Отправляемся в самое сердце Карелии — но не туристическими путями, а тропами вепсов, хранителей уникальных традиций и языка.
Вас ждёт погружение в быт малочисленного народа — через интерьер деревянного дома 19 века с его запахом старого дерева и тёплой печи, маяк на Онежском озере и отзвуки на древней колокольне, с которой открывается вид на бескрайние леса.
Вас ждёт погружение в быт малочисленного народа — через интерьер деревянного дома 19 века с его запахом старого дерева и тёплой печи, маяк на Онежском озере и отзвуки на древней колокольне, с которой открывается вид на бескрайние леса.
Описание экскурсии
- Вы побываете в Шелтозерском вепсском этнографическом музее. Это не просто коллекция предметов — это подлинный дом, где сохранилась атмосфера крестьянского быта позапрошлого века
- Прикоснётесь к вещам, которые помнят руки их создателей, и узнаете, чем вепсская культура отличается от карельской.
- Пройдёте пешком около 6 км по живописной дороге к берегу Онежского озера. Наша цель — одинокий маяк
- По пути увидите фрагменты церкви Рождества Христова начала 20 века
- Подниметесь на колокольню церкви Дмитрия Солунского в деревне Щелейки
- Оцените панораму окрестных лесов и озёр — идеальная возможность осмыслить увиденное и сделать памятные кадры
- И откроете для себя Карелию, которая скрыта от беглого взгляда
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Петрозаводска
10:30–11:30 — экскурсия по Шелтозерскому вепсскому этнографическому музею
11:50–12:30 — обед в кафе с местной кухней.
13:00–16:00 — пеший маршрут (6 км) к берегу Онежского озера и маяку. Осмотр фрагментов церкви
16:10–16:30 — подъём на колокольню церкви Дмитрия Солунского в Щелейках
18:30 — прибытие в Петрозаводск
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе, заброска до начала экотропы, экскурсия на маршруте и в музее
- Дополнительно оплачивается входные билеты в музей: 450 ₽ взрослый, 200 ₽ школьный
- Питание в кафе оплачивается самостоятельно.
- Подъём на маяк возможен не всегда: только при определённой подготовке и благоприятных погодных условиях
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 1419 туристов
Меня зовут Дарья. В детстве я с дедушкой ходила в походы. В школе начала ночевать в палатке, а в университете — много путешествовать. Со временем мне захотелось делиться опытом. С радостью помогу вам увидеть Карелию настоящую, красивую, не тронутую цивилизацией!
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к вепсам - из Петрозаводска
Посетить старинное село и погрузиться в культуру коренных жителей Карелии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск. Прогулка по столице Карелии
Петрозаводск - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по старинным улицам, насладитесь видами на Онежское озеро и узнайте больше о его прошлом
Начало: На проспекте Карла Маркса
11 янв в 08:30
12 янв в 08:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.