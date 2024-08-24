8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Моя Карелия: гора Сампо, водопад Кивач, вулкан Гирвас и арт-объекты
Увлекательное путешествие по Петрозаводску: арт-объекты, этнопарки, древние вулканы и целебные источники. Узнайте больше о карельской культуре и истории
Начало: От места вашего проживания
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по волшебной Карелии
Увидеть живописный регион с разных сторон: от современного арта до курорта Петра I и редких растений
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
1800014 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлла24 августа 2024Мы были на экскурсии впятером: трое взрослых и два подростка. Всем очень понравилось. По организации - всё вовремя, и подача
- ССергей22 августа 2024С семьёй ездили на экскурсию, и могу с уверенностью сказать, что это было незабываемое приключение! Роман оказался настоящим специалистом, который
- ГГалина20 августа 2024Замечательная экскурсия с отличным гидом.
- ООксана20 августа 2024Здравствуйте! Брали у Виктории две экскурсии: Моя Карелия и Петрозаводск в памятниках. Остались очень довольны! Виктория - отличный рассказчик, с хорошим
- ННаталья7 августа 2024Фантастический маршрут. Для знакомства с Карелией отлично. Роман подстраивает маршрут под запросы. Совсем не пожалели о выборе. Рассказы очень интересные. Спасибо огромное.
- ЕЕлена29 июля 2024Великолепная поездка. Посетили все красивые природные и рукотворные локации. Комфортно с подробной информацией исторической, природной. Нам дали возможность везде поприсутствовать
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории ««Долина зайцев»»
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