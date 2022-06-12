Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе

В 1703 году на карте появился город Петрозаводск. На тот момент здесь был основан оружейный завод, вокруг которого

В 1703 году на карте появился город Петрозаводск. На тот момент здесь был основан оружейный завод, вокруг которого и стал развиваться город.

С нами вы отправитесь в путешествие по истории столицы Карелии — от времен Петровской слободы и революционного периода до военных времен и современности. Сейчас это уютный провинциальный городок с особой атмосферой.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе

Что вас ожидает 🤩

  • Круглая площадь
  • Площадь Кирова
  • Старый город
  • Онежская набережная

Добро пожаловать в столицу Карелии

Архитектура Петрозаводска поражает своим великолепием: старые здания, построенные до войны, гармонично соседствуют с архитектурой поствоенного времени. Многие известные советские архитекторы оттачивали свое мастерство именно в Петрозаводске. Целые улицы и кварталы украшены домами с резными арками и удивительной по красоте лепниной.

Сердце города

Вы увидите знаменитую Круглую площадь (ныне Ленина), построенную еще при Екатерине II. В зданиях, расположенных на ней, жили губернаторы края, решались важнейшие для республики вопросы, здесь даже проводились балы. Рядом расположен дом, в котором останавливались два российских императора. Дом чудесно сохранился до наших дней.

Старый город

Вы прогуляетесь до самой большой площади города — Кирова, которую еще называют театральной за изобилие театров на ней. Вас ждет встреча с другими культовыми городскими постройками и прогулка по старому городу, который тоже есть в Петрозаводске.

Визитная карточка города

Закончится экскурсия на набережной города Петрозаводска. Именно набережная — визитная карточка города. Музей под открытым небом, излюбленное место прогулок и свиданий. Города-побратимы Петрозаводска украсили ее чудесными памятниками, которые не раз попадали в списки самых удивительных композиций мира.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Карла Маркса 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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