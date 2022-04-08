Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии

Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя

Индивидуальная
Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя.

Добраться до места начала экскурсии можно на своём автомобиле, двигаясь по Шуйскому шоссе.
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Кивач
  • Музей «Марциальные воды»
  • Храм Апостола Петра, Кондопога
  • Источники с минеральной водой
  • Места путешествий императора Александра II
Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя. Добраться до места начала экскурсии можно на своём автомобиле, двигаясь по Шуйскому шоссе.
Отправляйтесь в путешествие по Карелии в места, где появился первый в России царский курорт! Вас ждут знаменитая гора Сампо, где снимали первый художественный фильм в Карелии, уникальные «курчавые скалы» и вулканические пейзажи.
Поездка займет около пяти часов, за это время у вас будет несколько остановок, где вы сможете полюбоваться природой Карелии и послушать рассказ об этих местах. Завершится маршрут на смотровой площадке в природном заповеднике «Кивач».
В долине Марциальных вод вы продегустируете реликтовые железистые воды, которые помогали в лечении Петру Великому. Посмотрите, как озера переливаются друг в друга и узнаете, почему это происходит. Познакомитесь со знаменитой карельской березой и её клонами. В заповедном лесу Вы будете дышать хрустальным воздухом, слушать шум водопада Кивач и любоваться древнейшими скалам Карелии. Выезжайте на встречу с природой северного края!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации по приобретению и использованию целебной Габозерской грязи
  • Лайфхак от коренных жителей по исполнению заветного желания
  • Советы, где лучше всего пообедать и купить местной рыбы
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Входные билеты на водопад
  • Входные билеты в музей и церковь в Марциальных водах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
Завершение: Государственный природный заповедник «Кивач»
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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