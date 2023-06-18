На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги

Побывать в заповедных уголках Карелии, отведать дары тайги и рассмотреть старый маяк

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Из Петрозаводска мы отправимся на юго-западное побережье Онежского озера. По дороге вы насладитесь пейзажами южной части Карелии. А прибыв на место, отправитесь исследовать природный памятник «Щелейки». Надышитесь хвойными ароматами, погуляете по мысу и сделаете атмосферные снимки у маяка. Я расскажу о тайге и её обитателях, розовом кварците и традициях коренного народа края, вепсов. А на берегу устроим пикник с блинчиками, ягодами, лососем и ароматным чаем.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Очарование старого маяка

Такое большое озеро, как Онега, не может обойтись без маяков. Всего их здесь больше 20 штук, но далеко не ко всем из них дорога легка и приятна, в отличие от Самбо. Построенный в 1926 году, он уже давно не горит, но за ним продолжают следить и ухаживать, так что хотя залезть на него и не получится, просто посмотреть и прикоснуться к нему — уже удовольствие.

Красота и многогранность тайги

Мыс Чейнаволок не зря входит в особо охраняемую природную территорию «Щелейки». Вы увидите и древние сосны, и топкие болота, и скалы из редкого розового кварцита. Послушаете шелест волн о берег и насладитесь ароматом багульника. А как прекрасно прогуляться по длинному песчаному пляжу! Любуясь карельской природой, вы узнаете о тайге и её обитателях, местных минералах, а также о коренном народе края — вепсах.

Дары леса

Сбор грибов и ягод в этих местах запрещён, но мы сможем поупражняться в зоркости и поискать притаившиеся в траве шляпки подберёзовиков, подосиновиков или боровичков. А также оценить вкус клюквы, брусники, черники и морошки.

Даже если в самом лесу не будет вкусностей, без гастрономической части не обойдётся. На берегу озера устроим пикник и перекусим сытными бутербродами с лососем или калитками с рыбой и дичью, согреемся чаем с лесными ягодами или даже глинтвейном с ягодами можжевельника и легендарным карельским бальзамом.

Организационные детали

Что включено в стоимость

  • Аренда машины с водителем (250 км пути + 3 часа ожидания) и пикник с базовым меню
  • В это меню входит чай на выбор («Клюква на снегу», «Сказки лешего», «Таёжный сбор», карельский чай, чай с морошкой и другие), ржаные краюшки с творожным сыром и лососем, блинчики с карельскими ягодами (морошка, черника, брусника или малина).

Дополнительные расходы

  • Если вы захотите посетить дополнительные локации, трансфер оплачивается из расчёта 20 рублей за 1 км + ожидание 400 рублей/час
  • Можно заменить чай на глинтвейн с ягодами можжевельника и карельским бальзамом (готовится на вишнёвом соке или вине на ваш выбор) — доплата составит 300 рублей, а краюшки или блинчики на сет калиток с рыбой, икрой и дичью — доплата составит 700 рублей.

Параметры маршрута и подготовка

  • Пешком мы пройдём примерно 6 км, это займёт несколько часов — пожалуйста, оценивайте свой уровень физической подготовки и рассчитывайте силы
  • Мы будем гулять по девственному таёжному лесу, в котором можно встретить его обитателей (например, кабанов или змей). Будьте внимательны, осторожны и не забывайте, что это мы здесь в гостях:)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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