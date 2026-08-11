За один день вы познакомитесь с культурно-историческим наследием Карелии, сочетающем православие и язычество, загадаете желание на горе Сампо и попробуете воду из целебных источников.
Кроме того, насладитесь потрясающими пейзажами нашего края: таежными лесами, реками, озерами и водопадами.
Кроме того, насладитесь потрясающими пейзажами нашего края: таежными лесами, реками, озерами и водопадами.
Описание экскурсии
Карелия известная и неизведанная
Я подготовила для вас маршрут, объединяющий историю, природу и эпос Карелии. В программе экскурсии:
- Гора Сампо — вы полюбуетесь живописными видами и узнаете необычную историю горы. Я расскажу, почему в древности она считалась священным местом, какие обряды здесь совершались и как они отражали верования местного населения. А также поделюсь сюжетами карело-финского эпоса Калевала.
- Марциальные Воды — первый российский курорт. Вы узнаете, как его основали на базе железистых минеральных источников и как с ним связан Петр I. Попробуете целебную воду и услышите, каким исследованиям она подвергалась.
- Заповедник «Кивач» — один из старейших заповедников страны. Познакомившись с его ландшафтом, флорой и фауной, вы поймете, почему его называют «Карелией в миниатюре». А еще я обязательно покажу «визитную карточку» заповедника — одноименный водопад, мощным потоком стекающий с базальтовых скал.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле, рассчитанном на группу 1-3 чел.
- Возможна остановка в Долине Зайцев — по желанию (бесплатно)
- В стоимость не включены: входные билеты в заповедник «Кивач» — 320 ₽ за чел., для пенсионеров вход бесплатный (при наличии документа); на гору Сампо — 400 ₽ за чел.
- С 1 мая по 1 октября экскурсию можно дополнить посещением палеовулкана Гирвас. Общая продолжительность программы составит 9 часов, стоимость — 3000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 674 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я родилась и всю жизнь прожила в Карелии. Более двадцати лет работаю гидом, бесконечно люблю свою родину, восхищаюсь её красотой и с увлечением знакомлю гостей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Чудесная погода, настроение, мини-путешествие по Карелии. Хотелось показать ребенку природные памятники Карелии. Все получилось: Кивач, Гирвас, Саппо, Марциальные воды.
Внимание со стороны Елены, интересная подача материала, понятная десятилетнему ребенку. Геология и история переплелись в экскурсии.
Завершение- по рекомендации, поездка на ладье по заливу.
Вернемся еще и рекомендуем всем.
Внимание со стороны Елены, интересная подача материала, понятная десятилетнему ребенку. Геология и история переплелись в экскурсии.
Завершение- по рекомендации, поездка на ладье по заливу.
Вернемся еще и рекомендуем всем.
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Е
Только что вернулась из поездки по Карелии — и до сих пор под впечатлением! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Елене — это просто человек-праздник! 😊
Елена встретила нас с такой теплотой и
Елена встретила нас с такой теплотой и
+2
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Н
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии! Елена — настоящий профессионал с огромным багажом знаний: она не просто рассказала, а буквально открыла для нас Карелию, погрузила в её историю,
+1
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Хочу прежде всего выразить огромную благодарность Елене за эту поездку! Мы были на индивидуальной экскурсии, при этом за рулем был чудесный водитель Василий, а Елена всё время была с нами,
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О
Посещали данную эскурсию в феврале. Карелия зимой - это совершенно особенный опыт. Главное наше везение - это полное отсутствие туристов. Было настолько тихо, что можно было слышать, как падают снежинки
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И
Замечательная экскурсия по красивым природным объектам. Елена прекрасный экскурсовод с хорошей речью, много знает. чувствуется ее любовь к родному краю. Спасибо за комфорт в путешествии, в том числе и водителю
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