ж/Д вокзал, Петрозаводск
18 янв
19 янв
20 янв
21 янв
10 400 за всё до 6 чел.
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
64 отзыва
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии
21 янв
24 янв
26 янв
28 янв
2 990 за 1 человека
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Карелия завоевала популярность среди туристов. Здесь невероятная северная природа
пл. Гагарина, 1
21 янв
28 янв
4 фев
11 фев
от 10 950 за 1 человека
В краю уснувших деревень
10 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ричард
Ричард
Нет отзывов
В краю уснувших деревень
Программа с этническим уклоном «В краю уснувших деревень», по индивидуальной программе
г. Петрозаводск, Ж/Д вокзал
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
16 850 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Карелию
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
15 отзывов
Добро пожаловать в Карелию
Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом
30 янв
31 янв
1 фев
2 фев
5 000 за всё до 3 чел.
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