В Приладожье из Петрозаводска: рыбалка и отдых на лесном озере

Маршрут от местных жителей, которые знают тайные уголки региона
Вот вы стоите на скале у Ладожского озера, слушаете шум водопада и вдыхаете чистый воздух карельского края.

А через пару часов сидите с удочкой на берегу лесного озера, едите калитки и фирменное блюдо от гида и наслаждаетесь умиротворением. Никаких посторонних людей и шума — только вы и настоящая Карелия, какой её мало кто видит.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Петрозаводска

10:00 — видовые места Ладоги. Познакомитесь с Ладожским озером, прогуляетесь по берегу, посмотрите на водопад. Организуем перекус на скалах

13:30–14:00 — обед в кафе по желанию

14:30 — время на лесном озере. Здесь можно забросить удочки (гид предоставит), насладиться тишиной и красотой дикой природы. Вас ждёт пикник с чаем, морсом, настойками, рыбой, калитками и горячим блюдом от гида

18:00 — возвращение в Петрозаводск

Вы узнаете:

  • об уникальной геологии Приладожья и рельефе, сформированном ледниками 12 000 лет назад
  • жизни в регионе, когда здесь была другая страна
  • промышленной истории этих мест

Организационные детали

  • По запросу возможен выезд из Сортавалы
  • Дополнительно оплачивается кофе или обед в кафе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 285 туристов
Я родилась и выросла в Карелии. Объездила пол-России, но не нашла места лучше, чем родной регион. Работаю в сфере туризма уже давно и с радостью делюсь своей страстью к путешествиям. Мы
не просто туроператор, а команда местных гидов, безумно влюблённых в свой край. Создаём уникальные и комфортные путешествия по Карелии круглый год, посещая в турах как самые популярные локации, так и нетривиальные места, известные лишь местным. Каждое путешествие — это настоящее приключение, способное помочь вам отвлечься от повседневной рутины, восстановить силы, завести знакомства и зарядиться положительными эмоциями. А иногда и вовсе изменить жизнь!

