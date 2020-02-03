2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит узнать об истории города с момента его заложения до настоящего времени в интересном формате – вы будете выполнять задания и разгадывать загадки, которые помогут вам лучше понять историю Петрозаводска. И все это в веселой и легкой игровой форме!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

17 точек маршрута, которые погрузят вас в атмосферу карельской столицы

На каждой точке вы будете раскрывать новую страницу истории Петрозаводска. Вы пройдетесь по улицам губернского центра XVIII века, взглянете на город в годы финской оккупации. Узнаете, какие заводы и каким образом сыграли главную роль в становлении города Петрозаводск. Заключительная часть маршрута проходит через Петрозаводскую Набережную – здесь вы сможете насладится красотами Онежского озера и прошептать заветное желание в волшебное дерево с ухом, подарок из Шведского Королевства.

Задача Квеста – пройти маршрут за максимально короткое время, при этом набрав максимальное количество баллов за ответы на промежуточных точках. Мы подведем итоги квеста на основании листка достижений, который команда будет заполнять на каждой точке маршрута, в одном из кафе, где вы сможете обменяться впечатлениями от игры за аппетитным подарком от организатора экскурсии.

Сбор команд – первая точка Квеста – холл гостиницы Северная

Кому подойдет экскурсия

Детям от 8 до 18 лет и взрослым, которые предпочитают активный и увлекательный способ изучения истории и достопримечательностей города.

При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код на скидку 10% в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.