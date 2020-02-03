2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит узнать об истории города с момента его заложения до настоящего времени в интересном формате – вы будете выполнять задания и разгадывать загадки, которые помогут вам лучше понять историю Петрозаводска. И все это в веселой и легкой игровой форме!
17 точек маршрута, которые погрузят вас в атмосферу карельской столицы
На каждой точке вы будете раскрывать новую страницу истории Петрозаводска. Вы пройдетесь по улицам губернского центра XVIII века, взглянете на город в годы финской оккупации. Узнаете, какие заводы и каким образом сыграли главную роль в становлении города Петрозаводск. Заключительная часть маршрута проходит через Петрозаводскую Набережную – здесь вы сможете насладится красотами Онежского озера и прошептать заветное желание в волшебное дерево с ухом, подарок из Шведского Королевства.
Задача Квеста – пройти маршрут за максимально короткое время, при этом набрав максимальное количество баллов за ответы на промежуточных точках. Мы подведем итоги квеста на основании листка достижений, который команда будет заполнять на каждой точке маршрута, в одном из кафе, где вы сможете обменяться впечатлениями от игры за аппетитным подарком от организатора экскурсии.
Сбор команд – первая точка Квеста – холл гостиницы Северная
Кому подойдет экскурсия
Детям от 8 до 18 лет и взрослым, которые предпочитают активный и увлекательный способ изучения истории и достопримечательностей города.
При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код на скидку 10% в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2989 туристов
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, вместе с командой гидов провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Наши рассказы и беседы о малой родине совсем не похожи на привычную экскурсионную классику.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Благодарим за познавательное и увлекательное время, организованное для нас гидом! Узнали много новых интересных фактов из истории родного города. Имели насыщенную прогулку в компании родных людей, закончившуюся приятным презентом в виде угощения в кафе. Гид лишь направлял, поддерживал, ободрял, не обременяя своим присутствием:)
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Д
Дарья
Были на квесте втроем. По-этому цена получилась достаточно высокая, но это не вина организатора, мы сами решили не брать к себе ещё людей. Первая часть нам понравилась, но завершение было откровенно скучным - просто шли по набережной Петрозаводска от скульптуре к скульптуре. И к каждой было задание "сфотографируйтесь". Скууучно.
Людмила
Ответ организатора:
Дарья, спасибо за ваш отзыв. Я рад, что вам понравилось прохождение Квеста, вы справились со всеми заданиями и набрали 17 из 21 возможных баллов. Я учёл ваше пожелание и приглашаю вас на новую программу Квеста.
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