Преимущества этого путешествия:
Начало тура в п. Матросы, вам необходимо самостоятельно самостоятельно добраться до места начала тура (время начала экскурсии запрашивайте у менеджера, зависит от даты заезда, утром или днем).
Знакомство с ездовыми собаками 4х пород, которые ежегодно покоряют Арктику в экспедициях в разных уголках мира.
Встретите любимца английского принца Гарри и собаками-киноактерами.
Наши арктические пушистые хвостики подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.
Вы пройдете веселый квест «Арктическая кругосветка, соберете волшебную карту и изготовите тотем на счастье в новом году.
На костре в Хижине мы вместе приготовим Лохикейто по всем традициям финско-карельской кухни и выпьем глинтвейн.
Вы напишите письмо на Северный полюс.
Письмо на макушку мира донесет и отправит известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.
Разве не чудо?!
В Чуме Вас будет ждать фуршет с домашними пирогами, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), с настойками на северных ягодах домашнего производства (для 18+) и камин.
Тур не предусматривает проживания.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».