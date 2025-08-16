Т Татьяна Петрозаводск - с разных сторон и с пикником Огромное спасибо Светлане за познавательную, комфортную и дружественную (наверное из-за малочисленности участников) экскурсию. Чертов стул, Онежское озеро, горячий чай, черника… и конечно же рассказ были потрясными, незабываемыми, вкусными и познавательными!))👍

А Анна Петрозаводск - с разных сторон и с пикником Все хорошо. Спасибо

Е Елена Петрозаводск - с разных сторон и с пикником Большое спасибо, Светлана!!!

М Мария Петрозаводск - с разных сторон и с пикником Замечательная экскурсия! Светлана настолько интересно все рассказывала и показывала, что даже плохие погодные условия совершенно не помешали насладиться времяпрепровождением!

Г Гала Петрозаводск - с разных сторон и с пикником Хорошая экскурсия!

Э Элеонора Петрозаводск - с разных сторон и с пикником Уютная, дружелюбная, домашняя атмосфера комбинированной (пешая и на авто) экскурсии с красивыми локациями и интересным экскурсом в прошлое! Благодарим Светлану!

И Игорь Петрозаводск - с разных сторон и с пикником Маршрут продуман очень хорошо, сочетая пешую прогулку с поездкой на машине. Светлана очень интересно рассказала про Калевалу, про историю Петрозаводска. Получили огромное удовольствие!