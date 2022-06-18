День с хаски в Карелии

Подведите итоги года и отпразднуйте наступление нового года

5
3 отзыва
Подведите итоги года и отпразднуйте наступление нового года в действительно необычном месте – там, где творится история арктических экспедиций – в эко-комплексе Husky Moa.
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
Ближайшие даты:
29
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим Дом полярника и познакомимся с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику;
  • пройдем веселый квест «Арктическая кругосветка, соберем волшебную карту и изготовим тотем на счастье в новом году;
  • насладимся фуршетом с домашними пирогами в настоящем чуме.

Программа тура по дням

1 день
День с хаски

Начало тура в п. Матросы, вам необходимо самостоятельно самостоятельно добраться до места начала тура (время начала экскурсии запрашивайте у менеджера, зависит от даты заезда, утром или днем).

Знакомство с ездовыми собаками 4х пород, которые ежегодно покоряют Арктику в экспедициях в разных уголках мира.

Встретите любимца английского принца Гарри и собаками-киноактерами.

Наши арктические пушистые хвостики подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.

Вы пройдете веселый квест «Арктическая кругосветка, соберете волшебную карту и изготовите тотем на счастье в новом году.

На костре в Хижине мы вместе приготовим Лохикейто по всем традициям финско-карельской кухни и выпьем глинтвейн.

Вы напишите письмо на Северный полюс. 

Письмо на макушку мира донесет и отправит известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Разве не чудо?!

В Чуме Вас будет ждать фуршет с домашними пирогами, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), с настойками на северных ягодах домашнего производства (для 18+) и камин.

День с хаскиДень с хаскиДень с хаски

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мини-экскурсия
  • Праздничная конкурсная программа-квест на 1 час
  • Корпоративное письмо на Северный полюс
  • Мастер-классы
  • Фотосет
  • Горячий обед и фуршет с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, нарезкой сыр и колбаска, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами (18+) – 2 часа
  • Катание на ватрушке с горки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер
  • Баня на дровах – 1 500 руб. /час с веником, травяным чаем из самовара, солями белого моря
  • Массаж классический – от 2 000 руб. /час
  • Катание на собачьих упряжках – малый круг – 1 200 руб. /чел.
  • Катание на снегоходе – 2 500 руб. /час в сопровождении инструктора
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входил ли страховка в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 июня 2022
Организация тура отличная.
М
28 фев 2022
Это была наша 3 поездка, купленная через туристическую фирму" Большая Страна". Все поездки выбирали сами из своих предпочтений и финансовых возможностей. Благодаря информативному сайту с подробным описанием программы, фотографиями, уровнями сложности и ценой, определиться с выбором тура очень легко. Ни разу не прогадали!! Все описания и фото соответствовали действительности.
Отдельно хочется поблагодарить менеджеров, которые всегда на связи и оперативно консультируют по вопросам и деталям тура. В последней поездке с нами работала Юлия Терехина. И в этот и в предыдущий раз, менеджеры вежливые, тактичные."Ваши слова всегда приятны, приправленны солью, знаете как отвечать каждому человеку" - соответствуют тому, чему учит Библия.
СПАСИБО за Ваш труд.
Хочется и впредь путешествовать с Вами, узнавать нашу Большую Страну.
И
30 янв 2022
Организацией мы остались довольны. Все четко как и было заявлено в регламенте тура. Нареканий нет.

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