Губернаторский парк – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Губернаторский парк» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
О Петрозаводске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
2 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    О Петрозаводске с любовью
    Экскурсовод Виктория провела для нас пешеходную прогулку по центру Петрозавдска. Она длилась около 3х часов, и мы познакомились со множеством объектов по ходу движения. Виктория подавала информацию интересно и с юмором. Чувствовалось, что она любит свой город. Мы расстались с ней довольные и благодарные.
  • Н
    Наталия
    10 мая 2024
    О Петрозаводске с любовью
    Экскурсия с Викторией прошла очень хорошо. Очень хорошее впечатление. Довольна на 100%. И подачей информации и общением. Ощущение, что побывала в хорошей компании. Рекомендую однозначно.
  • А
    Алла
    10 мая 2024
    О Петрозаводске с любовью
    Виктория очень приятный, контактный гид. Как будто это была не экскурсия, а прогулка с подругой по городу. Даже не представляла, что за такое небольшое время столько всего можно узнать о незнакомом городе. Очень всё понравилось. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    24 января 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Гид Ирина рассказала нам много интересного о Петрозаводске. Мы узнали историю этого прекрасного края. Получили только положительные эмоции.
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Благодарю за индивидуальный подход! Мы были в Петрозаводске в жуткие январские морозы. Гид предложила перенести большую часть экскурсии в национальный музей. И это 100% правильное решение. Узнали много интересных фактов о Петрозаводске и Карелии в целом.
  • М
    Мария
    6 января 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Все очень понравилось!!!
  • Н
    Николай
    21 сентября 2020
    Петрозаводск - сердце Карелии
    Были с группой на экскурсиях с Анной три дня. Человек с большой эрудицией, очень хорошим знанием истории Карелии и Финляндии.
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    Показывали нам те места, где очень мало бывает туристов, мы под большим впечатлением. А о знакомых всем туристических местах Анна рассказывала такие вещи, о которых мы раньше и не задумывались. Сказать, что мы в восторге - это самое малое, что можно сказать. Спасибо вам за внимательность к деталям, за большую любовь к Карелии и отменное чувство юмора. Обязательно приедем еще и привезем своих друзей.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Губернаторский парк»

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  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Губернаторский парк" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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