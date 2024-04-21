Выставки Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Петрозаводске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«На водопадах Ахинкоски на реке Тохмайоке вы пройдете по подвесным мостикам над бурлящими потоками воды, загадаете желание и сможете посетить выставку под открытым небом, посвященную карельским сказкам и «Калевале»»
1 авг в 08:00
3 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
«По Онежской набережной можно не только прогуляться, но и изучить грандиозную выставку современного искусства»
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Самобытная Карелия
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
«Мы посетим мастерскую художницы Светланы Георгиевской и полюбуемся ее выставкой «Время собирать камни», посвященной петроглифам Карелии»
Завтра в 13:00
14 июня в 10:30
от 3 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Самобытная Карелия
    .
  • А
    Андрей
    20 марта 2024
    Прогулка по столице Карелии
    Большое спасибо Людмиле. Экскурсия очень понравилась, как нам, взрослым, так и детям, которых не так часто можно чем то увлечь. Интересное и "легкое" изложение материала. Плюс рекомендации по организации отдыха в городе.
  • С
    Светлана
    18 марта 2024
    Прогулка по столице Карелии
    Спасибо!!
  • С
    Светлана
    26 февраля 2024
    Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
    Елена-прекрасный гид, преподносит информацию понятным и доступным языком, мы с большим интересом слушали всю дорогу от Петрозаводска до горного парка
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    Рускеала. Все было очень организовано, доступно. Елена посоветовала нам традиционные блюда, что лучше привезти для себя и близких. Благодарю за прекрасный отдых, вся наша компания осталась очень довольна. От души рекомендую.

  • А
    Андрей
    25 февраля 2024
    Самобытная Карелия
    Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас угощали Иван-чаем, заваренным разными
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    способами и травяным чаем из Таволги под интересный рассказ Елены – настоящего травника. Мы узнали и о полезных свойствах Иван-чая и как его правильно собрать, ферментировать, хранить и заваривать. И все это в дружеской и непринужденной обстановке. Затем беседа перешла к Светлане, художнице, посвятившей себя разгадкам значений петроглифов Карелии. Ее рассказ был настолько интересен и увлекателен, что время пролетело незаметно. Без разъяснений Светланы очень сложно понять те послания из глубины веков, которые несут петроглифы. Экскурсия закончилась, а я еще несколько часов находился под впечатлением увиденного и услышанного. Спасибо огромное Елене и Светлане. Рекомендую посетить. P.S. По окончанию экскурсии каждый участник получил по подарку, что очень приятно.

    Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас
  • Д
    Дмитрий
    13 января 2024
    Самобытная Карелия
    Замечательная познавательная экскурсия. Великолепные организаторы, рассказчики и мастера своего дела Елена и Светлана. Мы в Карелии второй раз. Влюбились в ваш замечательный
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    край. Наше знакомство с петроглифами Карелии под руководством Светланы только усилило наши чувства. Ода Иван-чаю от Елены расширила наши познания о целебном растении и приготовленных из него вкусных напитках. Конечно же, радушные хозяева предложили нам их продегустировать. В следующий приезд постараемся продолжить наше дальнейшее знакомство с Карелией с этого же мастер-класса.

  • Н
    Надежда
    5 января 2024
    Прогулка по столице Карелии
    Спасибо огромное за интересную и познавательную экскурсию в экстремальных условиях! Увидели город с разных сторон, многое узнали из его истории.
  • Е
    Екатерина
    19 октября 2023
    Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
    Какая чудесная поездка! Все благодаря нашему экскурсоводу Елене! Это человек преданный своему делу, искренний, чувственный и ответственный. Елена прекрасный рассказчик, не
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    сухие цифры, а истории, легенды, Она готова бесконечно рассказывать и делиться информацией. Все четко организовано. И микрофон в машине, и нужные остановки, удобный автомобиль и время все рассчитано. С ней ты только наслаждаешься природой. Прекрасная поездка. Еще раз приедем и только к Елене!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Выставки»

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  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Остров Валаам
  9. Площадь Кирова
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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