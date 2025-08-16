Групповая
до 15 чел.
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пикником с калитками. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Групповая
Из Петрозаводска - в Александро-Свирский монастырь
Отправиться в одну из самых необычных и значимых обителей Русского Севера
Начало: Экскурсии на набережной Петрозаводска
27 сен в 08:00
4 окт в 08:00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Новогодний маршрут из Петрозаводска
Отправляйтесь в увлекательное зимнее путешествие: Дед Мороз, шунгит и пикник на Чёртовом стуле. Ощутите настоящую магию Карелии
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
26 сен в 10:30
25 окт в 10:30
4200 ₽ за человека
- ТТатьяна16 августа 2025Огромное спасибо Светлане за познавательную, комфортную и дружественную (наверное из-за малочисленности участников) экскурсию. Чертов стул, Онежское озеро, горячий чай, черника… и конечно же рассказ были потрясными, незабываемыми, вкусными и познавательными!))👍
- ААнна29 июля 2025Все хорошо. Спасибо
- ЕЕлена8 июля 2025Большое спасибо, Светлана!!!
- ММария1 июля 2025Замечательная экскурсия! Светлана настолько интересно все рассказывала и показывала, что даже плохие погодные условия совершенно не помешали насладиться времяпрепровождением!
- ГГала7 июня 2025Хорошая экскурсия!
- ЭЭлеонора20 мая 2025Уютная, дружелюбная, домашняя атмосфера комбинированной (пешая и на авто) экскурсии с красивыми локациями и интересным экскурсом в прошлое! Благодарим Светлану!
- ИИгорь10 мая 2025Маршрут продуман очень хорошо, сочетая пешую прогулку с поездкой на машине. Светлана очень интересно рассказала про Калевалу, про историю Петрозаводска. Получили огромное удовольствие!
- ННаталья16 февраля 2025С большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные факты об истории города, о
