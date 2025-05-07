Ваше знакомство с Карелией будет головокружительным! Не из-за скорости, но из-за объёма впечатлений и красоты посещаемых мест. Вы увидите Прионежье, услышите звуки кантеле, рёв водопада Кивач и тишину карельского леса.
Горы и сельги, озёра и ламбушки, марциальные воды, а также национальная кухня, традиции и история — мы покажем вам Карелию такой, какой знаем её сами.
Горы и сельги, озёра и ламбушки, марциальные воды, а также национальная кухня, традиции и история — мы покажем вам Карелию такой, какой знаем её сами.
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь панорамой карельского леса со смотровой площадки на горе Сампо. Услышите звуки кантеле и загадаете заветное желание в правильном месте.
- Попробуете железистую воду из 4 разных источников и поймёте, почему Пётр I назвал эту воду марциальной.
- Увидите уникальный арт-объект «Долина зайцев» и выясните, кого в Карелии называют главным Мазаем.
- Прочитаете некарельское название деревушки «Царевичи» и узнаете, какое событие произошло в этих краях больше 300 лет назад.
- Побываете на месте съёмок фильма «А зори здесь тихие…».
- Посмотрите на церковь Святой Троицы 18 века, возведённую в старинном карельском селе Кончезеро.
- Прогуляетесь по карельскому лесу, посетите Музей природы и увидите самый знаменитый водопад Карелии — Кивач.
- Рассмотрите и подержите в руках 7 камней и минералов, о которых должен знать каждый гость Карелии, увидите мягкие (и точные!) копии карельских рыб.
- Пройдётесь по аллее карельской берёзы и выясните, чем она выгодно отличается от обычной.
- Послушаете о традициях и обрядах людей, которые издревле населяют нашу республику.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я иди другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia (до 3 человек) или «ГАЗ Соболь» (от 4 человек).
- В поездку можете захватить питомцев.
Дополнительные расходы
- Заповедник «Кивач» — 320 ₽ за человека (пенсионеры — бесплатно, детям и студентам — скидки).
- Гора Сампо — 250 ₽ за человека, (льготный — 150 ₽).
- Обед (по желанию) в кафе «Рыбка» — 350 до 800 ₽ за человека.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 18:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 137 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Суоярви, имею диплом гида-экскурсовода. Занимаюсь краеведением более 15 лет. За эти годы исколесили с мужем Карелию от и до. Наша команда гидов проводит туры и экскурсии как по популярным достопримечательностям региона, так и в необычные локации, обожаемые местными жителями. Будем рады показать вам самые необыкновенные уголки Русского Севера!Задать вопрос
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