Петрозаводск не зря называют сердцем Карелии: столица ⭐️, «город на Онего», град Петра – всё это он, красавец Петрозаводск. Старинная Круглая площадь, Собор Александра Невского, легендарная Онежская набережная с уникальными скульптурами: "Рыбаки", "Древо Желаний", "Волны дружбы", памятник основателю города Петру Первому (19й век), Губернаторский парк 🌳, история 📖 и современность, прошлое и настоящее карельской столицы - это и многое другое Вы увидите во время обзорной экскурсии 🧭