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Петрозаводск - сердце Карелии!

Анна М.
Анна М. – Гид из Петрозаводска
Петрозаводск - сердце Карелии!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Петрозаводск - сердце Карелии!
Петрозаводск - сердце Карелии!

Что вы увидите

  • Ж/д вокзал
  • Привокзальная площадь
  • Петрозаводска набережная
  • памятник Петру I (19 век)
  • собор Ал. Невского (19 век)
  • архитектурный ансамбль Круглой площади (19 век)
  • Губернаторский парк.
Петрозаводск не зря называют сердцем Карелии: столица ⭐️, «город на Онего», град Петра – всё это он, красавец Петрозаводск. Старинная Круглая площадь, Собор Александра Невского, легендарная Онежская набережная с уникальными скульптурами: "Рыбаки", "Древо Желаний", "Волны дружбы", памятник основателю города Петру Первому (19й век), Губернаторский парк 🌳, история 📖 и современность, прошлое и настоящее карельской столицы - это и многое другое Вы увидите во время обзорной экскурсии 🧭
Что входит
  • Услуги квалифицированного гида-экскурсовода и транспортное обслуживание на авто с микрофоном.
Начало
🚩 ж/д вокзал города Петрозаводска, под часами.
Место завершения
🏁 Губернаторский парк
Петрозаводск - сердце Карелии!
Петрозаводск - сердце Карелии!
Петрозаводск - сердце Карелии!
Петрозаводск - сердце Карелии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна М.
Анна М.
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Анна М. проводит ещё 2 экскурсии

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