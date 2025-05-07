Карелия: увидеть, услышать, насладиться - влюбиться

Посетить топовые достопримечательности возле Петрозаводска и вдоволь подышать карельским лесом
Ваше знакомство с Карелией будет головокружительным! Не из-за скорости, но из-за объёма впечатлений и красоты посещаемых мест. Вы увидите Прионежье, услышите звуки кантеле, рёв водопада Кивач и тишину карельского леса.

Горы и сельги, озёра и ламбушки, марциальные воды, а также национальная кухня, традиции и история — мы покажем вам Карелию такой, какой знаем её сами.
Карелия: увидеть, услышать, насладиться - влюбиться
Карелия: увидеть, услышать, насладиться - влюбиться
Карелия: увидеть, услышать, насладиться - влюбиться

Описание экскурсии

  • Вы полюбуетесь панорамой карельского леса со смотровой площадки на горе Сампо. Услышите звуки кантеле и загадаете заветное желание в правильном месте.
  • Попробуете железистую воду из 4 разных источников и поймёте, почему Пётр I назвал эту воду марциальной.
  • Увидите уникальный арт-объект «Долина зайцев» и выясните, кого в Карелии называют главным Мазаем.
  • Прочитаете некарельское название деревушки «Царевичи» и узнаете, какое событие произошло в этих краях больше 300 лет назад.
  • Побываете на месте съёмок фильма «А зори здесь тихие…».
  • Посмотрите на церковь Святой Троицы 18 века, возведённую в старинном карельском селе Кончезеро.
  • Прогуляетесь по карельскому лесу, посетите Музей природы и увидите самый знаменитый водопад Карелии — Кивач.
  • Рассмотрите и подержите в руках 7 камней и минералов, о которых должен знать каждый гость Карелии, увидите мягкие (и точные!) копии карельских рыб.
  • Пройдётесь по аллее карельской берёзы и выясните, чем она выгодно отличается от обычной.
  • Послушаете о традициях и обрядах людей, которые издревле населяют нашу республику.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я иди другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia (до 3 человек) или «ГАЗ Соболь» (от 4 человек).
  • В поездку можете захватить питомцев.

Дополнительные расходы

  • Заповедник «Кивач» — 320 ₽ за человека (пенсионеры — бесплатно, детям и студентам — скидки).
  • Гора Сампо — 250 ₽ за человека, (льготный — 150 ₽).
  • Обед (по желанию) в кафе «Рыбка» — 350 до 800 ₽ за человека.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 18:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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