Два дня на реке Шуя

«Тур выходного дня» в Карелии - сплав по реке нижняя Шуя, рекомендован для новичков, желающих впервые испытать себя на

4.7
3 отзыва
"Тур выходного дня" в Карелии – сплав по реке нижняя Шуя, рекомендован для новичков, желающих впервые испытать себя на сплаве.

Во время тура выходного дня, вы пройдёте 7 порогов 1 и 2 категории сложности, которые абсолютно безопасны для жизни. Проведёте 1 ночь в палатках на красивых берегах реки Шуя.

В конце сплава сможете вдоволь накататься на пороге "Большой Толли", сюда приезжают каякеры со всей страны для тренировок.
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Два дня на реке Шуя
Ближайшие даты:
25
июн
02
июл
09
июл
16
июл
23
июл
30
июл
06
авг
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даты

Описание

При групповой заявке возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Встреча и д. Киндасово

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска и отправление на автобусе на нашу "полянку" (28 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, подбираем экипировку, проходим инструктаж и немного перекусим. 

Далее едем ещё 35 км до д. Киндасово, перед выходом на воду ещё один технический инструктаж и вперёд! 

Небольшое тренировочное занятие уже на воде. 

В этот день можно освоить технику гребли т. к. по ходу встретится всего один несложный порог, после нескольких километров стоянка, ужин у костра, ночёвка в палатках.

На авто – 65 км, на воде – 15 км.

2 день
Преодоление порогов и отъезд

Ранний завтрак. 

Насыщенный день.

Начинаются хорошие пороги (верхняя и нижняя «Площадка» (1 к. с.), 2-километровый порог «Юманишки» 1 к. с.), через 1 км самый главный порог «Большой Толли» (2 к. с.) в пос. Матросы, на котором будем кататься, пока губы не посинеют. 

Перекус. 

До финиша 5 км и 1 порог.

В 17:00 подъедет автобус и отвезёт на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

На авто – 29 км, на воде – 10 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе (два завтрака, два обеда и один ужин)
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: катамаранов и рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, спальников, теплоизоляционных ковриков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Поездка на остров Кижи
  • Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак без станка или дорожную сумку;
  • удобную походную одежду: неопреновый костюм (в мае и сентябре), термобелье, брюки и легкую куртку с капюшоном (анорак), рубашку с длинным рукавом, шерстяные носки 2 пары, простые носки 2 — 3 пары, купальный костюм, футболки, перчатки х/б, головной убор с козырьком, теплую куртку, шерстяную шапочку, свитер, накидку от дождя, смену нижнего белья;
  • обувь: ботинки туристические или кроссовки, сменную обувь, резиновые сапоги (на свое усмотрение);
  • личные вещи: наколенники (при сплаве на катамаране), репелленты, солнцезащитные очки, миску, кружку, ложку, нож, фонарик с комплектом запасных батареек, крем от загара и после загара, небольшой полиуретановый коврик для сидения, средства личной гигиены, индивидуальную аптечку;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис.
Как снаряжение для сплава?

Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Байдарки «Ватерфлай-2» – двухместные, надувные байдарки для сплава. Обладают высокой устойчивостью и хорошей управляемостью в порогах, то есть подходят для новичков. Изготовлены из прочных ПВХ материалов.

Какое снаряжение для лагеря предоставляется?

Палатки – четырехместные. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков.

Спальники – температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если Вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее.

Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ух местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Как организована безопасность на маршруте?

В мае рекомендуется в личном снаряжении иметь неопреновый костюм.

В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Все участники застрахованы от несчастного случая.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
7 мая 2022
Все было организовано очень достойно, учтены все наши пожелания! Алена и Маша очень хорошо всё нам объяснили, интересовались всё ли в порядке, в течение поездки до самого возвращения. Мы остались очень довольны.
Большое спасибо за прекрасный гостевой Дом, за вкусную еду, напитки. Все прекрасно!!!! Спасибо
А
6 мая 2022
В целом тур хороший, насыщенный! Есть некоторые нюансы, первое-принимающей стороне думаю нужен один гид, который будет возить группу и рассказывать всё интересное! И второе, экипировка по сплаву, никакая! Каска и спасжилет, полный бред, вода, 2-3 градуса, на порогах захлестывает! И на улице дождь со снегом +! Что касается проживания и питания, просто Супер!
Ю
4 мар 2021
Только вернулись от вас. Очень понравилось у вас отдыхать! Спасибо за доброжелательное отношение и вкусную кухню. Нашли для себя возможность активно провести время)

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