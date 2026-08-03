На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
Побывать в заповедных уголках Карелии, отведать дары тайги и рассмотреть старый маяк
Из Петрозаводска мы отправимся на юго-западное побережье Онежского озера. По дороге вы насладитесь пейзажами южной части Карелии. А прибыв на место, отправитесь исследовать природный памятник «Щелейки». Надышитесь хвойными ароматами, погуляете читать дальшеуменьшить
по мысу и сделаете атмосферные снимки у маяка. Я расскажу о тайге и её обитателях, розовом кварците и традициях коренного народа края — вепсов. А на берегу устроим пикник с блинчиками, ягодами, лососем и ароматным чаем.
Такое большое озеро, как Онега, не может обойтись без маяков. Всего их здесь больше 20 штук, но далеко не ко всем из них дорога легка и приятна, как к Самбо. Построенный в 1926 году, он уже давно не горит, но за ним продолжают следить и ухаживать, так что хотя залезть на него и не получится, просто посмотреть и прикоснуться к нему — уже удовольствие.
Красота и многогранность тайги
Мыс Чейнаволок не зря входит в особо охраняемую природную территорию «Щелейки». Вы увидите и древние сосны, и топкие болота, и скалы из редкого розового кварцита. Послушаете шелест волн о берег и насладитесь ароматом багульника. А как прекрасно прогуляться по длинному песчаному пляжу! Любуясь карельской природой, вы узнаете о тайге и её обитателях, местных минералах, а также о коренном народе края — вепсах.
Дары леса
Сбор грибов и ягод в этих местах запрещён, но мы сможем поупражняться в зоркости и поискать притаившиеся в траве шляпки подберёзовиков, подосиновиков или боровичков. А также оценить вкус клюквы, брусники, черники и морошки.
Даже если в самом лесу не будет вкусностей, без гастрономической части не обойдётся. На берегу озера устроим пикник и перекусим сытными бутербродами с лососем или калитками с рыбой и дичью, согреемся чаем с лесными ягодами или даже глинтвейном с ягодами можжевельника и легендарным карельским бальзамом.
Организационные детали
Что включено в стоимость
Аренда машины с водителем (250 км пути + 3 ч ожидания) и пикник с базовым меню
В это меню входит чай на выбор («Клюква на снегу», «Сказки лешего», «Таёжный сбор», карельский чай, чай с морошкой и другие), ржаные краюшки с творожным сыром и лососем, блинчики с карельскими ягодами (морошка, черника, брусника или малина)
Дополнительные расходы
Посещение Шелтозерского вепсского этнографического музея, расположенного в настоящем купеческом доме 19 века (+ 1500 ₽ за чел.)
Если вы захотите посетить дополнительные локации, трансфер оплачивается из расчёта 30 ₽ за 1 км + ожидание 500 ₽ час
Можно заменить чай на глинтвейн с ягодами можжевельника и карельским бальзамом (готовится на вишнёвом соке или вине на ваш выбор) — доплата составит 400 ₽, а краюшки или блинчики на сет калиток с рыбой, икрой и дичью — доплата составит 900 ₽ Если у вас есть желание включить в программу дополнительные услуги, напишите мне об этом заранее, чтобы у меня была возможность всё для вас подготовить и забронировать.
Параметры маршрута и подготовка
Пешком мы пройдём примерно 10 км, это займёт несколько часов — пожалуйста, оценивайте свой уровень физической подготовки и рассчитывайте силы
Мы будем гулять по девственному таёжному лесу, в котором можно встретить его обитателей (например, кабанов или змей). Будьте внимательны, осторожны и не забывайте, что это мы здесь в гостях:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2188 туристов
Гид по воле случая, исследователь тайных троп по призванию. Знаю, где белки прячут свои запасы и чем мох отличается от лишайника. Угощу свежими калитками, заварю чай со вкусом тайги. Накормлю по традициям карельского гостеприимства и поделюсь интересными историями.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Viktor
Удивительное место открывает Екатерина. В последующие дни разговаривал с местными жителями, ни кто там не был или не знал вообще. Находится Щелейки (памятник природы) на границе Карелии и Ленинградской области. читать дальшеуменьшить
Очень красивые виды Онеги. Несколько километров черники, брусники. Также попадается голубика. Летом - грибы, пока шли по дороге нашли и белые, и лисички, красноголовики. На маяке устроили пикник. Очень атмосферненко. Екатерина большая молодец. Рекомендую.
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Алла
Очень приятная лесная прогулка до маяка. Грибы, ягоды, ботанический справка, история города и края и приятная беседа. Спастбо, Екатерина! Безумно вкусный чай, отличное купание в Онего. Видели змей, ящериц и читать дальшеуменьшить
воронов. На обратном пути посмотрели на деревянное историческое здание вепсского музея.
Водитель Игорь, отдельная признательность за комфортное и безопасное вождение.
На мой взгляд, ещё лучше экскурсия могла бы стать, если бы начиналась например на час-два раньше — тогда можно было бы посмотреть на обратном пути музей до закрытия.
Плюс необходим устный инструктаж для неопытных путешественников: как одеться, взять с собой репеллент, воду и закуски. Мы, к счастью, опытные)
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Marina
Отличная экскурсия, насладились прогулкой по лесу и вдоль озера, Екатерина организовала прекрасный пикник, гуляли не менее 4-х часов (в общей сложности прошли около 10 км). Дорога дальняя (около 4х часов пути - общий путь), но учитывая такую длительную и прекрасную прогулку она того стоит
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Наталья
Из всех экскурсий, которые я посещала в разных уголках нашей страны, эта самая скудная и не информативная, никаких ярких красивых историй про Карелию, никаких мифов или фольклора, просто редкая скудная читать дальшеуменьшить
информация про растительность леса, по которому шли (в целом эту информацию знает каждый школьник, где береза, а где клен, и чем отличается морошка от брусники). Никакой конкретной информации не было вообще. Посетили 1 локацию и всё. Стоимость вообще не соответствует наполнению и посещаемому месту. Так же экскурсовод не предупредил, что нас съедят комары (но предложил спрей) и что нужна обувь, которую потом не жалко выкинуть. Место достаточно красивое, но, однозначно, не стоит 16 тыс руб. За данную стоимость обычно идет индивидуальная обзорная экскурсия с нескольким количеством локаций и интересной информацией.
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо, что не пожалели времени и написали отзыв, я ценю и прислушиваюсь к мнению каждого. Очень жаль, что прогулка не оправдала ваших ожиданий. Надеюсь, в будущем вас ждёт много других увлекательных поездок:)
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