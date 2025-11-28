Карелия — родина Вяйнемёйнена и других героев эпоса Калевалы. На экскурсии мы отправимся к народу, который сохранил это предание. Увидим леса, реки и скалы, среди которых жили калевальские герои. Рассмотрим памятники деревянной архитектуры, построенные 200 лет назад. А самое главное — пообщаемся с потомками карелов, которые жили на этих землях более 5 веков.
Описание экскурсии
- «Центр шунгита». Вы узнаете о свойствах «аспидова камня», попробуете напитки на шунгите и восстановите силы в шунгитовой комнате.
- Порог на реке Шуя. Полюбуетесь стремительными потоками и услышите красивую легенду об этом месте.
- Церковь Рождества Богородицы в деревне Маньга. На вершине скалы увидите редкий памятник карельского зодчества с резными наличниками и причелинами.
- Деревня Кинерма. Побываете в одной из самых красивых деревень России. Осмотрите 200-летние дома и часовню Смоленской Божией Матери. И конечно, познакомитесь с потомственными карелами и узнаете о жизни и традициях карелов-людиков.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Renault Kaptur или аналогичном. По запросу предоставлю детские кресла.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в «Центр шунгита» — 100 ₽ за чел., экскурсия по Кинерме — 4000 ₽ за группу 1–4 чел., питание — по желанию.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 374 туристов
Родился и всю жизнь живу в Петрозаводске. Историк по образованию. Люблю наш край, его уникальную природу, историю и людей! На экскурсиях стараюсь привить эту любовь гостям Карелии!
