Е Елена Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.

О Ольга Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍

А Анна Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.

И Ирина О Петрозаводске с любовью Экскурсовод Виктория провела для нас пешеходную прогулку по центру Петрозавдска. Она длилась около 3х часов, и мы познакомились со множеством объектов по ходу движения. Виктория подавала информацию интересно и с юмором. Чувствовалось, что она любит свой город. Мы расстались с ней довольные и благодарные.

Н Наталия О Петрозаводске с любовью Экскурсия с Викторией прошла очень хорошо. Очень хорошее впечатление. Довольна на 100%. И подачей информации и общением. Ощущение, что побывала в хорошей компании. Рекомендую однозначно.

А Алла О Петрозаводске с любовью Виктория очень приятный, контактный гид. Как будто это была не экскурсия, а прогулка с подругой по городу. Даже не представляла, что за такое небольшое время столько всего можно узнать о незнакомом городе. Очень всё понравилось. Однозначно рекомендую!

Е Елена Обзорная экскурсия по Петрозаводску Гид Ирина рассказала нам много интересного о Петрозаводске. Мы узнали историю этого прекрасного края. Получили только положительные эмоции.

М Мария Обзорная экскурсия по Петрозаводску Благодарю за индивидуальный подход! Мы были в Петрозаводске в жуткие январские морозы. Гид предложила перенести большую часть экскурсии в национальный музей. И это 100% правильное решение. Узнали много интересных фактов о Петрозаводске и Карелии в целом.

М Мария Обзорная экскурсия по Петрозаводску Все очень понравилось!!!