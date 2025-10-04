Мистическая гора Воттоваара - из Петрозаводска («всё включено»)

Исследовать карельское место силы с сейдами, лабиринтами, легендами и треккингом
Гора Воттоваара (417 м) — одно из самых загадочных мест Карелии.

Здесь среди тишины леса скрыты каменные лабиринты, сейды-«камни на ножках», природные амфитеатры и причудливые деревья, будто перевёрнутые корнями к небу. Это не просто поход, а знакомство с особым миром и энергией, которая веками притягивает сюда людей.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Что вас ждёт

  • Панорамы Карелии — с вершины горы открываются захватывающие виды
  • Мистические объекты — сейды, каменные лестницы, колодцы и природный амфитеатр
  • Необычная флора — искривлённые деревья и «лесные стражи» причудливых форм

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Петрозаводска
12:00 — прибытие в Гимолы, обед
12:30 — трансфер к подножию горы
13:20 — треккинг с гидом
18:30 — возвращение в Гимолы, ужин
20:00 — отъезд в Петрозаводск
00:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Питание включено в стоимость
  • Трансфер на комфортабельном автобусе, часть пути — на УАЗе
  • Поход средней сложности: длинная, местами разбитая дорога и пеший подъём
  • Детям до 10 лет участие не рекомендуется
  • Обувь: треккинговые ботинки или кроссовки, запасная пара на случай, если промокнете
  • С вами будет один из гидов-проводников нашего агентства

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 11770 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Экскурсия вышла замечательная, не ожидала такого. Было очень интересно. Добираться сложно, но водители молодцы. Обед и ужин - просто прекрасно. Все ребята замечательные! Всем советую. Только тем, кто выбирает экскурсию, стоит учитывать что будут подъёмы в гору и спуски. Не сложные, но стоит это учитывать.
