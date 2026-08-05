Предлагаю сменить городские улицы на лесные тропы, а шум дорог — на тишину древних скал.
В этой поездке вы познакомитесь c настоящей Карелией: от редких минералов до природного парка «Ристиярви».
А чтобы увидеть захватывающую панораму Ладожского озера, заедем на лучшую смотровую региона — гору Хийденвуори.
В этой поездке вы познакомитесь c настоящей Карелией: от редких минералов до природного парка «Ристиярви».
А чтобы увидеть захватывающую панораму Ладожского озера, заедем на лучшую смотровую региона — гору Хийденвуори.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Петрозаводска. Встречаемся у вашего отеля или на ж/д вокзале
11:00 — Кительское месторождение гранатов. Необычное место, где можно найти карельские полудрагоценные минералы
12:00 — лесной водопад. Живописные каскады, которые скрыты в тайге
13:00 — обед (по желанию)
14:30 — природный парк «Ристиярви». Простая прогулка по лесным тропам с подъёмом на две вершины
16:00 — гора Хийденвуори. Лучшая панорама по пути
18:00–20:30 (21:00) — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
- Едем на Nissan Dayz с кондиционером. Есть бустер — при бронировании укажите возраст и вес ребёнка, установлю заранее. В салоне нельзя курить. Перевозка домашних животных возможна только в переноске и по предварительному согласованию
- Обед оплачивается дополнительно — по меню от 700 ₽ за чел. Можно взять с собой перекус и не заезжать в кафе
- Маршрут в «Ристиярви» не сложный, идёт по лесным тропам с указателями. Протяжённость — ~2–2,5 км. Специальной подготовки не требуется, но удобная закрытая обувь (кроссовки/треккинги) обязательна
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я всю жизнь в Карелии, и для меня это не просто родной край — это место любви и вдохновения. Здесь я выросла, здесь знаю лесные тропы, тихие озёра, красивые природные уголки
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