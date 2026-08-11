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искренней улыбкой, что сразу стало понятно: впереди нас ждёт что-то особенное. Её любовь к родному краю чувствуется в каждом слове, а знаний о Карелии, кажется, хватит на целую энциклопедию! При этом рассказывает она не сухо, а так живо и увлекательно, что даже самые известные факты звучат как захватывающие истории.



Водопад Кивач и другие места Карелии предстали перед нами совсем в другом свете — благодаря Елене мы увидели не просто красивые локации, а места с душой, с историей и характером. Она не просто показывала достопримечательности, а буквально знакомила нас с Карелией, делилась легендами, интересными деталями и даже маленькими местными секретами.



Отдельно хочется отметить её заботу: Елена всегда следила, чтобы никто не отстал, помогала с маршрутом, советовала, где лучше сделать фото, и даже подсказывала уютные места, где можно перекусить. С ней было спокойно, комфортно и очень интересно — ни минуты скуки!



За свои 30 лет путешествий я побывала во многих турах и видела немало экскурсоводов, но Елена — однозначно лучший экскурсовод в моей жизни! Если ещё раз соберусь в Карелию, поеду только с ней. ❤️



От всей души рекомендую Елену всем, кто хочет узнать Карелию по-настоящему! Спасибо за эти незабываемые эмоции и за то, что влюбила нас в этот чудесный край! 👏✨