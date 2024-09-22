В Петрозаводске можно увидеть всё самое интересное за одну экскурсию: исторические памятники, культурные артефакты и уникальные гастрономические сюжеты. Маршрут начинается от ж/д-вокзала и проходит через исторический центр к набережной. Узнайте, как шотландец служил Екатерине, кто был серым кардиналом Сталина и где попробовать настоящие карельские блюда. Белые ночи в мае, июне и июле позволят гулять допоздна

Описание экскурсии

Петрозаводск очарователен в любое время года! Вы увидите несколько исторических слоёв города в их завораживающей комбинации. Ведь история Петрозаводска тянется с 1703 года — да, он ровесник Санкт-Петербурга и его брат, носящий в своём названии имя Петра.

Вы узнаете:

Как шотландец стал верным подданным царицы Екатерины и служил ей в Карелии

Кто из карельских политических лидеров был серым кардиналом Сталина и как он связан с нашим городом

Кто такие «красные» финны

Где приобрести самые уникальные сувениры, куда сходить, где попробовать аутентичную карельскую кухню, а где можно встретить знаменитостей

Чего не будет:

Бесконечных дат и имён, которые вы забудете через 5 минут. Будут только в умеренных дозах

Плясок и песен — материал плотный, мы будем двигаться достаточно активно, физическая нагрузка обеспечена

Всей истории Петрозаводска и Карелии — только основные и самые интересные моменты

Тонкостей технических или природных процессов. Я не специалист в этих областях, но могу описать понятные мне явления при необходимости

Кантеле, «Калевала», калитки, шунгит, карельская берёза, марциальные воды — карельские специалитеты, о которых я расскажу на нашей душевной прогулке. Кстати, не забывайте, что в мае, июне и июле в Карелии белые ночи, а это значит, что гулять можно допоздна!

Наш маршрут: главный проспект от железнодорожного вокзала к гостинице Северной, далее — исторический центр города, откуда мы спустимся к набережной и пройдём вдоль неё по улице Пушкинской.

Организационные детали