Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Русский Север столь же загадочен, сколь и красив: культура коренных народов здесь тесно связана с природой, и в аномальных зонах все еще чувствуется сила языческих традиций. К одному из таких мест вы отправитесь, чтобы рассмотреть капища и остатки каменных лабиринтов, услышать предания карелов, вепсов и саамов, а также насладиться красотой Онежского озера и сказочными рощами.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Мифы, легенды и поверья Карелии

По дороге к урочищу, куда вы доберетесь через полтора часа, будет немало интересных тем для бесед. Я покажу поселок, где живут на застывшем вулкане и расскажу, как это влияет на местных жителей, хозяйственные культуры и энергетические аспекты. Также вы услышите историю старинного храма Сретения Господня, что встретится по пути. Поговорим об основании считать Карелию «легкими Европы», а еще о традициях и быте карелов, вепсов и саамов. И, кроме того, проезжая вдоль берега Онежского озера, вы узнаете о происхождении и легендах таинственного водоема, об особенностях окружающей его природы и местных поверьях, в которых до сих пор есть место Мункилайненам (великанам) и Чаклингам (гномам)!

Геологический памятник природы и место силы

В продолжение рассказов о сильных языческих традициях региона вы познакомитесь с одним из культовых мест в окрестностях Петрозаводска. Возле «Чертова стула» я расскажу, в чем особенная ценность урочища и как оно помогает в историко-геологических исследованиях. Какие предания сохранились об использовании места в качестве капища. Какую роль в культуре играли рощи, сейды, каменные лабиринты и кромлехи. Кто такие «дивьи люди» и какие божества здесь почитались испокон веков. И, конечно, отдельное внимание уделим аномалиям, которые наблюдаются в этой мистической зоне.

В качестве бонуса в программе также будет Ботанический сад, где собраны растения с разных континентов.

Организационные детали