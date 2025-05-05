Мои заказы

В Кижи на воздушной подушке зимой – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «В Кижи на воздушной подушке зимой» в Петрозаводске, цены от 7800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
На машине
На снегоходах
13 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Отправьтесь в путешествие на остров Кижи, чтобы увидеть уникальные деревянные храмы и узнать о богатой истории Заонежья. Уникальный опыт для всех
Завтра в 07:00
7 ноя в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
На автобусе
12 часов
21 отзыв
Групповая
Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия
Откройте тайны Карелии на экскурсии в Кижи и Заонежье. Профессиональный гид, комфортный автобус и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ротонды на набережной Петрозаводска
Расписание: в пятницу в 08:30
7 ноя в 08:00
14 ноя в 08:30
8200 ₽ за человека
Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи
На машине
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи
За старинными преданиями, красотой карельской природы и деревянной архитектурой
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
7 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
7800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 мая 2025
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Кижи великолепны, чудо Русского Севера! О минусах - понимаю, что в это время года иного варианта маршрута нет, но ехать
    5 часов в одну сторону тяжеловато, в результате на сам остров остается только 2,5 часа, что критично мало. В навигационный сезон из Петрозаводска всего час двадцать минут на Ракете. Вместе с тем, повторяю - Кижи должен увидеть каждый. Обязательно купите билет в Церковь Преображения (большой храм), увидите красивейший деревянный иконостас - его посещение в программу экскурсии не входит.

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2025
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. Гид Марина все время рассказывала интересные факты о Карелии и местах, где мы проезжали, либо останавливались. Познавательная экскурсия. Спасибо за организацию!
    Очень понравилась экскурсия. Гид Марина все время рассказывала интересные факты о Карелии и местах, где мы проезжали, либо останавливались. Познавательная экскурсия. Спасибо за организацию!
  • И
    Ирина
    28 апреля 2025
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Были на данной экскурсии 25 апреля 2025 г.
    Огромная благодарность за интереснейший рассказ по Кижам экскурсоводу Александру! И за развернутые ответы
    на все возникшие вопросы. Всё "на одном дыхании", хотелось ни упустить ни одного его слова.
    А вот долгая дорога на автобусе до места назначения сопровождалась очень недолгой исторической справкой гида Никиты. Более 50℅ дороги проехали в тишине. И весь обратный путь в Петрозаводск тоже. А ведь уверена, что Заонежье имеет много легенд, сказаний, да и интересной современной информации тоже… Странно было видеть гида в наушниках, мирно дремлющего… Может быть это и есть "всё включено"???
    А как возможное пожелание: может быть включить в программу пешую прогулку мимо дома героев знаменитого фильма" Любовь и голуби"? Думаю, многое бы согласились увидеть места съёмок своими глазами.. .

  • А
    Алла
    31 января 2025
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Я давно уже хотела посетить Кижи и наконец появилась эта возможность. Тем более здесь ценник самый приемлемый и доступный. Поездка
    вышла замечательной! Ехать в один конец 4 с лишним часа из Петрозаводска, но это стоит того. Это именно настоящее путешествие, здесь на первом месте не еда (судя по некоторым отзывам, были недовольства на этот счет). Если плотно позавтракать перед экскурсией, то очень даже комфортно выдерживаешь около 2 часов, по дороге в Кижи есть остановка в небольшом кафе, где можно выпить горячего чая с вкусной выпечкой, там же уборная (только за наличку 25₽). После ехать еще 2 с небольшим часа, добираться до самого острова 3-5 минут на хивусе (ховеркрафте). На экскурсию уходит час-полтора, после можно зайти в кафе и отогреться горячим чаем с выпечкой. На обратном пути в Медвежьегорске накормят очень сытно и плотно в столовой (опять же никаких изысков не ждите, самая обычная еда «первое-второе-компот с ватрушкой). До этого ужина потребуется продержаться 2-2,5 часа. Лично я не голодала в этой поездке, у меня была главная цель-попасть в Кижи, поэтому ничего не омрачило дорогу. Еще для заметки, еду с собой брать нет смысла, потому что в автобусе есть не разрешают. У нас была гидом Елена, прекрасный экскурсовод, знает очень много о Карелии и с удовольствием делилась с нами всей информацией. Спасибо большое за эту поездку, с Вашей помощью я увидела это чудо в живую собственными глазами!

    Я давно уже хотела посетить Кижи и наконец появилась эта возможность. Тем более здесь ценник самый приемлемый и доступный. Поездка
  • Т
    Татьяна
    14 января 2025
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Прекрасная организация. Прекрасный гид Юля. Национальный её костюм 👍. Очень интересный рассказ о культуре и традициях карелов от момента рождения до смерти. Прекрасный экскурсовод в Кижи. Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Несмотря на достаточно ранний выезд и длительный переезд, экскурсию рекомендую. Гид Елена интересно рассказывает и отвечает на все вопросы, старается
    скрасить дорогу, следит за группой, чтобы всем было комфортно. Человек- позитив. Времени на все хватило - на завтрак на стоянке и на перекусить и посетить санитарную комнату на Кижах. Всю экскурсию Елена сопровождала нас и рекомендовала на что обратить внимание. На обратном пути вполне достойно покормили в столовой.

  • С
    Светлана
    5 января 2025
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Экскурсия понравилась! Да, дорога достаточно долгая и несколько утимительная, но тех, кто действительно хочет в зимний период полюбоваться Кижи, это
    не остановит. Гид Юлия - выше всяких похвал!!! Настоящая кладезь информации о культуре, обычаях, традициях Карелии! На о. Кижи экскурсия также была очень интересная, без спешки, никто никого не подгонял. Организационная сторона также была на должном уровне, все четко.

  • З
    Зульфия
    27 декабря 2024
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Посетили экскурсию 27.12.24 очень интересно. Гид Марина отлично всё рассказывает 👍Остров Кижи необыкновенно красивый. Дорога долгая, но проходит незаметно т. к. всё очень хорошо продумано. Был вкусный ужин😋мы очень довольны! Спасибо большое!
    Посетили экскурсию 27.12.24 очень интересно. Гид Марина отлично всё рассказывает 👍Остров Кижи необыкновенно красивый. Дорога долгая, но проходит незаметно т. к. всё очень хорошо продумано. Был вкусный ужин😋мы очень довольны! Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    21 декабря 2024
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Спасибо, что возите на кижи зимой! На самом деле, кроме вас никого и не нашла. Понравилась и сама экскурсия и гид Марина! Было очень интересно! На острове были одни)))
    Спасибо, что возите на кижи зимой! На самом деле, кроме вас никого и не нашла. Понравилась и сама экскурсия и гид Марина! Было очень интересно! На острове были одни)))
  • Е
    Евгения
    4 мая 2024
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Посетили экскурсию «Кижи и Заонежье» 3 мая. Все очень понравилось, погода была солнечная, на озере еще был лед, но так
    как мы были одеты тепло, то чувствовали себя комфортно. Сама экскурсия очень познавательная и интересная, 11-ти летнему ребенку было не скучно. Экскурсовод Юлия Евгеньевна замечательная! Познакомила нас с культурой и историей Карелии и народов, населявших ее. Однозначно могу порекомендовать данную экскурсию и агентство. Спасибо еще раз огромное, наши ожидания оправдались на 5+

    Посетили экскурсию «Кижи и Заонежье» 3 мая. Все очень понравилось, погода была солнечная, на озере еще был лед, но так
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Хотим сказать огромное спасибо гиду-Анне Ивановне. На майских праздниках мы провели с ней три дня.
    Чуткая, добрая женщина, настолько любящая свою
    Родину, очень интересно преподносит материал. Утро всегда начиналось с загадок, а вечер радовал нас сказками)
    На память Анна Ивановна подарила мне кусочек мрамора)
    Таких гидов мы ещё не встречали.
    В следующий раз, когда соберёмся снова в Карелию обязательно запишемся к Анне Ивановне.

  • К
    Ксения
    6 апреля 2024
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Само место потрясающее, атмосфера острова и экскурсия.
    Но лично нам не хватило времени на острове. Полтора часа экскурсия на острове и
    полчаса на туалет+чай. А хотелось и посмотреть самостоятельно, не торопясь погулять по деревне Ямки (мы даже не дошли до нее от слова совсем).

    8 часов дороги и всего два часа на острове. . странное соотношение.
    Озвучено было, что возвращение к 21ч, в итоге уже в 19ч были в Петрозаводске. Можно было это время на остров потратить в общем то. .

    Само место потрясающее, атмосфера острова и экскурсия.
  • И
    Илья
    18 января 2024
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Били зимой - очень красиво, но и очень холодно. Лучше ехать летом.
    Ехать долго, на острове небольшая экскурсия с любованием сооружений.
  • М
    Маргарита
    13 января 2024
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Экскурсия понравилась, несмотря на то, что ехать зимой долго (около 4 часов в одну сторону), логистика продумана, были остановки на
    перекус/туалет). Погода тоже не подвела: морозно и солнечно! Гид Марина рассказала очень много интересного, включала фильмы тематические, было познавательно и не скучно. На Кижи гид Антон тоже увлекательно рассказал. Кижи такое место, что нужно точно увидеть, несмотря ни на дальность дорогу, ни на зиму, оно прекрасно. Дорога кстати тоже стоит отдельных похвал - деревья после снегопада как в сказке! Экскурсия нам очень понравилась, хотели бы еще раз летом посетить

  • А
    Анна
    8 января 2024
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Замечательный гид Ольга очень интересно рассказывала, но по плану программы предусматривались остановки на осмотр достопримечательностей.
    Остановок не было, только Кижи туда-обратно.
  • Н
    Надежда
    9 декабря 2023
    Кижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
    Добрый день Все прекрасно. Гиды молодцы. Мы побывали в зимней сказке. Спасибо большое за все

