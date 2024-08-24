читать дальше с энтузиазмом делился интересными фактами и историями о каждом месте, которое мы посещали. Экскурсия была прекрасно организована. Удивительно, как много интересного можно узнать о Карелии и её истории. Экскурсия подарила нам массу положительных эмоций и впечатлений! Спасибо Роману за такую замечательную возможность!

С семьёй ездили на экскурсию, и могу с уверенностью сказать, что это было незабываемое приключение! Роман оказался настоящим специалистом, который