Из Петрозаводска мы отправимся на юго-западное побережье Онежского озера. По дороге вы насладитесь пейзажами южной части Карелии. А прибыв на место, отправитесь исследовать природный памятник «Щелейки». Надышитесь хвойными ароматами, погуляете

по мысу и сделаете атмосферные снимки у маяка. Я расскажу о тайге и её обитателях, розовом кварците и традициях коренного народа края — вепсов. А на берегу устроим пикник с блинчиками, ягодами, лососем и ароматным чаем.

Описание экскурсии

Очарование старого маяка

Такое большое озеро, как Онега, не может обойтись без маяков. Всего их здесь больше 20 штук, но далеко не ко всем из них дорога легка и приятна, как к Самбо. Построенный в 1926 году, он уже давно не горит, но за ним продолжают следить и ухаживать, так что хотя залезть на него и не получится, просто посмотреть и прикоснуться к нему — уже удовольствие.

Красота и многогранность тайги

Мыс Чейнаволок не зря входит в особо охраняемую природную территорию «Щелейки». Вы увидите и древние сосны, и топкие болота, и скалы из редкого розового кварцита. Послушаете шелест волн о берег и насладитесь ароматом багульника. А как прекрасно прогуляться по длинному песчаному пляжу! Любуясь карельской природой, вы узнаете о тайге и её обитателях, местных минералах, а также о коренном народе края — вепсах.

Дары леса

Сбор грибов и ягод в этих местах запрещён, но мы сможем поупражняться в зоркости и поискать притаившиеся в траве шляпки подберёзовиков, подосиновиков или боровичков. А также оценить вкус клюквы, брусники, черники и морошки.

Даже если в самом лесу не будет вкусностей, без гастрономической части не обойдётся. На берегу озера устроим пикник и перекусим сытными бутербродами с лососем или калитками с рыбой и дичью, согреемся чаем с лесными ягодами или даже глинтвейном с ягодами можжевельника и легендарным карельским бальзамом.

Организационные детали

Что включено в стоимость

Аренда машины с водителем (250 км пути + 3 ч ожидания) и пикник с базовым меню

В это меню входит чай на выбор («Клюква на снегу», «Сказки лешего», «Таёжный сбор», карельский чай, чай с морошкой и другие), ржаные краюшки с творожным сыром и лососем, блинчики с карельскими ягодами (морошка, черника, брусника или малина)

Дополнительные расходы

Посещение Шелтозерского вепсского этнографического музея, расположенного в настоящем купеческом доме 19 века (+ 1500 ₽ за чел.)

Если вы захотите посетить дополнительные локации, трансфер оплачивается из расчёта 30 ₽ за 1 км + ожидание 500 ₽ час

Можно заменить чай на глинтвейн с ягодами можжевельника и карельским бальзамом (готовится на вишнёвом соке или вине на ваш выбор) — доплата составит 400 ₽, а краюшки или блинчики на сет калиток с рыбой, икрой и дичью — доплата составит 900 ₽

Если у вас есть желание включить в программу дополнительные услуги, напишите мне об этом заранее, чтобы у меня была возможность всё для вас подготовить и забронировать.

Параметры маршрута и подготовка