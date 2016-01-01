ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:После завтрака. Начало программы в 10:00. Окончание программы не позднее 20:00.

Экскурсия «В краю рун и былин…» в краеведческий музей;

Трансфер в этнодеревню;

Экскурсионная и интерактивная программа в этнодеревне — столице карельского юмора:

Вы примите участие в интерактивной программе, увидите единственный в мире памятник Рукавице, посетите единственный в мире музей 🖼 саамской культуры под открытым небом (только весной и летом).

«Оформите визу и получите гражданство» (путем посвящения), побегаете за маслом в амбар, сможете пометать блины, сходить за клюквой и как следует зажечь у костра.

Пройдёте мастер–класс по карельским пастушьим инструментам (такой мастер–класс проводят только на о. Кижи);

Игровая программа «Kummakas».

Экскурсионная и интерактивная программа в этнодеревне — лучшей деревни РФ 2016 г.

Вас ждёт пешая экскурсия ⛳. Старинный облик деревни сохранили до наших дней.

Экскурсия в часовне XVII века;

Посещение крестьянского дома и бани;

Экскурсия в Дом шунгита

Посещение шунгитовой комнаты, где все стены изготовлены из шунгита. Благодаря общей атмосфере и приятной музыке вы успокоитесь и забудете обо всех проблемах. А организм сможет отдохнуть от любых воздействий и просто расслабиться. После сеанса вы сможете выбрать и приобрести изготовленное на нашем производстве изделие из шунгита, которое и дальше будет благотворно влиять на ваше здоровье.