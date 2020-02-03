2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 точек маршрута, которые погрузят вас в атмосферу карельской столицы На каждой точке вы будете раскрывать новую страницу истории Петрозаводска. Вы пройдетесь по улицам губернского центра XVIII века, взглянете на город в годы финской оккупации. Узнаете, какие заводы и каким образом сыграли главную роль в становлении города Петрозаводск. Заключительная часть маршрута проходит через Петрозаводскую Набережную – здесь вы сможете насладится красотами Онежского озера и прошептать заветное желание в волшебное дерево с ухом, подарок из Шведского Королевства.
Задача Квеста – пройти маршрут за максимально короткое время, при этом набрав максимальное количество баллов за ответы на промежуточных точках. Мы подведем итоги квеста на основании листка достижений, который команда будет заполнять на каждой точке маршрута, в одном из кафе, где вы сможете обменяться впечатлениями от игры за аппетитным подарком от организатора экскурсии.
Сбор команд – первая точка Квеста – холл гостиницы Северная
Кому подойдет экскурсия
Детям от 8 до 18 лет и взрослым, которые предпочитают активный и увлекательный способ изучения истории и достопримечательностей города.
При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код на скидку 10% в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Благодарим за познавательное и увлекательное время, организованное для нас гидом! Узнали много новых интересных фактов из истории родного города. Имели насыщенную прогулку в компании родных людей, закончившуюся приятным презентом в виде угощения в кафе. Гид лишь направлял, поддерживал, ободрял, не обременяя своим присутствием :)
Дарья
11 мая 2017
Были на квесте втроем. По-этому цена получилась достаточно высокая, но это не вина организатора, мы сами решили не брать к себе ещё людей. Первая часть нам понравилась, но завершение было откровенно скучным - просто шли по набережной Петрозаводска от скульптуре к скульптуре. И к каждой было задание "сфотографируйтесь". Скууучно.
Знакомство с атмосферой и характером северного провинциального города
Для многих путешественников Петрозаводск – перевалочный пункт, с которого отправляются в один из символов Русского Севера – Кижи. Однако мало кто знает, что первые поселения на месте нынешней столицы Карелии появились еще в 6000-5000 гг. до н.э. Представьте, какую богатую историю хранит наш город! На прогулке вы познакомитесь с самыми яркими эпохами Петрозаводска и увидите не только известные достопримечательности, но и любимые места местных жителей.
Водопад Кивач, Марциальные Воды, места силы и душевные рассказы об истории края
За один день вы познакомитесь с подлинной историей Карелии, удивительной страной тысячи озер, таинственной землёй Похъялой, когда-то густо заселенной шаманами. Вы посетите четвертый по величине равнинный водопад в Европе – Кивач, подниметесь на легендарную гору Сампо, попробуете воду из целебного источника и полюбуетесь дивной природой карельского края.
Вам предстоит отправиться в фантастически красивое путешествие по природным достопримечательностям Карелии. Вас поразят водопады, мраморная пещера, Ладожское озеро. Во время экскурсии вы услышите любопытные исторические факты и рассказы о природных особенностях нашего края.
Знакомство с памятником народного деревянного зодчества Карелии
В России остается все меньше деревень, где сохранился живой и настоящий дух старины. Где крестьянские избы и традиционный уклад жизни не похожи на призраков из далекого прошлого и не выглядят искусственными декорациями, а являются реальным миром, с которым еще можно успеть познакомиться и открыть для себя мудрость и красоту народа. Деревня Кинерма – одно из таких чудом уцелевших мест. И я приглашаю вас посетить этот удивительный уголок Русского Севера.
Авто-пешеходная прогулка по местам, без которых нельзя представить столицу Карелии
Эта прогулка позволит охватить ключевые места города: вы проедете по центральным площадям столицы Карелии, прогуляетесь по Онежской набережной, подниметесь на Большую Ваару и оцените колорит старейших районов. Перед вами оживут истории петровской эпохи и карельские легенды, которые сложатся в цельный и живой образ Петрозаводска.