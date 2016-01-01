ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:После завтрака. Начало программы в 10:00. Окончание программы не позднее 20:00.
Экскурсия «В краю рун и былин…» в краеведческий музей;
Трансфер в этнодеревню;
Экскурсионная и интерактивная программа в этнодеревне — столице карельского юмора:
Вы примите участие в интерактивной программе, увидите единственный в мире памятник Рукавице, посетите единственный в мире музей 🖼 саамской культуры под открытым небом (только весной и летом).
«Оформите визу и получите гражданство» (путем посвящения), побегаете за маслом в амбар, сможете пометать блины, сходить за клюквой и как следует зажечь у костра.
Пройдёте мастер–класс по карельским пастушьим инструментам (такой мастер–класс проводят только на о. Кижи);
Игровая программа «Kummakas».
Экскурсионная и интерактивная программа в этнодеревне — лучшей деревни РФ 2016 г.
Вас ждёт пешая экскурсия ⛳. Старинный облик деревни сохранили до наших дней.
Экскурсия в часовне XVII века;
Посещение крестьянского дома и бани;
Экскурсия в Дом шунгита
Посещение шунгитовой комнаты, где все стены изготовлены из шунгита. Благодаря общей атмосфере и приятной музыке вы успокоитесь и забудете обо всех проблемах. А организм сможет отдохнуть от любых воздействий и просто расслабиться. После сеанса вы сможете выбрать и приобрести изготовленное на нашем производстве изделие из шунгита, которое и дальше будет благотворно влиять на ваше здоровье.
трансфер в Петрозаводск.
Что входит
транспортно-экскурсионное обслуживание
сопровождение на маршруте
входные билеты в культурные объекты по программе
экскурсии в Краеведческом музее, в Доме шунгита
экскурсии в этнодеревнях
интерактивная программа.
Что не входит
проживание в гостинице
питание: 1 обед+1 ужин
питание водителя и гида на маршруте..
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.