Петрозаводск не зря называют сердцем Карелии: столица ⭐️, «город на Онего», град Петра – всё это он, красавец Петрозаводск. Старинная Круглая площадь, Собор Александра Невского, легендарная Онежская набережная с уникальными скульптурами: "Рыбаки", "Древо Желаний", "Волны дружбы", памятник основателю города Петру Первому (19й век), Губернаторский парк 🌳, история 📖 и современность, прошлое и настоящее карельской столицы - это и многое другое Вы увидите во время обзорной экскурсии 🧭
Что входит
Услуги квалифицированного гида-экскурсовода и транспортное обслуживание на авто с микрофоном.
Начало
🚩 ж/д вокзал города Петрозаводска, под часами.
Место завершения
🏁 Губернаторский парк
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.