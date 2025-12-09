Вас ждёт сказочный зимний день! Карельская природа и свежий воздух, 2-часовое сафари на снегоходах, рассказы об обрядах местных жителей и чаепитие с вкусняшками. По желанию, если останутся силы и время, мы можем заехать на наш знаменитый водопад Кивач, воспетый когда-то поэтом Державиным.

Описание экскурсии

Мы проедем 70 км в одну сторону по живописным карельским местам. В пути вы услышим интересные рассказы о нашем волшебном крае.

Прибудем на базу возле Сундозера, где вас ждёт сафари на снегоходах: 30 мин — экипировка и инструктаж, 1,5 ч — основная программа.

Поездка начинается с просёлочных дорог, затем — выезд в сосновый бор и карельский лес. Сделаем остановку в лесу для чаепития со сладостями. При хорошем ледовом покрытии возможен выезд на Сундозеро По пути будет несколько остановок для фото.

После сафари при желании посетим знаменитый водопад Кивач. Зайдём в Музей природы и на обратном пути можем заехать в Музей шунгита.

Организационные детали

Можно с детьми от 14 лет.

В стоимость включено:

трансфер на Toyota RAV4 или Volkswagen Caravelle

сафари на снегоходах Yamaha Viking при посадке по 2 человека на снегоходе

инструктаж и сопровождение инструктора на отдельном снегоходе

аренда экипировки (снегоходный костюм, подшлемник, обувь, перчатки, шлем с забралом)

чай и сладости

