читать дальше

способами и травяным чаем из Таволги под интересный рассказ Елены – настоящего травника. Мы узнали и о полезных свойствах Иван-чая и как его правильно собрать, ферментировать, хранить и заваривать. И все это в дружеской и непринужденной обстановке. Затем беседа перешла к Светлане, художнице, посвятившей себя разгадкам значений петроглифов Карелии. Ее рассказ был настолько интересен и увлекателен, что время пролетело незаметно. Без разъяснений Светланы очень сложно понять те послания из глубины веков, которые несут петроглифы. Экскурсия закончилась, а я еще несколько часов находился под впечатлением увиденного и услышанного. Спасибо огромное Елене и Светлане. Рекомендую посетить. P.S. По окончанию экскурсии каждый участник получил по подарку, что очень приятно.