Эта экскурсия по Карелии предлагает уникальную возможность познакомиться с природой и культурой региона.
Посетители смогут увидеть самую большую ель Фенноскандии, исследовать старинные деревянные дома в деревне Логмозеро и ощутить мистическую атмосферу скалы Чёртов стул.
Также предусмотрено посещение выставки современных дизайнеров в Петрозаводске, где представлены работы, отражающие культурное наследие Карелии. Программа подходит для взрослых и детей с 5 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Карелии
- 🏡 Исторические деревни
- 🪑 Мистические места силы
- 🎨 Современный карельский дизайн
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Заказник «Заозерский»
- Лавка карельского купца
- Чёртов стул
- Выставка современных дизайнеров
Описание экскурсии
- Заказник «Заозерский» и самая большая ель Фенноскандии. Вы прогуляетесь по живописной экотропе в карельской тайге и послушаете истории о лесных обитателях, леших, водяных и других сказочных персонажах.
- Лавка карельского купца. Мы отправимся в деревню Логмозеро, известную старинными деревянными домами. Вас ждёт экскурсия по усадьбе: там можно увидеть, как жили люди прошлого века.
- Место силы — Чёртов стул. Мы посетим скалу, обладающую невероятной энергетикой. А по мнению местных жителей — ещё и мистической силой.
- Выставка современных дизайнеров и мастеров в Петрозаводске. Вы рассмотрите работы, отражающие культурное наследие региона.
Вы узнаете:
- Как передавались слухи в деревне 19 века.
- Как звучат руны эпоса «Калевала».
- Может ли человек обнять ель шириной более 3 метров.
- Как выглядит карельский дизайн.
- Как традиционные элементы (резьба и цветочные мотивы) адаптируются к новым реалиям.
Организационные детали
- Часть путешествия проходит на машине Volvo V50 (если группа больше 4 чел., то на Volkswagen Caravelle). По запросу предоставим детские кресла.
- Программа будет интересна взрослым и детям с 5 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 853 туристов
Представляем наших уникальных гидов — Катерину, Евгения и Тимофея! Мы с удовольствием проведём для вас увлекательные экскурсии, информативные и при этом с юмором! Наш богатый опыт позволяет не только показать самые интересные места и рассказать увлекательные истории, но и создать неповторимую атмосферу полного погружения в культуру и историю каждого посещаемого уголка. Доверьтесь нам — и ваше путешествие станет по-настоящему незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 окт 2025
Восхитительная прекрасная и умная девушка. Спасибо.
Анастасия
21 июл 2025
Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
Очень познавательная экскурсия, дала множество интересных зацепок для дальнейшего изучения музеев Петрозаводска!
Любовь
1 апр 2025
Спасибо Катерине за незабываемую экскурсию. Историк по образованию, провела экскурсию, не загружая ненужной информацией, но несомненно очень познавательно. Дочь узнала много интересного. Природа Карелии завораживает. Экскурсия динамичная, не устаешь, так как меняются вилы деятельности. Отдельное спасибо за вкусный чай с калитками. Катерина поделилась куда обязательно необходимо сходить в Петрозаводске.
Входит в следующие категории Петрозаводска
