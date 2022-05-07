Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска и отправление на автобусе на нашу "полянку" (28 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, подбираем экипировку, проходим инструктаж и немного перекусим.

Далее едем ещё 35 км до д. Киндасово, перед выходом на воду ещё один технический инструктаж и вперёд!

Небольшое тренировочное занятие уже на воде.

В этот день можно освоить технику гребли т. к. по ходу встретится всего один несложный порог, после нескольких километров стоянка, ужин у костра, ночёвка в палатках.

На авто – 65 км, на воде – 15 км.