При групповой заявке возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска и отправление на автобусе на нашу "полянку" (28 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, подбираем экипировку, проходим инструктаж и немного перекусим.
Далее едем ещё 35 км до д. Киндасово, перед выходом на воду ещё один технический инструктаж и вперёд!
Небольшое тренировочное занятие уже на воде.
В этот день можно освоить технику гребли т. к. по ходу встретится всего один несложный порог, после нескольких километров стоянка, ужин у костра, ночёвка в палатках.
На авто – 65 км, на воде – 15 км.
Ранний завтрак.
Насыщенный день.
Начинаются хорошие пороги (верхняя и нижняя «Площадка» (1 к. с.), 2-километровый порог «Юманишки» 1 к. с.), через 1 км самый главный порог «Большой Толли» (2 к. с.) в пос. Матросы, на котором будем кататься, пока губы не посинеют.
Перекус.
До финиша 5 км и 1 порог.
В 17:00 подъедет автобус и отвезёт на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
На авто – 29 км, на воде – 10 км.
Тур предусматривает проживание в палатках.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Байдарки «Ватерфлай-2» – двухместные, надувные байдарки для сплава. Обладают высокой устойчивостью и хорошей управляемостью в порогах, то есть подходят для новичков. Изготовлены из прочных ПВХ материалов.
Палатки – четырехместные. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков.
Спальники – температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если Вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ух местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
В мае рекомендуется в личном снаряжении иметь неопреновый костюм.
В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Все участники застрахованы от несчастного случая.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.