вышла замечательной! Ехать в один конец 4 с лишним часа из Петрозаводска, но это стоит того. Это именно настоящее путешествие, здесь на первом месте не еда (судя по некоторым отзывам, были недовольства на этот счет). Если плотно позавтракать перед экскурсией, то очень даже комфортно выдерживаешь около 2 часов, по дороге в Кижи есть остановка в небольшом кафе, где можно выпить горячего чая с вкусной выпечкой, там же уборная (только за наличку 25₽). После ехать еще 2 с небольшим часа, добираться до самого острова 3-5 минут на хивусе (ховеркрафте). На экскурсию уходит час-полтора, после можно зайти в кафе и отогреться горячим чаем с выпечкой. На обратном пути в Медвежьегорске накормят очень сытно и плотно в столовой (опять же никаких изысков не ждите, самая обычная еда «первое-второе-компот с ватрушкой). До этого ужина потребуется продержаться 2-2,5 часа. Лично я не голодала в этой поездке, у меня была главная цель-попасть в Кижи, поэтому ничего не омрачило дорогу. Еще для заметки, еду с собой брать нет смысла, потому что в автобусе есть не разрешают. У нас была гидом Елена, прекрасный экскурсовод, знает очень много о Карелии и с удовольствием делилась с нами всей информацией. Спасибо большое за эту поездку, с Вашей помощью я увидела это чудо в живую собственными глазами!