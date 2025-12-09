Вас ждёт сказочный зимний день! Карельская природа и свежий воздух, 2-часовое сафари на снегоходах, рассказы об обрядах местных жителей и чаепитие с вкусняшками.
По желанию, если останутся силы и время, мы можем заехать на наш знаменитый водопад Кивач, воспетый когда-то поэтом Державиным.
Описание экскурсии
Мы проедем 70 км в одну сторону по живописным карельским местам. В пути вы услышим интересные рассказы о нашем волшебном крае.
Прибудем на базу возле Сундозера, где вас ждёт сафари на снегоходах: 30 мин — экипировка и инструктаж, 1,5 ч — основная программа.
Поездка начинается с просёлочных дорог, затем — выезд в сосновый бор и карельский лес. Сделаем остановку в лесу для чаепития со сладостями. При хорошем ледовом покрытии возможен выезд на Сундозеро По пути будет несколько остановок для фото.
После сафари при желании посетим знаменитый водопад Кивач. Зайдём в Музей природы и на обратном пути можем заехать в Музей шунгита.
Организационные детали
Можно с детьми от 14 лет.
В стоимость включено:
- трансфер на Toyota RAV4 или Volkswagen Caravelle
- сафари на снегоходах Yamaha Viking при посадке по 2 человека на снегоходе
- инструктаж и сопровождение инструктора на отдельном снегоходе
- аренда экипировки (снегоходный костюм, подшлемник, обувь, перчатки, шлем с забралом)
- чай и сладости
Дополнительные расходы:
- при посадке 1 человека на снегоходе доплата 8000 ₽
- визит в заповедник «Кивач» и Музей шунгита — 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 65 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
Входит в следующие категории Петрозаводска
