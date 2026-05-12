Ажурные церкви «Кижи» — один из главных символов Русского Севера. Приглашаем вас полюбоваться удивительными образцами деревянного зодчества. А ещё побывать в Медвежьегорске и посёлке Шуньга. При желании вы пособираете шунгит и попробуете местные настойки. Долгое путешествие будет спокойным и очень красивым.

Медвежьегорск — место съёмок фильма «Любовь и голуби»

Вы узнаете, какие сцены снимались здесь, и увидите, как это место выглядит сегодня.

Остров Кижи и экскурсия с музейным гидом. Летом — на катере, зимой — на судне на воздушной подушке.

Вы познакомитесь с Преображенской летней церковью (открыта в тёплый сезон) и зимней Покровской церковью

Осмотрите колокольню с шатровым куполом, часовню Михаила Архангела, ветряную мельницу и дом Ошевнева — музей быта зажиточных крестьян Заонежья

У вас будет 1,5 часа свободного времени для самостоятельной прогулки по острову

Посёлок Шуньга и шунгитовый разрез

Вы увидите геологический памятник, где добывают древнейший минерал. При желании заберёте несколько камешков с собой.

Ориентировочный тайминг:

8:00 — выезд из Петрозаводска

9:50 — остановка в кафе

10:15 — Медвежьегорск

12:45 — посёлок Оятевщина и переправа на Кижи

13:00 — экскурсия по музею-заповеднику

14:30–16:00 — свободное время на острове

20:00 — возвращение в Петрозаводск

