Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске

Групповая экскурсия по Петрозаводску: история города с 1703 года, уникальные факты и места
В Петрозаводске можно увидеть всё самое интересное за одну экскурсию: исторические памятники, культурные артефакты и уникальные гастрономические сюжеты. Маршрут начинается от ж/д-вокзала и проходит через исторический центр к набережной.

Узнайте, как шотландец служил Екатерине, кто был серым кардиналом Сталина и где попробовать настоящие карельские блюда. Белые ночи в мае, июне и июле позволят гулять допоздна
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические факты и интересные истории
  • 🍲 Аутентичная карельская кухня
  • 🌆 Прогулка по живописной набережной
  • 🎁 Уникальные сувениры
  • 👥 Групповая экскурсия с увлекательным маршрутом
    • Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Ближайшие даты:
    Время начала: 15:45

    Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Исторический центр
  • Набережная
  • Улица Пушкинская

    • Описание экскурсии

    Петрозаводск очарователен в любое время года! Вы увидите несколько исторических слоёв города в их завораживающей комбинации. Ведь история Петрозаводска тянется с 1703 года — да, он ровесник Санкт-Петербурга и его брат, носящий в своём названии имя Петра.

    Вы узнаете:

    • Как шотландец стал верным подданным царицы Екатерины и служил ей в Карелии
    • Кто из карельских политических лидеров был серым кардиналом Сталина и как он связан с нашим городом
    • Кто такие «красные» финны
    • Где приобрести самые уникальные сувениры, куда сходить, где попробовать аутентичную карельскую кухню, а где можно встретить знаменитостей

    Чего не будет:

    • Бесконечных дат и имён, которые вы забудете через 5 минут. Будут только в умеренных дозах
    • Плясок и песен — материал плотный, мы будем двигаться достаточно активно, физическая нагрузка обеспечена
    • Всей истории Петрозаводска и Карелии — только основные и самые интересные моменты
    • Тонкостей технических или природных процессов. Я не специалист в этих областях, но могу описать понятные мне явления при необходимости

    Кантеле, «Калевала», калитки, шунгит, карельская берёза, марциальные воды — карельские специалитеты, о которых я расскажу на нашей душевной прогулке. Кстати, не забывайте, что в мае, июне и июле в Карелии белые ночи, а это значит, что гулять можно допоздна!

    Наш маршрут: главный проспект от железнодорожного вокзала к гостинице Северной, далее — исторический центр города, откуда мы спустимся к набережной и пройдём вдоль неё по улице Пушкинской.

    Организационные детали

    • Маршрут экскурсии и её длительность могут быть скорректированы по запросу
    • Можно сделать автопрогулку, если вы путешествуете на автомобиле

    в среду и пятницу в 15:45

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет2 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У ж/д вокзала
    Когда и сколько длится?
    Когда: в среду и пятницу в 15:45
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Т
    22 сен 2024
    Кто в первый раз в Петрозаводске - очень рекомендую.
    А
    14 сен 2024
    Очень классно и здорово. Экскурсия прошла дружественой обстановке, как будто с давней подругой гуляешь по городу. Ольга не грузит именам и датами, нет официального компонента, типа я экскурсовод вы на экскурсии. Все очень камерное и по дружески. Но при этом прекрасно и запоминающийся рассказывает про каких то значимых людей, события и сооружения. Спасибо. И однозначно рекомендую. Гуляли почти 3 часа))))

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