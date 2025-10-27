Индивидуальная
до 10 чел.
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Забраться на гору Сампо, побывать на первом в России курорте и попробовать калитки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
(Не) туристическая Карелия: природа, традиции, дизайн
Путешествие по Карелии откроет для вас тайны древних деревень, карельской тайги и современных дизайнеров. Уникальный опыт ждёт вас
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽
18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и водопад
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 октября 2025Восхитительная прекрасная и умная девушка. Спасибо.
- ААнастасия21 июля 2025Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
Очень познавательная экскурсия, дала множество интересных зацепок для дальнейшего изучения музеев Петрозаводска!
- ЛЛюбовь1 апреля 2025Спасибо Катерине за незабываемую экскурсию. Историк по образованию, провела экскурсию, не загружая ненужной информацией, но несомненно очень познавательно. Дочь узнала
