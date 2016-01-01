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В краю уснувших деревень

Ричард Г.
Ричард Г. – Гид из Петрозаводска
Программа с этническим уклоном «В краю уснувших деревень», по индивидуальной программе.

Вас ждёт путешествие в «Столицу карельского юмора» и в «Самую лучшую деревню РФ 2016» — удивительное путешествие во времени в край рун и былин.

Познакомимся с достопримечательностями 🏛️ Карелии и старинных карельских этнодеревень, примем участие в интерактивной этнопрограмме, послушаем старинные музыкальные инструменты карел и песни на карельском языке и узнаем лучше их национальную культуру.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 850 ₽ за экскурсию

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В краю уснувших деревень
В краю уснувших деревень

Что вы увидите

  • Две этнодеревни
  • Интерактивная этнопрограмма и мастер-класс
ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:После завтрака. Начало программы в 10:00. Окончание программы не позднее 20:00.
  • Экскурсия «В краю рун и былин…» в краеведческий музей;
  • Трансфер в этнодеревню;

Экскурсионная и интерактивная программа в этнодеревне — столице карельского юмора:

  • Вы примите участие в интерактивной программе, увидите единственный в мире памятник Рукавице, посетите единственный в мире музей 🖼 саамской культуры под открытым небом (только весной и летом).
  • «Оформите визу и получите гражданство» (путем посвящения), побегаете за маслом в амбар, сможете пометать блины, сходить за клюквой и как следует зажечь у костра.
  • Пройдёте мастер–класс по карельским пастушьим инструментам (такой мастер–класс проводят только на о. Кижи);
  • Игровая программа «Kummakas».
  • Экскурсионная и интерактивная программа в этнодеревне — лучшей деревни РФ 2016 г.
  • Вас ждёт пешая экскурсия ⛳. Старинный облик деревни сохранили до наших дней.
  • Экскурсия в часовне XVII века;
  • Посещение крестьянского дома и бани;
Экскурсия в Дом шунгита
Посещение шунгитовой комнаты, где все стены изготовлены из шунгита. Благодаря общей атмосфере и приятной музыке вы успокоитесь и забудете обо всех проблемах. А организм сможет отдохнуть от любых воздействий и просто расслабиться. После сеанса вы сможете выбрать и приобрести изготовленное на нашем производстве изделие из шунгита, которое и дальше будет благотворно влиять на ваше здоровье.
  • трансфер в Петрозаводск.
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
  • сопровождение на маршруте
  • входные билеты в культурные объекты по программе
  • экскурсии в Краеведческом музее, в Доме шунгита
  • экскурсии в этнодеревнях
  • интерактивная программа.
Что не входит
  • проживание в гостинице
  • питание: 1 обед+1 ужин
  • питание водителя и гида на маршруте..
В краю уснувших деревень
В краю уснувших деревень
В краю уснувших деревень
В краю уснувших деревень

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ричард Г.
Ричард Г.
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