Ажурные церкви «Кижи» — один из главных символов Русского Севера. Приглашаем вас полюбоваться удивительными образцами деревянного зодчества. А ещё побывать в Медвежьегорске и посёлке Шуньга. При желании вы пособираете шунгит и попробуете местные настойки. Долгое путешествие будет спокойным и очень красивым.
Описание трансфер
Медвежьегорск — место съёмок фильма «Любовь и голуби»
Вы узнаете, какие сцены снимались здесь, и увидите, как это место выглядит сегодня.
Остров Кижи и экскурсия с музейным гидом. Летом — на катере, зимой — на судне на воздушной подушке.
- Вы познакомитесь с Преображенской летней церковью (открыта в тёплый сезон) и зимней Покровской церковью
- Осмотрите колокольню с шатровым куполом, часовню Михаила Архангела, ветряную мельницу и дом Ошевнева — музей быта зажиточных крестьян Заонежья
- У вас будет 1,5 часа свободного времени для самостоятельной прогулки по острову
Посёлок Шуньга и шунгитовый разрез
Вы увидите геологический памятник, где добывают древнейший минерал. При желании заберёте несколько камешков с собой.
Ориентировочный тайминг:
8:00 — выезд из Петрозаводска
9:50 — остановка в кафе
10:15 — Медвежьегорск
12:45 — посёлок Оятевщина и переправа на Кижи
13:00 — экскурсия по музею-заповеднику
14:30–16:00 — свободное время на острове
20:00 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
- Мы заберём вас по вашему адресу в Петрозаводске, с ж/д вокзала или от аэропорта Бесовец
- Едем на микроавтобусе Volkswagen Caravella или Mercedes Vito с кондиционером и детскими креслами. По запросу — на легковом автомобиле
- В стоимость включены: трансфер, переправа на остров, экскурсия с музейным гидом, дегустация северных настоек для путешественников 18+
- Перед поездкой на катере проводится инструктаж по технике безопасности, для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- Дополнительно оплачивается билет в музей-заповедник Кижи — 1000 ₽ с чел., есть льготы
- Питание в кафе — по желанию, не входит в стоимость
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7800 ₽
|Дети до 5 лет
|4300 ₽
|Пенсионеры
|7800 ₽
|Студенты
|7800 ₽
|Дети от 5 до 18 лет
|7800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 46 туристов
Я коренной житель города Петрозаводска. Я сам или водитель из моей команды отвезём вас на экскурсию подберем отличного гида для вас и вашей компании — без толпы и суеты. С нами вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Я
Достаточно интересная экскурсия практически в индивидуальном формате. По дороге на остров и обратно Александр всегда что-то рассказывал и делился увлекательными фактами. На самом острове Кижи многое зависит от погоды, под
Н
Так получилось, что мы приехали в Петрозаводск в не сезон. Очень хотели попасть на остров Кижи, просмотрев все объявления, на четверг было только одно предложение и это был Александр. Хотим
А
отличная организация)
