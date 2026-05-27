Вот вы стоите на скале у Ладожского озера, слушаете шум водопада и вдыхаете чистый воздух карельского края.
А через пару часов сидите с удочкой на берегу лесного озера, едите калитки и фирменное блюдо от гида и наслаждаетесь умиротворением. Никаких посторонних людей и шума — только вы и настоящая Карелия, какой её мало кто видит.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Петрозаводска
10:00 — видовые места Ладоги. Познакомитесь с Ладожским озером, прогуляетесь по берегу, посмотрите на водопад. Организуем перекус на скалах
13:30–14:00 — обед в кафе по желанию
14:30 — время на лесном озере. Здесь можно забросить удочки (гид предоставит), насладиться тишиной и красотой дикой природы. Вас ждёт пикник с чаем, морсом, настойками, рыбой, калитками и горячим блюдом от гида
18:00 — возвращение в Петрозаводск
Вы узнаете:
- об уникальной геологии Приладожья и рельефе, сформированном ледниками 12 000 лет назад
- жизни в регионе, когда здесь была другая страна
- промышленной истории этих мест
Организационные детали
- По запросу возможен выезд из Сортавалы
- Дополнительно оплачивается кофе или обед в кафе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 285 туристов
Я родилась и выросла в Карелии. Объездила пол-России, но не нашла места лучше, чем родной регион. Работаю в сфере туризма уже давно и с радостью делюсь своей страстью к путешествиям. Мы
от 36 900 ₽ за экскурсию