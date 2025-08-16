Мои заказы

Автобусные – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Автобусные» в Петрозаводске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
На автобусе
5 часов
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пикником с калитками. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Из Петрозаводска - в Александро-Свирский монастырь
На автобусе
10 часов
Групповая
Отправиться в одну из самых необычных и значимых обителей Русского Севера
Начало: Экскурсии на набережной Петрозаводска
27 сен в 08:00
4 окт в 08:00
4500 ₽ за человека
Новогодний маршрут из Петрозаводска: Чёртов стул + зимний пикник
На автобусе
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Отправляйтесь в увлекательное зимнее путешествие: Дед Мороз, шунгит и пикник на Чёртовом стуле. Ощутите настоящую магию Карелии
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
26 сен в 10:30
25 окт в 10:30
4200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2025
    Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
    Огромное спасибо Светлане за познавательную, комфортную и дружественную (наверное из-за малочисленности участников) экскурсию. Чертов стул, Онежское озеро, горячий чай, черника… и конечно же рассказ были потрясными, незабываемыми, вкусными и познавательными!))👍
  • А
    Анна
    29 июля 2025
    Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
    Все хорошо. Спасибо
  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
    Большое спасибо, Светлана!!!
  • М
    Мария
    1 июля 2025
    Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
    Замечательная экскурсия! Светлана настолько интересно все рассказывала и показывала, что даже плохие погодные условия совершенно не помешали насладиться времяпрепровождением!
  • Г
    Гала
    7 июня 2025
    Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
    Хорошая экскурсия!
  • Э
    Элеонора
    20 мая 2025
    Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
    Уютная, дружелюбная, домашняя атмосфера комбинированной (пешая и на авто) экскурсии с красивыми локациями и интересным экскурсом в прошлое! Благодарим Светлану!
  • И
    Игорь
    10 мая 2025
    Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
    Маршрут продуман очень хорошо, сочетая пешую прогулку с поездкой на машине. Светлана очень интересно рассказала про Калевалу, про историю Петрозаводска. Получили огромное удовольствие!
  • Н
    Наталья
    16 февраля 2025
    Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
    С большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные факты об истории города, о
    знаменитых горожанах. Логично выстроен маршрут, до дальних локаций доезжали на машине, что очень удобно, особенно зимой.
    Светлана прекрасный рассказчик и интересный человек, а как она рассказывает калевальские руны!!
    Рекомендую однозначно эту экскурсию со Светланой!

