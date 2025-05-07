Елена — ваша команда гидов в Петрозаводске

Провели экскурсии для 137 туристов

Меня зовут Елена. Родилась и живу в Суоярви, имею диплом гида-экскурсовода. Занимаюсь краеведением более 15 лет. За эти годы исколесили с мужем Карелию от и до. Наша команда гидов проводит туры и экскурсии как по популярным достопримечательностям региона, так и в необычные локации, обожаемые местными жителями. Будем рады показать вам самые необыкновенные уголки Русского Севера!