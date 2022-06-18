День с хаски

Начало тура в п. Матросы, вам необходимо самостоятельно самостоятельно добраться до места начала тура (время начала экскурсии запрашивайте у менеджера, зависит от даты заезда, утром или днем).

Знакомство с ездовыми собаками 4х пород, которые ежегодно покоряют Арктику в экспедициях в разных уголках мира.

Встретите любимца английского принца Гарри и собаками-киноактерами.

Наши арктические пушистые хвостики подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.

Вы пройдете веселый квест «Арктическая кругосветка, соберете волшебную карту и изготовите тотем на счастье в новом году.

На костре в Хижине мы вместе приготовим Лохикейто по всем традициям финско-карельской кухни и выпьем глинтвейн.

Вы напишите письмо на Северный полюс.

Письмо на макушку мира донесет и отправит известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Разве не чудо?!

В Чуме Вас будет ждать фуршет с домашними пирогами, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), с настойками на северных ягодах домашнего производства (для 18+) и камин.