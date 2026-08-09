Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии (на вашем авто)
Познакомиться с миром поверий и легенд края на территории таинственного геологического памятника
Русский Север столь же загадочен, сколь и красив: культура коренных народов здесь тесно связана с природой, и в аномальных зонах все еще чувствуется сила языческих традиций.
К одному из таких мест вы отправитесь, чтобы рассмотреть капища и остатки каменных лабиринтов, услышать предания карелов, вепсов и саамов, а также насладиться красотой Онежского озера и сказочными рощами.
По дороге к урочищу, куда вы доберетесь через полтора часа, будет немало интересных тем для бесед. Я покажу поселок, где живут на застывшем вулкане и расскажу, как это влияет на местных жителей, хозяйственные культуры и энергетические аспекты. Также вы услышите историю старинного храма Сретения Господня, что встретится по пути. Поговорим об основании считать Карелию «легкими Европы», а еще о традициях и быте карелов, вепсов и саамов. И, кроме того, проезжая вдоль берега Онежского озера, вы узнаете о происхождении и легендах таинственного водоема, об особенностях окружающей его природы и местных поверьях, в которых до сих пор есть место Мункилайненам (великанам) и Чаклингам (гномам)!
Геологический памятник природы и место силы
В продолжение рассказов о сильных языческих традициях региона вы познакомитесь с одним из культовых мест в окрестностях Петрозаводска. Возле «Чертова стула» я расскажу, в чем особенная ценность урочища и как оно помогает в историко-геологических исследованиях. Какие предания сохранились об использовании места в качестве капища. Какую роль в культуре играли рощи, сейды, каменные лабиринты и кромлехи. Кто такие «дивьи люди» и какие божества здесь почитались испокон веков. И, конечно, отдельное внимание уделим аномалиям, которые наблюдаются в этой мистической зоне.
В качестве бонуса в программе также будет Ботанический сад, где собраны растения с разных континентов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида
Отдельно оплачиваются билеты в Ботанический сад — 300 ₽/взрослые; детям, студентам, пенсионерам и тд. — льготы
Режим работы Ботанического сада: с 1 мая по 1 ноября
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Онежского озера или у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2808 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
1
3
–
2
–
1
–
Оксана
прекрасная экскурсия получилась) Елена - отличный знаток того,о чем рассказывает) было здорово и о серьёзных вещах поговорить, и посмеяться от души) с удовольствием приедем ещё)
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Яна
Хотим оставить отзыв о экскурсии на Урочище Чертов Стул. Благодарим за отличное времяпрепровождение, интересную информацию, лично для нас с грамотной подачей. Елена из тех гидов что притягивает к себе светлой и добродушной энергией, юмором,с ней очень легко! 4 увлекательных часа пролетели как один миг!!! Но оставив много положительных эмоций! Очень хотелось бы провести время с Еленой в других красивых места Карелии!!!! Тула и Яна
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Никита
Благодарим Елену за замечательную экскурсию к урочищу Чёртов стул! За 4 с небольшим часа узнали много нового о традициях, верованиях и обрядах карел, об истории урочища, связанных с ним легендами и читать дальшеуменьшить
преданиями. Нам понравились как содержание экскурсии, так и неформальная манера подачи. Елена оставила у нас самые лучшие впечатления – как знающий гид, и просто как доброжелательный, приятный в общении человек. Отдельное спасибо за дополнительные материалы, которые Елена прислала после экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Елена, огромная благодарность Вам за уделенное время и приятную познавательную экскурсию с чудесными мистическими элементами 🩷🧚🏻♀️🧝♀️Вы попали в самое сердечко 🙏🦋🩷
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Моросящий дождик не омрачил этот день. Прекрасная и необычная экскурсия. Экскурсия из разряда «то, что не узнаешь из Википедии». Елена просто великолепна, юмор, интересные истории, ее знания - всё на уровне!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Были на этой экскурсии с прекрасным гидом Еленой. Много информации о легендах, верованиях и мифологии, что погружает в культуру и быт Карелии. Удобный маршрут, красивые виды природы. Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии (на вашем авто)»