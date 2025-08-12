Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя. Добраться до места начала экскурсии можно на своём автомобиле, двигаясь по Шуйскому шоссе. Отправляйтесь в путешествие по Карелии в места, где появился первый в России царский курорт! Вас ждут знаменитая гора Сампо, где снимали первый художественный фильм в Карелии, уникальные «курчавые скалы» и вулканические пейзажи. Поездка займет около пяти часов, за это время у вас будет несколько остановок, где вы сможете полюбоваться природой Карелии и послушать рассказ об этих местах. Завершится маршрут на смотровой площадке в природном заповеднике «Кивач». В долине Марциальных вод вы продегустируете реликтовые железистые воды, которые помогали в лечении Петру Великому. Посмотрите, как озера переливаются друг в друга и узнаете, почему это происходит. Познакомитесь со знаменитой карельской березой и её клонами. В заповедном лесу Вы будете дышать хрустальным воздухом, слушать шум водопада Кивач и любоваться древнейшими скалам Карелии. Выезжайте на встречу с природой северного края! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).