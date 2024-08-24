«Долина зайцев» – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории ««Долина зайцев»» в Петрозаводске, цены от 14 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
На автобусе
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Моя Карелия
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Моя Карелия: гора Сампо, водопад Кивач, вулкан Гирвас и арт-объекты
Увлекательное путешествие по Петрозаводску: арт-объекты, этнопарки, древние вулканы и целебные источники. Узнайте больше о карельской культуре и истории
Начало: От места вашего проживания
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Путешествие по волшебной Карелии
На автобусе
скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по волшебной Карелии
Увидеть живописный регион с разных сторон: от современного арта до курорта Петра I и редких растений
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
1800014 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элла
    24 августа 2024
    Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
    Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации - всё вовремя, и подача
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    машины, и возвращение, при этом достаточно времени на объектах. Рассказывает Роман интересно, ну а поскольку нам ещё и с природой повезло, то впечатления остались незабываемые.

    Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации -Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации -Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации -
  • С
    Сергей
    22 августа 2024
    Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
    С семьёй ездили на экскурсию, и могу с уверенностью сказать, что это было незабываемое приключение! Роман оказался настоящим специалистом, который
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    с энтузиазмом делился интересными фактами и историями о каждом месте, которое мы посещали. Экскурсия была прекрасно организована. Удивительно, как много интересного можно узнать о Карелии и её истории. Экскурсия подарила нам массу положительных эмоций и впечатлений! Спасибо Роману за такую замечательную возможность!

  • Г
    Галина
    20 августа 2024
    Моя Карелия
    Замечательная экскурсия с отличным гидом.
  • О
    Оксана
    20 августа 2024
    Моя Карелия
    Здравствуйте! Брали у Виктории две экскурсии: Моя Карелия и Петрозаводск в памятниках. Остались очень довольны! Виктория - отличный рассказчик, с хорошим
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    чувством юмора) Узнали множество интересных фактов о Карелии, о местной природе, о коренном населении, об истории Петрозаводска и многое другое. Отдельно хочу упомянуть водителя Олега - спасибо Вам за профессионализм! Всем рекомендую экскурсии Виктории.

  • Н
    Наталья
    7 августа 2024
    Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
    Фантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели о выборе. Рассказы очень интересные. Спасибо огромное.
    Фантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели оФантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели оФантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели о
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Моя Карелия
    Великолепная поездка. Посетили все красивые природные и рукотворные локации. Комфортно с подробной информацией исторической, природной. Нам дали возможность везде поприсутствовать
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    (не гнали), под нас подстраивались. Все рассказы с большой любовью к своей. Родине, но очень ненавязчиво. Вернулись с массой впечатлений, которых и на неделю хватит. Большое спасибо!!! 💛

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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории ««Долина зайцев»»

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  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Остров Валаам
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "«Долина зайцев»" можно забронировать 3 экскурсии от 14 400 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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