Двухчасовое сафари на снегоходах в Карелии

Из Петрозаводска - прямиком в зимнюю сказку в лесу возле Сундозера
Вас ждёт сказочный зимний день! Карельская природа и свежий воздух, 2-часовое сафари на снегоходах, рассказы об обрядах местных жителей и чаепитие с вкусняшками.

По желанию, если останутся силы и время, мы можем заехать на наш знаменитый водопад Кивач, воспетый когда-то поэтом Державиным.
Описание экскурсии

Мы проедем 70 км в одну сторону по живописным карельским местам. В пути вы услышим интересные рассказы о нашем волшебном крае.

Прибудем на базу возле Сундозера, где вас ждёт сафари на снегоходах: 30 мин — экипировка и инструктаж, 1,5 ч — основная программа.

Поездка начинается с просёлочных дорог, затем — выезд в сосновый бор и карельский лес. Сделаем остановку в лесу для чаепития со сладостями. При хорошем ледовом покрытии возможен выезд на Сундозеро По пути будет несколько остановок для фото.

После сафари при желании посетим знаменитый водопад Кивач. Зайдём в Музей природы и на обратном пути можем заехать в Музей шунгита.

Организационные детали

Можно с детьми от 14 лет.

В стоимость включено:

  • трансфер на Toyota RAV4 или Volkswagen Caravelle
  • сафари на снегоходах Yamaha Viking при посадке по 2 человека на снегоходе
  • инструктаж и сопровождение инструктора на отдельном снегоходе
  • аренда экипировки (снегоходный костюм, подшлемник, обувь, перчатки, шлем с забралом)
  • чай и сладости

Дополнительные расходы:

  • при посадке 1 человека на снегоходе доплата 8000 ₽
  • визит в заповедник «Кивач» и Музей шунгита — 1000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 65 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!

Входит в следующие категории Петрозаводска

