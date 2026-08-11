Мои заказы

Добро пожаловать в Карелию

Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом
За один день вы познакомитесь с культурно-историческим наследием Карелии, сочетающем православие и язычество, загадаете желание на горе Сампо и попробуете воду из целебных источников.

Кроме того, насладитесь потрясающими пейзажами нашего края: таежными лесами, реками, озерами и водопадами.
5
130 отзывов
Добро пожаловать в Карелию
Добро пожаловать в Карелию
Добро пожаловать в Карелию

Описание экскурсии

Карелия известная и неизведанная

Я подготовила для вас маршрут, объединяющий историю, природу и эпос Карелии. В программе экскурсии:

  • Гора Сампо — вы полюбуетесь живописными видами и узнаете необычную историю горы. Я расскажу, почему в древности она считалась священным местом, какие обряды здесь совершались и как они отражали верования местного населения. А также поделюсь сюжетами карело-финского эпоса Калевала.
  • Марциальные Воды — первый российский курорт. Вы узнаете, как его основали на базе железистых минеральных источников и как с ним связан Петр I. Попробуете целебную воду и услышите, каким исследованиям она подвергалась.
  • Заповедник «Кивач» — один из старейших заповедников страны. Познакомившись с его ландшафтом, флорой и фауной, вы поймете, почему его называют «Карелией в миниатюре». А еще я обязательно покажу «визитную карточку» заповедника — одноименный водопад, мощным потоком стекающий с базальтовых скал.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле, рассчитанном на группу 1-3 чел.
  • Возможна остановка в Долине Зайцев — по желанию (бесплатно)
  • В стоимость не включены: входные билеты в заповедник «Кивач» — 320 ₽ за чел., для пенсионеров вход бесплатный (при наличии документа); на гору Сампо — 400 ₽ за чел.
  • С 1 мая по 1 октября экскурсию можно дополнить посещением палеовулкана Гирвас. Общая продолжительность программы составит 9 часов, стоимость — 3000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 674 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я родилась и всю жизнь прожила в Карелии. Более двадцати лет работаю гидом, бесконечно люблю свою родину, восхищаюсь её красотой и с увлечением знакомлю гостей
читать дальшеуменьшить

Карелии с природой, историей, культурой и традициями этого удивительного края. Моя цель — индивидуальный подход к каждому гостю, гибкость, мобильность, доступная и интересная информация. Приезжайте! Пусть этот сказочный уголок земли станет вашей Карелией!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
4
2
3
2
1
Ольга
Чудесная погода, настроение, мини-путешествие по Карелии. Хотелось показать ребенку природные памятники Карелии. Все получилось: Кивач, Гирвас, Саппо, Марциальные воды.
Внимание со стороны Елены, интересная подача материала, понятная десятилетнему ребенку. Геология и история переплелись в экскурсии.
Завершение- по рекомендации, поездка на ладье по заливу.
Вернемся еще и рекомендуем всем.
Чудесная погода, настроение, мини-путешествие по Карелии. Хотелось показать ребенку природные памятники Карелии. Все получилось: Кивач, Гирвас,
Чудесная погода, настроение, мини-путешествие по Карелии. Хотелось показать ребенку природные памятники Карелии. Все получилось: Кивач, Гирвас,
Чудесная погода, настроение, мини-путешествие по Карелии. Хотелось показать ребенку природные памятники Карелии. Все получилось: Кивач, Гирвас,
Чудесная погода, настроение, мини-путешествие по Карелии. Хотелось показать ребенку природные памятники Карелии. Все получилось: Кивач, Гирвас,
Чудесная погода, настроение, мини-путешествие по Карелии. Хотелось показать ребенку природные памятники Карелии. Все получилось: Кивач, Гирвас,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Елене — это просто человек-праздник! 😊

Елена встретила нас с такой теплотой и
читать дальшеуменьшить

искренней улыбкой, что сразу стало понятно: впереди нас ждёт что-то особенное. Её любовь к родному краю чувствуется в каждом слове, а знаний о Карелии, кажется, хватит на целую энциклопедию! При этом рассказывает она не сухо, а так живо и увлекательно, что даже самые известные факты звучат как захватывающие истории.

Водопад Кивач и другие места Карелии предстали перед нами совсем в другом свете — благодаря Елене мы увидели не просто красивые локации, а места с душой, с историей и характером. Она не просто показывала достопримечательности, а буквально знакомила нас с Карелией, делилась легендами, интересными деталями и даже маленькими местными секретами.

Отдельно хочется отметить её заботу: Елена всегда следила, чтобы никто не отстал, помогала с маршрутом, советовала, где лучше сделать фото, и даже подсказывала уютные места, где можно перекусить. С ней было спокойно, комфортно и очень интересно — ни минуты скуки!

За свои 30 лет путешествий я побывала во многих турах и видела немало экскурсоводов, но Елена — однозначно лучший экскурсовод в моей жизни! Если ещё раз соберусь в Карелию, поеду только с ней. ❤️

От всей души рекомендую Елену всем, кто хочет узнать Карелию по-настоящему! Спасибо за эти незабываемые эмоции и за то, что влюбила нас в этот чудесный край! 👏✨

Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо+2
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Н
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний: она не просто рассказала, а буквально открыла для нас Карелию, погрузила в её историю,
читать дальшеуменьшить

географию (горные породы) и даже биологическое разнообразие(от лишайников до цветковых растений). Впечатлило, как глубоко она знает карельский эпос «Калевала» —она помнит его практически наизусть!
"Уползай, змея, в кустарник, Уходи, гадюка, в вереск, Дай мне, путнику, дорогу, Пропусти скитальца дальше!"
С Еленой путешествие становится не только познавательным, но и очень комфортным. Отдельное спасибо водителю за аккуратную езду и внимательное отношение — поездка прошла в приятной атмосфере. Мы с дочерью очень благодарны Елене за приятно проведённое время с пользой и с удовольствием порекомендуем всем знакомым!

С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний:
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний:
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний:
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний:
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний:
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний:
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний:
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний:+1
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний:
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при этом за рулем был чудесный водитель Василий, а Елена всё время была с нами,
читать дальшеуменьшить

рассказывала без остановки, и это было замечательно!

Елена действительно знает и любит Карелию. Причём по-настоящему глубоко: мы узнали и про историю, и географию, и геологию. На Гирвасе Елена показывала нам разные кварцы и минералы. На Киваче рассказывала про карельский лес, про зверей и птиц, как всё здесь живёт и растёт. Очень чувствуется, что Елена прекрасно эрудирована, постоянно изучает исследования и серьёзно относится к материалу.

Но при этом экскурсия было не сухой, а очень душевной! На горе Сампо Елена достала книги о «Калевале», читала легенды и стихи — слушать было тепло и волшебно.

Думаю, такая экскурсия подойдёт тем, кто хочет не просто «галочки», а настоящего погружения с понятными и живыми объяснениями.

Это была наша лучшая индивидуальная экскурсия! Будем рады снова поехать с Еленой и очень ждём её новых маршрутов.

Елена, спасибо вам от и всего самого хорошего!
Настя и Артём

Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при
Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при
Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при
Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при
Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при
Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при
Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при
Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при
Вам был полезен этот отзыв?
О
Посещали данную эскурсию в феврале. Карелия зимой - это совершенно особенный опыт. Главное наше везение - это полное отсутствие туристов. Было настолько тихо, что можно было слышать, как падают снежинки
читать дальшеуменьшить

в лесу.
Особая благодарность нашему гиду Елене! Мы узнали от нее много всего нового и интересного: от геологических процессов формирования материков до древних мифов и легенд Карелии.
Огромное спасибо за эту атмосферу волшебства! ❄️

Посещали данную эскурсию в феврале. Карелия зимой - это совершенно особенный опыт. Главное наше везение -
Посещали данную эскурсию в феврале. Карелия зимой - это совершенно особенный опыт. Главное наше везение -
Посещали данную эскурсию в феврале. Карелия зимой - это совершенно особенный опыт. Главное наше везение -
Посещали данную эскурсию в феврале. Карелия зимой - это совершенно особенный опыт. Главное наше везение -
Вам был полезен этот отзыв?
И
Замечательная экскурсия по красивым природным объектам. Елена прекрасный экскурсовод с хорошей речью, много знает. чувствуется ее любовь к родному краю. Спасибо за комфорт в путешествии, в том числе и водителю
Замечательная экскурсия по красивым природным объектам. Елена прекрасный экскурсовод с хорошей речью, много знает. чувствуется ее
Замечательная экскурсия по красивым природным объектам. Елена прекрасный экскурсовод с хорошей речью, много знает. чувствуется ее
Замечательная экскурсия по красивым природным объектам. Елена прекрасный экскурсовод с хорошей речью, много знает. чувствуется ее
Замечательная экскурсия по красивым природным объектам. Елена прекрасный экскурсовод с хорошей речью, много знает. чувствуется ее
Замечательная экскурсия по красивым природным объектам. Елена прекрасный экскурсовод с хорошей речью, много знает. чувствуется ее
Замечательная экскурсия по красивым природным объектам. Елена прекрасный экскурсовод с хорошей речью, много знает. чувствуется ее
Замечательная экскурсия по красивым природным объектам. Елена прекрасный экскурсовод с хорошей речью, много знает. чувствуется ее
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии на «Добро пожаловать в Карелию»

Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
На автобусе
8 часов
586 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные Воды за 1 день
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3490 ₽ за человека
Откройте для себя Карелию
На машине
6 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя Карелию
Карелия ждет вас! Увлекательное путешествие к горе Сампо, водопаду Кивач и другим достопримечательностям на комфортабельном автомобиле
Начало: От вашего места проживания
21 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
На автобусе
8 часов
2162 отзыва
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Начало: Петрозаводск, улица Еремеева, дом 1 (ротонда на на...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
3490 ₽ за человека
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
На машине
На автобусе
7 часов
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и живописный водопад
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске
от 13 000 ₽ за экскурсию