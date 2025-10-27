Мои заказы

Парк «Заозерский заказник» – экскурсии в Петрозаводске

Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
На автобусе
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
На машине
7 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Забраться на гору Сампо, побывать на первом в России курорте и попробовать калитки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
(Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
(Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
Путешествие по Карелии откроет для вас тайны древних деревень, карельской тайги и современных дизайнеров. Уникальный опыт ждёт вас
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
На машине
9 часов
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
На машине
7 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и водопад
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    (Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
    Восхитительная прекрасная и умная девушка. Спасибо.
  • А
    Анастасия
    21 июля 2025
    (Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
    Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
    Очень познавательная экскурсия, дала множество интересных зацепок для дальнейшего изучения музеев Петрозаводска!
  • Л
    Любовь
    1 апреля 2025
    (Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
    Спасибо Катерине за незабываемую экскурсию. Историк по образованию, провела экскурсию, не загружая ненужной информацией, но несомненно очень познавательно. Дочь узнала
    читать дальше

    много интересного. Природа Карелии завораживает. Экскурсия динамичная, не устаешь, так как меняются вилы деятельности. Отдельное спасибо за вкусный чай с калитками. Катерина поделилась куда обязательно необходимо сходить в Петрозаводске.

