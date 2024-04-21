1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«На водопадах Ахинкоски на реке Тохмайоке вы пройдете по подвесным мостикам над бурлящими потоками воды, загадаете желание и сможете посетить выставку под открытым небом, посвященную карельским сказкам и «Калевале»»
1 авг в 08:00
3 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
«По Онежской набережной можно не только прогуляться, но и изучить грандиозную выставку современного искусства»
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
«Мы посетим мастерскую художницы Светланы Георгиевской и полюбуемся ее выставкой «Время собирать камни», посвященной петроглифам Карелии»
Завтра в 13:00
14 июня в 10:30
от 3 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 апреля 2024.
- ААндрей20 марта 2024Большое спасибо Людмиле. Экскурсия очень понравилась, как нам, взрослым, так и детям, которых не так часто можно чем то увлечь. Интересное и "легкое" изложение материала. Плюс рекомендации по организации отдыха в городе.
- ССветлана18 марта 2024Спасибо!!
- ССветлана26 февраля 2024Елена-прекрасный гид, преподносит информацию понятным и доступным языком, мы с большим интересом слушали всю дорогу от Петрозаводска до горного парка
- ААндрей25 февраля 2024Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас угощали Иван-чаем, заваренным разными
- ДДмитрий13 января 2024Замечательная познавательная экскурсия. Великолепные организаторы, рассказчики и мастера своего дела Елена и Светлана. Мы в Карелии второй раз. Влюбились в ваш замечательный
- ННадежда5 января 2024Спасибо огромное за интересную и познавательную экскурсию в экстремальных условиях! Увидели город с разных сторон, многое узнали из его истории.
- ЕЕкатерина19 октября 2023Какая чудесная поездка! Все благодаря нашему экскурсоводу Елене! Это человек преданный своему делу, искренний, чувственный и ответственный. Елена прекрасный рассказчик, не
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Выставки»
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