Приглашаем вас отправиться в автомобильное путешествие по Карелии. Вам всего лишь нужен автомобиль и телефон. Да, эта индивидуальная экскурсия с аудиогидом. Вы сами планируете, когда останавливаться. Аудиогид лишь подсказывает маршрут и рассказывает интересные факты о достопримечательностях. Просто скачайте наше приложение на телефон и отправляйтесь в путешествие по Карелии.
Описание экскурсии
Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя. Добраться до места начала экскурсии можно на своём автомобиле, двигаясь по Шуйскому шоссе. Отправляйтесь в путешествие по Карелии в места, где появился первый в России царский курорт! Вас ждут знаменитая гора Сампо, где снимали первый художественный фильм в Карелии, уникальные «курчавые скалы» и вулканические пейзажи. Поездка займет около пяти часов, за это время у вас будет несколько остановок, где вы сможете полюбоваться природой Карелии и послушать рассказ об этих местах. Завершится маршрут на смотровой площадке в природном заповеднике «Кивач». В долине Марциальных вод вы продегустируете реликтовые железистые воды, которые помогали в лечении Петру Великому. Посмотрите, как озера переливаются друг в друга и узнаете, почему это происходит. Познакомитесь со знаменитой карельской березой и её клонами. В заповедном лесу Вы будете дышать хрустальным воздухом, слушать шум водопада Кивач и любоваться древнейшими скалам Карелии. Выезжайте на встречу с природой северного края! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Вы можете выбрать любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Кивач
- Музей «Марциальные воды»
- Храм Апостола Петра, Кондопога
- Источники с минеральной водой
- Места путешествий императора Александра II
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного гида
- Рекомендации по приобретению и использованию целебной Габозерской грязи
- Лайфхак от коренных жителей по исполнению заветного желания
- Советы, где лучше всего пообедать и купить местной рыбы
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Входные билеты на водопад
- Входные билеты в музей и церковь в Марциальных водах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
Завершение: Государственный природный заповедник «Кивач»
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Впервые попробовали такой формат экскурсии - очень понравилось. Не зависишь от группы, где захотел подольше остановиться - остановился, погулял. Немного не хватило изначально полноты описания маршрута. По пути решили заехать в Долину зайцев и гору Сампо - они в итоге в маршруте и оказались:). Рекомендую, будем пользоваться и далее
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Е
Очень понравилась подача экскурсии. Удобно отслеживать трек. Можно заранее послушать информацию о локации, подъезжаешь и получаешь удовольствие от созерцания. Буду рекомендовать данный вид экскурсий своим туристам. Единстенное- хотелось бы чуть больше информации и по местам локаций и в целом об регионе.
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К
Очень понравилась подача экскурсии. Удобно отслеживать трек. Можно заранее послушать информацию о локации, подъезжаешь и получаешь удовольствие от созерцания. Буду рекомендовать данный вид экскурсий своим туристам. Единстенное- хотелось бы чуть больше информации и по местам локаций и в целом об регионе.
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А
Все отлично! Прекрасный формат экскурсии.
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Д
Крайне краткое описание локаций. Присутствуют устаревшие данные.
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А
Добрый день!
Если бы в описании было указано просто "Аудиогид", то было бы понятно что это просто обычная аудиозапись. Но в описании указано что это АВТОМОБИЛЬНЫЙ аудиотур. К тому же указано
Если бы в описании было указано просто "Аудиогид", то было бы понятно что это просто обычная аудиозапись. Но в описании указано что это АВТОМОБИЛЬНЫЙ аудиотур. К тому же указано
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Входит в следующие категории Петрозаводска
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