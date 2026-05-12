Кижи, шунгит, «Любовь и голуби» - день на русском Севере

Из Петрозаводска - к острову на Онежском озере
Ажурные церкви «Кижи» — один из главных символов Русского Севера. Приглашаем вас полюбоваться удивительными образцами деревянного зодчества. А ещё побывать в Медвежьегорске и посёлке Шуньга. При желании вы пособираете шунгит и попробуете местные настойки. Долгое путешествие будет спокойным и очень красивым.
Описание трансфер

Медвежьегорск — место съёмок фильма «Любовь и голуби»

Вы узнаете, какие сцены снимались здесь, и увидите, как это место выглядит сегодня.

Остров Кижи и экскурсия с музейным гидом. Летом — на катере, зимой — на судне на воздушной подушке.

  • Вы познакомитесь с Преображенской летней церковью (открыта в тёплый сезон) и зимней Покровской церковью
  • Осмотрите колокольню с шатровым куполом, часовню Михаила Архангела, ветряную мельницу и дом Ошевнева — музей быта зажиточных крестьян Заонежья
  • У вас будет 1,5 часа свободного времени для самостоятельной прогулки по острову

Посёлок Шуньга и шунгитовый разрез

Вы увидите геологический памятник, где добывают древнейший минерал. При желании заберёте несколько камешков с собой.

Ориентировочный тайминг:
8:00 — выезд из Петрозаводска
9:50 — остановка в кафе
10:15 — Медвежьегорск
12:45 — посёлок Оятевщина и переправа на Кижи
13:00 — экскурсия по музею-заповеднику
14:30–16:00 — свободное время на острове
20:00 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

  • Мы заберём вас по вашему адресу в Петрозаводске, с ж/д вокзала или от аэропорта Бесовец
  • Едем на микроавтобусе Volkswagen Caravella или Mercedes Vito с кондиционером и детскими креслами. По запросу — на легковом автомобиле
  • В стоимость включены: трансфер, переправа на остров, экскурсия с музейным гидом, дегустация северных настоек для путешественников 18+
  • Перед поездкой на катере проводится инструктаж по технике безопасности, для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
  • Дополнительно оплачивается билет в музей-заповедник Кижи — 1000 ₽ с чел., есть льготы
  • Питание в кафе — по желанию, не входит в стоимость

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный7800 ₽
Дети до 5 лет4300 ₽
Пенсионеры7800 ₽
Студенты7800 ₽
Дети от 5 до 18 лет7800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 46 туристов
Я коренной житель города Петрозаводска. Я сам или водитель из моей команды отвезём вас на экскурсию подберем отличного гида для вас и вашей компании — без толпы и суеты. С нами вы
читать дальше

побываете в самых известных местах Карелии. Увидите Валаам, Кижи, Кивач, Соловки, монастырь Александра Свирского и Долину зайцев. А также мы ездим по деревням: Киндасово, Кинерма и Рубчойла. А ещё на Ладожские шхеры и во многие другие интересные места! Наш транспорт — Volkswagen Caravella и Mercedes Vito.

Отзывы и рейтинг

Я
Достаточно интересная экскурсия практически в индивидуальном формате. По дороге на остров и обратно Александр всегда что-то рассказывал и делился увлекательными фактами. На самом острове Кижи многое зависит от погоды, под
читать дальше

конец второго часа настиг дождь, спрятаться от него можно только в районе кафе и касс, фактически. После часовой экскурсии с местным экскурсоводом времени посмотреть остальную доступную часть острова на самом деле не так много, особенно если погода меняется постоянно. В Карелии она непредсказуемая от слова совсем). Так что данную экскурсию рекомендую тем, кто планирует увидеть всё да понемногу, как в нашем случае: и пособирать шунгит, и вспомнить фильм "Любовь и голуби", попробовать настойку, и даже купить картину на память с красивыми пейзажами у бывшего москвича, ну и просто полюбоваться видами во время дороги). Целенаправленно только на остров лучше ехать в сезон фестивалей и ярмарок, где можно будет провести весь день.

Н
Так получилось, что мы приехали в Петрозаводск в не сезон. Очень хотели попасть на остров Кижи, просмотрев все объявления, на четверг было только одно предложение и это был Александр. Хотим
читать дальше

сказать большое спасибо и за то, что, несмотря, что группа не набралась(были только мы вдвоем), Александр не отменил поездку, и за очень интересный маршрут, и за интересное неформальное общение. Обязательно будем рекомендовать своим знакомым

А
отличная организация)
