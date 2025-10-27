Екатерина — ваша команда гидов в Петрозаводске

Провели экскурсии для 853 туристов

Представляем наших уникальных гидов — Катерину, Евгения и Тимофея! Мы с удовольствием проведём для вас увлекательные экскурсии, информативные и при этом с юмором! Наш богатый опыт позволяет не только показать самые интересные места и рассказать увлекательные истории, но и создать неповторимую атмосферу полного погружения в культуру и историю каждого посещаемого уголка. Доверьтесь нам — и ваше путешествие станет по-настоящему незабываемым!