В Петрозаводске можно увидеть всё самое интересное за одну экскурсию: исторические памятники, культурные артефакты и уникальные гастрономические сюжеты. Маршрут начинается от ж/д-вокзала и проходит через исторический центр к набережной.
Узнайте, как шотландец служил Екатерине, кто был серым кардиналом Сталина и где попробовать настоящие карельские блюда. Белые ночи в мае, июне и июле позволят гулять допоздна
Узнайте, как шотландец служил Екатерине, кто был серым кардиналом Сталина и где попробовать настоящие карельские блюда. Белые ночи в мае, июне и июле позволят гулять допоздна
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Ближайшие даты:
Время начала: 15:45
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Петрозаводск очарователен в любое время года! Вы увидите несколько исторических слоёв города в их завораживающей комбинации. Ведь история Петрозаводска тянется с 1703 года — да, он ровесник Санкт-Петербурга и его брат, носящий в своём названии имя Петра.
Вы узнаете:
- Как шотландец стал верным подданным царицы Екатерины и служил ей в Карелии
- Кто из карельских политических лидеров был серым кардиналом Сталина и как он связан с нашим городом
- Кто такие «красные» финны
- Где приобрести самые уникальные сувениры, куда сходить, где попробовать аутентичную карельскую кухню, а где можно встретить знаменитостей
Чего не будет:
- Бесконечных дат и имён, которые вы забудете через 5 минут. Будут только в умеренных дозах
- Плясок и песен — материал плотный, мы будем двигаться достаточно активно, физическая нагрузка обеспечена
- Всей истории Петрозаводска и Карелии — только основные и самые интересные моменты
- Тонкостей технических или природных процессов. Я не специалист в этих областях, но могу описать понятные мне явления при необходимости
Кантеле, «Калевала», калитки, шунгит, карельская берёза, марциальные воды — карельские специалитеты, о которых я расскажу на нашей душевной прогулке. Кстати, не забывайте, что в мае, июне и июле в Карелии белые ночи, а это значит, что гулять можно допоздна!
Наш маршрут: главный проспект от железнодорожного вокзала к гостинице Северной, далее — исторический центр города, откуда мы спустимся к набережной и пройдём вдоль неё по улице Пушкинской.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии и её длительность могут быть скорректированы по запросу
- Можно сделать автопрогулку, если вы путешествуете на автомобиле
в среду и пятницу в 15:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 15:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 146 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. Я живу в Петрозаводске с 17 лет, училась в Петрозаводском государственном университете на историческом факультете. Город знаю очень хорошо, в нём много памятных для меняЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
22 сен 2024
Кто в первый раз в Петрозаводске - очень рекомендую.
А
Анна
14 сен 2024
Очень классно и здорово. Экскурсия прошла дружественой обстановке, как будто с давней подругой гуляешь по городу. Ольга не грузит именам и датами, нет официального компонента, типа я экскурсовод вы на экскурсии. Все очень камерное и по дружески. Но при этом прекрасно и запоминающийся рассказывает про каких то значимых людей, события и сооружения. Спасибо. И однозначно рекомендую. Гуляли почти 3 часа))))
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