Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Отправьтесь в путешествие на остров Кижи, чтобы увидеть уникальные деревянные храмы и узнать о богатой истории Заонежья. Уникальный опыт для всех
Завтра в 07:00
7 ноя в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия
Откройте тайны Карелии на экскурсии в Кижи и Заонежье. Профессиональный гид, комфортный автобус и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ротонды на набережной Петрозаводска
Расписание: в пятницу в 08:30
7 ноя в 08:00
14 ноя в 08:30
8200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи
За старинными преданиями, красотой карельской природы и деревянной архитектурой
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
7 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
7800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 мая 2025Кижи великолепны, чудо Русского Севера! О минусах - понимаю, что в это время года иного варианта маршрута нет, но ехать
- ЮЮлия2 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Гид Марина все время рассказывала интересные факты о Карелии и местах, где мы проезжали, либо останавливались. Познавательная экскурсия. Спасибо за организацию!
- ИИрина28 апреля 2025Были на данной экскурсии 25 апреля 2025 г.
Огромная благодарность за интереснейший рассказ по Кижам экскурсоводу Александру! И за развернутые ответы
- ААлла31 января 2025Я давно уже хотела посетить Кижи и наконец появилась эта возможность. Тем более здесь ценник самый приемлемый и доступный. Поездка
- ТТатьяна14 января 2025Прекрасная организация. Прекрасный гид Юля. Национальный её костюм 👍. Очень интересный рассказ о культуре и традициях карелов от момента рождения до смерти. Прекрасный экскурсовод в Кижи. Рекомендую
- ЮЮлия9 января 2025Несмотря на достаточно ранний выезд и длительный переезд, экскурсию рекомендую. Гид Елена интересно рассказывает и отвечает на все вопросы, старается
- ССветлана5 января 2025Экскурсия понравилась! Да, дорога достаточно долгая и несколько утимительная, но тех, кто действительно хочет в зимний период полюбоваться Кижи, это
- ЗЗульфия27 декабря 2024Посетили экскурсию 27.12.24 очень интересно. Гид Марина отлично всё рассказывает 👍Остров Кижи необыкновенно красивый. Дорога долгая, но проходит незаметно т. к. всё очень хорошо продумано. Был вкусный ужин😋мы очень довольны! Спасибо большое!
- ННаталья21 декабря 2024Спасибо, что возите на кижи зимой! На самом деле, кроме вас никого и не нашла. Понравилась и сама экскурсия и гид Марина! Было очень интересно! На острове были одни)))
- ЕЕвгения4 мая 2024Посетили экскурсию «Кижи и Заонежье» 3 мая. Все очень понравилось, погода была солнечная, на озере еще был лед, но так
- ЕЕкатерина3 мая 2024Хотим сказать огромное спасибо гиду-Анне Ивановне. На майских праздниках мы провели с ней три дня.
Чуткая, добрая женщина, настолько любящая свою
- ККсения6 апреля 2024Само место потрясающее, атмосфера острова и экскурсия.
Но лично нам не хватило времени на острове. Полтора часа экскурсия на острове и
- ИИлья18 января 2024Били зимой - очень красиво, но и очень холодно. Лучше ехать летом.
Ехать долго, на острове небольшая экскурсия с любованием сооружений.
- ММаргарита13 января 2024Экскурсия понравилась, несмотря на то, что ехать зимой долго (около 4 часов в одну сторону), логистика продумана, были остановки на
- ААнна8 января 2024Замечательный гид Ольга очень интересно рассказывала, но по плану программы предусматривались остановки на осмотр достопримечательностей.
Остановок не было, только Кижи туда-обратно.
- ННадежда9 декабря 2023Добрый день Все прекрасно. Гиды молодцы. Мы побывали в зимней сказке. Спасибо большое за все
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В Кижи на воздушной подушке зимой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в ноябре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "В Кижи на воздушной подушке зимой" можно забронировать 3 экскурсии от 7800 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год по теме «В Кижи на воздушной подушке зимой», 71 ⭐ отзыв, цены от 7800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь